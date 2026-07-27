Ижтимоий тармоқлардан қочишга ёрдам берувчи 9 долларлик NFC калити тақдим этилди
Смартфон экранида ўтказиладиган вақтни чеклашга уринишлар кўпинча инсоннинг ўз иродасига таяниб қолгани сабабли самарасиз якунланади. Одатдаги иловалар ва билдиришномаларни шунчаки эътиборсиз қолдириш жуда осон, бу эса фойдаланувчиларни яна чексиз скроллинг гирдобига тортади. Ixbt.com маълумотига кўра, айнан шу муаммони ҳал қилиш учун мўлжалланган Аутономоус Кей номли янги қурилма яратилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур янги гаджет одатий дастурий чекловлардан фарқли ўлароқ, тўлиқ жисмоний ёндашувни таклиф этади. У махсус шерик илова билан ишлайдиган ва чалғитувчи дастурларни қулфлаб қўювчи NFC калитидан иборат. Эндиликда блокировкани четлаб ўтиш учун экрандаги тугмани босиш етарли эмас — керакли иловаларга киришни тиклаш учун телефонни жисмоний калит ёрдамида сканерлаш талаб этилади.
Жисмоний тўсиқ ва унинг афзалликлариҲар бир очилиш сеанси кўпи билан 60 дақиқагача давом этиши мумкин, шундан сўнг иловалар автоматик равишда яна қулфланади. Айнан шу жисмоний талаб ғояни жозибали қилади, чунки фойдаланувчи ўзини ўзи жиловлашга таянмасдан, NFC калитини бошқа хонага, идорага ёки спорт залига қолдириб кетиши мумкин. Бу Instagram ёки TikTok иловаларини очишга бўлган онгсиз импульсни қўшимча ҳаракат талаб қиладиган онгли қарорга айлантиради.
Қурилманинг нархи атиги 9 долларни ташкил этади, бу эса уни Блок (29 доллар), Унплуқ (26.50 доллар) ва Брикк (59 доллар) каби муқобил рақобатчилардан сезиларли даражада арзон қилади. Гарчи Брикк уйқу режими ва илова ичидаги харидларни блоклаш каби илғор функцияларни таклиф қилса-да, Аутономоус Кей асосий функционалликни жуда арзон нархда тақдим этади.
Техник имкониятлар ва сунъий интеллект таҳлилиУзунлиги тахминан уч дюйм бўлган компакт қурилма Android 8.0 ва ундан кейинги версияларда ишлайдиган смартфонлар ҳамда iOS 15 ва ундан янги версиядаги iPhone қурилмаларини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, унинг иловаси сунъий интеллект ёрдамида таҳлилий маълумотларни тақдим этади:
- Чалғитувчи иловалар қанчалик тез-тез очилишини кузатиб боради улар қанча вақт давомида очиқ қолишини қайд этади
- фойдаланувчи энг кўп қайси вақтларда телефонни қўлга олишини аниқлайди
Битта калитни бир нечта телефонлар билан жуфтлаштириш мумкин, бу эса бир нечта қурилмага эга шахслар ёки оилалар учун амалий танловдир. Бироқ синов жараёнида NFC сканерлаш баъзида бир нечта уринишни талаб қилгани аниқланган. Шу сабабли уни кун давомида тез-тез зарур бўладиган хабарлар ёки почта каби муҳим иловаларни қулфлаш учун ишлатиш тавсия этилмайди.
…