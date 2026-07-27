Реал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошлади
Ёзги трансферлар мавсуми қизғин палла сари борар экан, Испаниянинг Реал Мадрид клуби раҳбарияти ўз устувор вазифаларини яна бир бор кўриб чиқмоқда. Европанинг етакчи футболчиларининг сўнгги ўйинлари қироллик клубини аввалроқ ёпилган деб ҳисобланган трансфер ойналарини қайтадан очишга ундамоқда. Янги мавсум яқинлашгани сайин таркибни янада кучайтириш чоралари кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, Реал Мадрид Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш борасидаги оптимизмини сезиларли даражада оширган. Мадридликлар клуби раҳбарияти аввалроқ футболчининг жисмоний ҳолати ва сўнгги жароҳатлари туфайли бу трансфердан воз кечган эди. Бироқ футболчининг ҳаракатлари бу қарорнинг ўзгаришига сабаб бўлди.
Родрининг иштироки ва янги бурилишИспания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли юришида сардор сифатида кўрсатган ажойиб ўйинлари барча шубҳаларни йўққа чиқарди. Ушбу иштирок клуб президенти Флорентино Перес ва бошқа юқори мартабали расмийларга ушбу масалани қайтадан кўриб чиқиш ва трансфер учун ҳаракатларни фаоллаштириш буйруғини берди.
Футболчининг ўзи ҳам Пари Сен-Жермен клубининг фаол уринишларига қарамай, айнан Реал Мадрид сафига ўтишни хоҳламоқда. Бироқ испаниялик футболчининг трансферида асосий тўсиқ сифатида Манчестер Сити клубининг мавқейи турибди. Инглиз клуби ўз етакчисини осонликча қўйиб юбориш ниятида эмас.
…