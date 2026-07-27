Starship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқда

·37·Техно
Starship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқда

SpaceX компаниясининг ўта оғир Starship транспорт тизимининг навбатдаги синови муҳим натижалар билан якунланди. Ҳинд океанига муваффақиятли қўнган кеманинг фазодан олинган илк сунъий йўлдош сурати эълон қилинди, у ҳатто сув остига чўкмагани ва юзадан 100 километрдан ортиқ масофага сузиб кетгани маълум бўлди. Ушбу босқич коинот кемаларини яратиш дастурида янги саҳна очиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ўнинчи ва ундан кейинги синовлар қаторида амалга оширилган 13-парвоз чоғида Шип 40 космик кемаси ўз яхлитлигини тўла сақлаб қолган. Аввалроқ бош директор Илон Маск Starship кемасининг янги иссиқликдан ҳимоя қоплами юқори самарадорлик кўрсатганини алоҳида таъкидлаб, унинг ташқи кўринишини юқори баҳолаган эди. Шунингдек, муҳандислар ушбу ҳаво кемаси конструкцияси учун нега айнан зангламайдиган пўлат танланганининг сабабларини ҳам тушунтириб беришган.

Фазодан келган ноёб кадрлар

Мутахассислар томонидан қайд этилишича, кема сув юзасида нафақат омон қолди, балки қўниш нуқтасидан сезиларли даражада узоқлашди. Интернетда тарқалган илк космик суратда Starship Ҳинд океани сузиш ҳавзасида хавфсиз ҳолда тургани яққол кўриниб турибди. Унинг ёнида SpaceX компаниясига қарашли ГО Аустралис ёрдамчи кемаси ҳамроҳлик қилаётгани кузатилди.

Ҳозирги вақтда муҳандислик гуруҳлари кема узоқ вақт давомида сувда қолганидан кейинги ҳолатини чуқур таҳлил қилмоқда. Олинган маълумотлар келгуси синов парвозларини янада хавфсиз ва самарали ташкил этишда асосий манба бўлиб хизмат қилади. Компания раҳбарияти ҳозирча Шип 40 тақдири нима бўлиши ва уни қирғоққа олиб келиш режалари ҳақида расмий маълумот тақдим этгани йўқ.

Келажак сари яна бир қадам

Мазкур синов SpaceX компаниясининг тўлиқ қайта фойдаланиладиган транспорт тизимини яратиш бўйича улкан стратегиясининг бир қисмидир. Дастурнинг муваффақияти келгусида Ой ва Марсга юк ҳамда астронавтларни етказиб бериш имкониятларини кескин кенгайтиради. Шу билан бирга, компания бошқа йўналишларда ҳам фаол иш олиб бормоқда.

Хусусан, SpaceX мутахассиси Майкл Николлс Starlink лойиҳаси ва сунъий интеллект йўналишидаги муваффақиятли қадамлар ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, барча 20 та янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошларини синовдан ўтказиш босқичи муваффақиятли якунланган. Бу эса глобал интернет тармоғининг имкониятларини янада оширади.

StarshipSpaceXИлон МаскStarlinkТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52Иля Сутскевер асос солган ССИ компанияси Nvidia билан стратегик ҳамкорликни бошладиИля Сутскевер асос солган ССИ компанияси Nvidia билан стратегик ҳамкорликни бошладиБугун, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб