Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқда

·30·Техно
Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқда

Google қидирув тизимидаги сунъий интеллект орқали яратилган жавоблар фойдаланувчиларнинг хоҳишидан қатъи назар, рақамли ахборот маконида устувор йўналишга айланиб бормоқда. Симиларвеб бозор таҳлили компанияси маълумотига кўра, сўнгги бир йил ичида Google қидирувидаги AI Овервиевс функцияси 15 фоиздан 43 фоизгача қидирув натижаларида пайдо бўлиш даражасига етди ва бу интернет фойдаланувчиларининг ахборот истеъмол қилиш одатларини тубдан ўзгартириб юбормоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Қидирув одатларининг ўзгариши ва Google платформасининг роли

Тадқиқот натижаларига кўра, дастлабки босқичда оддий қидирув устига қўшимча қатлам сифатида ишга туширилган технология бугунга келиб қидирув жараёнининг ажралмас қисмига айланди. Фойдаланувчилар тўғридан-тўғри сунъий интеллект тақдим этган жавобларга йўналтирилиб, сўнгра қидирувни Google'нинг янада интерактив ва суҳбат шаклидаги AI Моде режими орқали давом эттиришмоқда. Хусусан, кўрсаткичлар шуни кўрсатадики, AI Моде ташрифлари 2025-йил июн ойидаги 126 миллиондан 2026-йил май ойига келиб 279 миллионга етган.

Ушбу ўзгаришлар фойдаланувчиларнинг тармоқда маълумот излаш маданиятидаги кенгроқ бурилишни ифодалайди. Бир вақтлар Google оддийгина кўк рангдаги ҳаволалар рўйхатини тақдим этган ва фойдаланувчилар уларни босиб бошқа сайтларга ўтган бўлса, ҳозирда Google ўзининг қидирув саҳифасининг ўзи якуний манзилга айланмоқда. Тизим керакли маълумотларни ўзи индекс қилган сайтлардан йиғиб тақдим этади.

Бу ҳолат эса фойдаланувчиларнинг ташқи сайтларга ўтишидан кўра кўпроқ Google платформасининг ўзида вақт ўтказишини таъминламоқда. Симиларвеб маълумотларига кўра, ўтган давр мобайнида қидирув сўровларининг ўртача давомийлиги ошган. Бу одамлар қисқа калит сўзлар ўрнига сунъий интеллект учун мўлжалланган узунроқ ва табиийроқ, суҳбат шаклидаги сўровлардан фойдалана бошлаганини билдиради.

Нашриётлар дуч келаётган муаммолар

Бироқ, қидирув тизимидаги бундай туб ўзгаришлар оммавий ахборот воситалари ва контент нашриётлари томонидан мамнуният билан кутиб олингани йўқ. Сайтларга ўтишни талаб қилмайдиган сунъий интеллект иқтибослари туфайли нашриётлар ўзларининг йўналтирувчи трафигидан (реферрал траффик) маҳрум бўлмоқда. Ўтган йили ҳам Симиларвеб ушбу тенденция айниқса янгиликлар нашрлари учун оғир оқибатларга олиб келишини маълум қилган эди.

Взиятга жавобан, технологик инфратузилма компанияси бўлган Cloudflare нашриётларга ўз сайтларини ҳимоя қилиш имконини берувчи воситаларни тақдим этди. Эндиликда сайт эгалари агар сунъий интеллект компаниялари контент учун ҳақ тўламаса, уларнинг тармоқни ўрганувчи ботларини (AI кравлерс) блоклаш имкониятига эга.

Шунга қарамай, сўнгги ҳисоботда иқтибос келтирилган сунъий интеллект жавобларининг сони ўтган йилга нисбатан беш баробардан зиёд ошгани қайд этилган. Масалан, 2026-йил май ҳолатига кўра, АҚШдаги ChatGPT иш столи сўровларининг атиги 6.8 фоизигагина манбаларга иқтибослар киритилган (сайёҳлик, чакана савдо ва спорт соҳасидаги сўровлар бошқаларга қараганда кўпроқ иқтибос қилинишини ҳисобга олмаганда).

Нашриётлар учун умид учқунлари

Шунга қарамай, контент яратувчилар учун кичик бўлса-да ижобий ўзгаришлар кўзга ташланмоқда. Хусусан, май ойининг бошида ChatGPT қидирув тизимига киритилган янгиланишдан сўнг, АҚШдаги иш столи фойдаланувчиларининг веб-саҳифаларга ўтиш кўрсаткичлари яхшиланди. Агар 2026-йил март ойида ташрифларнинг атиги 25 фоизи веб-саҳифаларга тўғри келган бўлса, май ойи охирига келиб бу кўрсаткич деярли 60 фоизга етди. Бу фойдаланувчилар сунъий интеллект натижалари ичидаги кўк ҳаволалардан имкон қадар фойдаланишга ҳаракат қилаётганини кўрсатади.

GoogleСунъий интеллектСимиларвебҚидирув тизимиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Starship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаStarship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб