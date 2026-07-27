Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этди

·35·Техно
Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этди

«Аэромакс» компаниялар гуруҳи самолёт туркумига кирувчи ҳамда вертикал учиб қўна оладиган «А-5 М/Л» номли янги учувчисиз авиация тизимини жамоатчиликка намойиш этди. Мазкур қурилма саноат ҳамда транспорт инфратузилмаларини масофадан туриб назорат қилиш, геодезия тадқиқотларини ўтказиш, шунингдек, сифатли фото ва видеотасвирга олиш ишларини бажаришга мўлжалланган бўлиб, замонавий технологиялар бозорида муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион дроннинг максимал учиш оғирлиги 30 килограммгача етади. У соатига 144 километр тезликда ҳаракатланиш имкониятига эга бўлиб, битта парвоз давомида 800 километргача бўлган масофани босиб ўта олади. Бу эса ўта йирик ҳудудларни қисқа фурсат ичида тўлиқ текшириш имконини беради.

Техник имкониятлар ва жиҳозланиш

Тақдим этилган ҳаво кемаси 4 минг метр баландликкача бўлган масофада ўз вазифаларини муваффақиятли бажариши мумкин. Қурилма ўз бортида умумий оғирлиги 5 килограммгача бўлган фойдали юкни ташиш имкониятига эга. Қилинган вазифалар характерига қараб, ушбу тизим юқори аниқликдаги камера, иссиқлик камераси (тепловизор) ёки замонавий лазерли сканер билан жиҳозланади.

Қурилманинг асосий афзалликларидан бири унинг вертикал равишда учиш ва қўниш хусусиятидир. Айнан шу функция туфайли дрон махсус тайёрланган учиш-қўниш йўлагига муҳтож эмас. У чекланган ва тор майдонларда ҳам ҳеч қандай қийинчиликсиз ўз ишини бажаришни бошлай олиши амалиётда ўз тасдиқини топди.

Синов жараёнлари ва амалий натижалар

Янги платформанинг техник имкониятлари ва ишончлилиги Россиянинг Тюмен вилоятида ўтказилган тажриба-саноат синовлари чоғида тўлиқ тасдиқланди. Синов жараёнида дрон нефт қазиб чиқариш корхонасига қарашли магистрал қувур участкасини муваффақиятли кўздан кечирди.

Мазкур тест парвози давомида қурилма томонидан аэрофотосуратга олиш ишлари бажарилди. Олинган маълумотлар ва материаллар чизиқли инфратузилманинг ҳолатини баҳолаш ҳамда ҳудуднинг аниқ рақамли моделларини барпо этишда муваффақиятли фойдаланилди, бу эса саноат объектларини бошқариш самарадорлигини кескин оширади.

АэромаксДронТехнологияИнфратузилмаСинов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52Starship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаStarship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб