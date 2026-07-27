Starship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқда
SpaceX компаниясининг ўта оғир Starship транспорт тизимининг навбатдаги синови муҳим натижалар билан якунланди. Ҳинд океанига муваффақиятли қўнган кеманинг фазодан олинган илк сунъий йўлдош сурати эълон қилинди, у ҳатто сув остига чўкмагани ва юзадан 100 километрдан ортиқ масофага сузиб кетгани маълум бўлди. Ушбу босқич коинот кемаларини яратиш дастурида янги саҳна очиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ўнинчи ва ундан кейинги синовлар қаторида амалга оширилган 13-парвоз чоғида Шип 40 космик кемаси ўз яхлитлигини тўла сақлаб қолган. Аввалроқ бош директор Илон Маск Starship кемасининг янги иссиқликдан ҳимоя қоплами юқори самарадорлик кўрсатганини алоҳида таъкидлаб, унинг ташқи кўринишини юқори баҳолаган эди. Шунингдек, муҳандислар ушбу ҳаво кемаси конструкцияси учун нега айнан зангламайдиган пўлат танланганининг сабабларини ҳам тушунтириб беришган.
Фазодан келган ноёб кадрларМутахассислар томонидан қайд этилишича, кема сув юзасида нафақат омон қолди, балки қўниш нуқтасидан сезиларли даражада узоқлашди. Интернетда тарқалган илк космик суратда Starship Ҳинд океани сузиш ҳавзасида хавфсиз ҳолда тургани яққол кўриниб турибди. Унинг ёнида SpaceX компаниясига қарашли ГО Аустралис ёрдамчи кемаси ҳамроҳлик қилаётгани кузатилди.
Ҳозирги вақтда муҳандислик гуруҳлари кема узоқ вақт давомида сувда қолганидан кейинги ҳолатини чуқур таҳлил қилмоқда. Олинган маълумотлар келгуси синов парвозларини янада хавфсиз ва самарали ташкил этишда асосий манба бўлиб хизмат қилади. Компания раҳбарияти ҳозирча Шип 40 тақдири нима бўлиши ва уни қирғоққа олиб келиш режалари ҳақида расмий маълумот тақдим этгани йўқ.
Келажак сари яна бир қадамМазкур синов SpaceX компаниясининг тўлиқ қайта фойдаланиладиган транспорт тизимини яратиш бўйича улкан стратегиясининг бир қисмидир. Дастурнинг муваффақияти келгусида Ой ва Марсга юк ҳамда астронавтларни етказиб бериш имкониятларини кескин кенгайтиради. Шу билан бирга, компания бошқа йўналишларда ҳам фаол иш олиб бормоқда.
Хусусан, SpaceX мутахассиси Майкл Николлс Starlink лойиҳаси ва сунъий интеллект йўналишидаги муваффақиятли қадамлар ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, барча 20 та янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошларини синовдан ўтказиш босқичи муваффақиятли якунланган. Бу эса глобал интернет тармоғининг имкониятларини янада оширади.
…