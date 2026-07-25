Snapdragon 8 Элите 6 илк бор синовдан ўтказилди: Qualcomm энергия тежамкорлигида инқилоб қилади

·130·Техно
Snapdragon 8 Элите 6 илк бор синовдан ўтказилди: Qualcomm энергия тежамкорлигида инқилоб қилади

Мобил процессорлар бозорининг етакчиси Qualcomm компанияси ўзининг навбатдаги флагман платформаси — Snapdragon 8 Элите 6 устида қизғин иш олиб бормоқда. Гарчи чипнинг расмий тақдимотига ҳали анча вақт бўлса-да, унинг муҳандислик намунаси илк бор реал шароитларда синовдан ўтказилди. Ушбу янгилик смартфонлар бозорида унумдорлик ва қувват сарфи ўртасидаги мувозанатни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Digital Chat Station маълумотларига кўра, янги авлод процессори амалдаги Snapdragon 8 Элите 5 моделига қараганда сезиларли даражада юқори энергия тежамкорлигини намойиш этган. Бу шуни англатадики, келажакдаги флагман смартфонлар нафақат кучлироқ бўлади, балки бир марта қувватланиш орқали узоқроқ вақт давомида хизмат қилади. Ўзбекистон бозорида юқори унумдорликка эга қурилмаларга талаб ортиб бораётган бир пайтда, бу каби технологик ютуқлар фойдаланувчилар учун жуда муҳимдир.

Ўйинларда юқори самарадорлик ва 2 нанометрли технология

Дастлабки тест натижалари шуни кўрсатадики, Геншин Импакт ва СтарКрафт каби ресурсларни кўп талаб қиладиган оғир ўйинларда Snapdragon 8 Элите 6 нинг энергия истеъмоли аввалги авлодга нисбатан қарийб 10 фоизга паст бўлган. Кундалик оддий вазифаларда эса бу фарқ янада яққолроқ намоён бўлиши ва батарея қувватини сезиларли даражада тежаши айтилмоқда.

Бундай юқори натижаларга эришишнинг асосий сабабларидан бири — TSMC компаниясининг илғор 2 нанометрли технологик жараёнига ўтилишидир. Бу технология транзисторлар зичлигини ошириш билан бирга, иссиқлик ажралишини камайтириш имконини беради. Натижада, смартфонлар узоқ вақт давомида қизиб кетмасдан, барқарор ишлашда давом этади.

Шунингдек, Qualcomm ушбу серияда Snapdragon 8 Элите 6 Pro версиясини ҳам тақдим этиши кутилмоқда. Ушбу модел юқори такт частоталари билан ажралиб туради, бироқ унинг максимал қувват сарфи ҳозирча сир сақланмоқда. Экспертларнинг фикрича, Pro версия асосан геймерлар ва профессионал контент яратувчилар учун мўлжалланган энг қиммат флагманларда қўлланилади.

Ҳозирча Qualcomm ушбу чипнинг расмий хусусиятларини очиқламаган бўлса-да, инсайдерлар берган маълумотлар Android экотизимидаги смартфонлар учун янги давр бошланишидан далолат беради. Келгуси йили Samsung, Xiaomi ва бошқа йирик брендларнинг энг сара моделлари айнан шу чип билан жиҳозланиши кутилмоқда.

QualcommSnapdragonСмартфонТехнологияЧипсет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб