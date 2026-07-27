Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этди
«Аэромакс» компаниялар гуруҳи самолёт туркумига кирувчи ҳамда вертикал учиб қўна оладиган «А-5 М/Л» номли янги учувчисиз авиация тизимини жамоатчиликка намойиш этди. Мазкур қурилма саноат ҳамда транспорт инфратузилмаларини масофадан туриб назорат қилиш, геодезия тадқиқотларини ўтказиш, шунингдек, сифатли фото ва видеотасвирга олиш ишларини бажаришга мўлжалланган бўлиб, замонавий технологиялар бозорида муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион дроннинг максимал учиш оғирлиги 30 килограммгача етади. У соатига 144 километр тезликда ҳаракатланиш имкониятига эга бўлиб, битта парвоз давомида 800 километргача бўлган масофани босиб ўта олади. Бу эса ўта йирик ҳудудларни қисқа фурсат ичида тўлиқ текшириш имконини беради.
Техник имкониятлар ва жиҳозланишТақдим этилган ҳаво кемаси 4 минг метр баландликкача бўлган масофада ўз вазифаларини муваффақиятли бажариши мумкин. Қурилма ўз бортида умумий оғирлиги 5 килограммгача бўлган фойдали юкни ташиш имкониятига эга. Қилинган вазифалар характерига қараб, ушбу тизим юқори аниқликдаги камера, иссиқлик камераси (тепловизор) ёки замонавий лазерли сканер билан жиҳозланади.
Қурилманинг асосий афзалликларидан бири унинг вертикал равишда учиш ва қўниш хусусиятидир. Айнан шу функция туфайли дрон махсус тайёрланган учиш-қўниш йўлагига муҳтож эмас. У чекланган ва тор майдонларда ҳам ҳеч қандай қийинчиликсиз ўз ишини бажаришни бошлай олиши амалиётда ўз тасдиқини топди.
Синов жараёнлари ва амалий натижаларЯнги платформанинг техник имкониятлари ва ишончлилиги Россиянинг Тюмен вилоятида ўтказилган тажриба-саноат синовлари чоғида тўлиқ тасдиқланди. Синов жараёнида дрон нефт қазиб чиқариш корхонасига қарашли магистрал қувур участкасини муваффақиятли кўздан кечирди.
Мазкур тест парвози давомида қурилма томонидан аэрофотосуратга олиш ишлари бажарилди. Олинган маълумотлар ва материаллар чизиқли инфратузилманинг ҳолатини баҳолаш ҳамда ҳудуднинг аниқ рақамли моделларини барпо этишда муваффақиятли фойдаланилди, бу эса саноат объектларини бошқариш самарадорлигини кескин оширади.
…