Реал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошлади

·26·Спорт
Реал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошлади

Ёзги трансферлар мавсуми қизғин палла сари борар экан, Испаниянинг Реал Мадрид клуби раҳбарияти ўз устувор вазифаларини яна бир бор кўриб чиқмоқда. Европанинг етакчи футболчиларининг сўнгги ўйинлари қироллик клубини аввалроқ ёпилган деб ҳисобланган трансфер ойналарини қайтадан очишга ундамоқда. Янги мавсум яқинлашгани сайин таркибни янада кучайтириш чоралари кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, Реал Мадрид Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш борасидаги оптимизмини сезиларли даражада оширган. Мадридликлар клуби раҳбарияти аввалроқ футболчининг жисмоний ҳолати ва сўнгги жароҳатлари туфайли бу трансфердан воз кечган эди. Бироқ футболчининг ҳаракатлари бу қарорнинг ўзгаришига сабаб бўлди.

Родрининг иштироки ва янги бурилиш

Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли юришида сардор сифатида кўрсатган ажойиб ўйинлари барча шубҳаларни йўққа чиқарди. Ушбу иштирок клуб президенти Флорентино Перес ва бошқа юқори мартабали расмийларга ушбу масалани қайтадан кўриб чиқиш ва трансфер учун ҳаракатларни фаоллаштириш буйруғини берди.

Футболчининг ўзи ҳам Пари Сен-Жермен клубининг фаол уринишларига қарамай, айнан Реал Мадрид сафига ўтишни хоҳламоқда. Бироқ испаниялик футболчининг трансферида асосий тўсиқ сифатида Манчестер Сити клубининг мавқейи турибди. Инглиз клуби ўз етакчисини осонликча қўйиб юбориш ниятида эмас.

Манчестер Сити шартлари

Ҳозирда футболчи ўз шартномасининг сўнгги йилига кирди ва бу Манчестер Сити раҳбариятини қийин танлов қаршисида қолдирмоқда. Клуб ёзда уни сотиб юбориши ёки мавсум охирида текинга бой бериб қўйиш хавфига дуч келиши мумкин. Шунга қарамай, инглизлар яримҳимояда Энзо Мареска қўл остида тўлиқ ўйнай оладиган муносиб ўринбосар топилмагунча трансферга розилик бермаслиги аниқ.

Реал МадридРодриМанчестер СитиТрансферИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голБугун, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Бугун, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиБугун, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Бугун, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиБугун, 21:59Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Бугун, 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди