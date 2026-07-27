Ижтимоий тармоқлардан қочишга ёрдам берувчи 9 долларлик NFC калити тақдим этилди

·32·Техно
Ижтимоий тармоқлардан қочишга ёрдам берувчи 9 долларлик NFC калити тақдим этилди

Смартфон экранида ўтказиладиган вақтни чеклашга уринишлар кўпинча инсоннинг ўз иродасига таяниб қолгани сабабли самарасиз якунланади. Одатдаги иловалар ва билдиришномаларни шунчаки эътиборсиз қолдириш жуда осон, бу эса фойдаланувчиларни яна чексиз скроллинг гирдобига тортади. Ixbt.com маълумотига кўра, айнан шу муаммони ҳал қилиш учун мўлжалланган Аутономоус Кей номли янги қурилма яратилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур янги гаджет одатий дастурий чекловлардан фарқли ўлароқ, тўлиқ жисмоний ёндашувни таклиф этади. У махсус шерик илова билан ишлайдиган ва чалғитувчи дастурларни қулфлаб қўювчи NFC калитидан иборат. Эндиликда блокировкани четлаб ўтиш учун экрандаги тугмани босиш етарли эмас — керакли иловаларга киришни тиклаш учун телефонни жисмоний калит ёрдамида сканерлаш талаб этилади.

Жисмоний тўсиқ ва унинг афзалликлари

Ҳар бир очилиш сеанси кўпи билан 60 дақиқагача давом этиши мумкин, шундан сўнг иловалар автоматик равишда яна қулфланади. Айнан шу жисмоний талаб ғояни жозибали қилади, чунки фойдаланувчи ўзини ўзи жиловлашга таянмасдан, NFC калитини бошқа хонага, идорага ёки спорт залига қолдириб кетиши мумкин. Бу Instagram ёки TikTok иловаларини очишга бўлган онгсиз импульсни қўшимча ҳаракат талаб қиладиган онгли қарорга айлантиради.

Қурилманинг нархи атиги 9 долларни ташкил этади, бу эса уни Блок (29 доллар), Унплуқ (26.50 доллар) ва Брикк (59 доллар) каби муқобил рақобатчилардан сезиларли даражада арзон қилади. Гарчи Брикк уйқу режими ва илова ичидаги харидларни блоклаш каби илғор функцияларни таклиф қилса-да, Аутономоус Кей асосий функционалликни жуда арзон нархда тақдим этади.

Техник имкониятлар ва сунъий интеллект таҳлили

Узунлиги тахминан уч дюйм бўлган компакт қурилма Android 8.0 ва ундан кейинги версияларда ишлайдиган смартфонлар ҳамда iOS 15 ва ундан янги версиядаги iPhone қурилмаларини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, унинг иловаси сунъий интеллект ёрдамида таҳлилий маълумотларни тақдим этади:

  • Чалғитувчи иловалар қанчалик тез-тез очилишини кузатиб боради
    • улар қанча вақт давомида очиқ қолишини қайд этади

  • фойдаланувчи энг кўп қайси вақтларда телефонни қўлга олишини аниқлайди
Қизиғи шундаки, сунъий интеллект одатларни ўзига хос ҳазиломуз ва кескин характерда умумлаштиради. Мисол учун, агар фойдаланувчи иловаларни қулфлашидан биланоқ қайта очса, тизим калит етарлича узоққа қўйилмаганини билдириб, уни ноқулайроқ жойга яширишни тавсия қилиши мумкин. Қолаверса, бошқа кўплаб илова блокировка қилувчилардан фарқли ўлароқ, қўшимча функцияларни очиш учун ҳеч қандай обуна ёки премиум даражалар талаб қилинмайди.

Битта калитни бир нечта телефонлар билан жуфтлаштириш мумкин, бу эса бир нечта қурилмага эга шахслар ёки оилалар учун амалий танловдир. Бироқ синов жараёнида NFC сканерлаш баъзида бир нечта уринишни талаб қилгани аниқланган. Шу сабабли уни кун давомида тез-тез зарур бўладиган хабарлар ёки почта каби муҳим иловаларни қулфлаш учун ишлатиш тавсия этилмайди.

ТехнологияСмартфонИловаларГаджетларСуний интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб