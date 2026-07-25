Snapdragon 8 Элите 6 илк бор синовдан ўтказилди: Qualcomm энергия тежамкорлигида инқилоб қилади
Мобил процессорлар бозорининг етакчиси Qualcomm компанияси ўзининг навбатдаги флагман платформаси — Snapdragon 8 Элите 6 устида қизғин иш олиб бормоқда. Гарчи чипнинг расмий тақдимотига ҳали анча вақт бўлса-да, унинг муҳандислик намунаси илк бор реал шароитларда синовдан ўтказилди. Ушбу янгилик смартфонлар бозорида унумдорлик ва қувват сарфи ўртасидаги мувозанатни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Digital Chat Station маълумотларига кўра, янги авлод процессори амалдаги Snapdragon 8 Элите 5 моделига қараганда сезиларли даражада юқори энергия тежамкорлигини намойиш этган. Бу шуни англатадики, келажакдаги флагман смартфонлар нафақат кучлироқ бўлади, балки бир марта қувватланиш орқали узоқроқ вақт давомида хизмат қилади. Ўзбекистон бозорида юқори унумдорликка эга қурилмаларга талаб ортиб бораётган бир пайтда, бу каби технологик ютуқлар фойдаланувчилар учун жуда муҳимдир.
Ўйинларда юқори самарадорлик ва 2 нанометрли технологияДастлабки тест натижалари шуни кўрсатадики, Геншин Импакт ва СтарКрафт каби ресурсларни кўп талаб қиладиган оғир ўйинларда Snapdragon 8 Элите 6 нинг энергия истеъмоли аввалги авлодга нисбатан қарийб 10 фоизга паст бўлган. Кундалик оддий вазифаларда эса бу фарқ янада яққолроқ намоён бўлиши ва батарея қувватини сезиларли даражада тежаши айтилмоқда.
Бундай юқори натижаларга эришишнинг асосий сабабларидан бири — TSMC компаниясининг илғор 2 нанометрли технологик жараёнига ўтилишидир. Бу технология транзисторлар зичлигини ошириш билан бирга, иссиқлик ажралишини камайтириш имконини беради. Натижада, смартфонлар узоқ вақт давомида қизиб кетмасдан, барқарор ишлашда давом этади.
Шунингдек, Qualcomm ушбу серияда Snapdragon 8 Элите 6 Pro версиясини ҳам тақдим этиши кутилмоқда. Ушбу модел юқори такт частоталари билан ажралиб туради, бироқ унинг максимал қувват сарфи ҳозирча сир сақланмоқда. Экспертларнинг фикрича, Pro версия асосан геймерлар ва профессионал контент яратувчилар учун мўлжалланган энг қиммат флагманларда қўлланилади.
Ҳозирча Qualcomm ушбу чипнинг расмий хусусиятларини очиқламаган бўлса-да, инсайдерлар берган маълумотлар Android экотизимидаги смартфонлар учун янги давр бошланишидан далолат беради. Келгуси йили Samsung, Xiaomi ва бошқа йирик брендларнинг энг сара моделлари айнан шу чип билан жиҳозланиши кутилмоқда.
…