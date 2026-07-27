Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқда
Google қидирув тизимидаги сунъий интеллект орқали яратилган жавоблар фойдаланувчиларнинг хоҳишидан қатъи назар, рақамли ахборот маконида устувор йўналишга айланиб бормоқда. Симиларвеб бозор таҳлили компанияси маълумотига кўра, сўнгги бир йил ичида Google қидирувидаги AI Овервиевс функцияси 15 фоиздан 43 фоизгача қидирув натижаларида пайдо бўлиш даражасига етди ва бу интернет фойдаланувчиларининг ахборот истеъмол қилиш одатларини тубдан ўзгартириб юбормоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Қидирув одатларининг ўзгариши ва Google платформасининг ролиТадқиқот натижаларига кўра, дастлабки босқичда оддий қидирув устига қўшимча қатлам сифатида ишга туширилган технология бугунга келиб қидирув жараёнининг ажралмас қисмига айланди. Фойдаланувчилар тўғридан-тўғри сунъий интеллект тақдим этган жавобларга йўналтирилиб, сўнгра қидирувни Google'нинг янада интерактив ва суҳбат шаклидаги AI Моде режими орқали давом эттиришмоқда. Хусусан, кўрсаткичлар шуни кўрсатадики, AI Моде ташрифлари 2025-йил июн ойидаги 126 миллиондан 2026-йил май ойига келиб 279 миллионга етган.
Ушбу ўзгаришлар фойдаланувчиларнинг тармоқда маълумот излаш маданиятидаги кенгроқ бурилишни ифодалайди. Бир вақтлар Google оддийгина кўк рангдаги ҳаволалар рўйхатини тақдим этган ва фойдаланувчилар уларни босиб бошқа сайтларга ўтган бўлса, ҳозирда Google ўзининг қидирув саҳифасининг ўзи якуний манзилга айланмоқда. Тизим керакли маълумотларни ўзи индекс қилган сайтлардан йиғиб тақдим этади.
Бу ҳолат эса фойдаланувчиларнинг ташқи сайтларга ўтишидан кўра кўпроқ Google платформасининг ўзида вақт ўтказишини таъминламоқда. Симиларвеб маълумотларига кўра, ўтган давр мобайнида қидирув сўровларининг ўртача давомийлиги ошган. Бу одамлар қисқа калит сўзлар ўрнига сунъий интеллект учун мўлжалланган узунроқ ва табиийроқ, суҳбат шаклидаги сўровлардан фойдалана бошлаганини билдиради.
Нашриётлар дуч келаётган муаммоларБироқ, қидирув тизимидаги бундай туб ўзгаришлар оммавий ахборот воситалари ва контент нашриётлари томонидан мамнуният билан кутиб олингани йўқ. Сайтларга ўтишни талаб қилмайдиган сунъий интеллект иқтибослари туфайли нашриётлар ўзларининг йўналтирувчи трафигидан (реферрал траффик) маҳрум бўлмоқда. Ўтган йили ҳам Симиларвеб ушбу тенденция айниқса янгиликлар нашрлари учун оғир оқибатларга олиб келишини маълум қилган эди.
Взиятга жавобан, технологик инфратузилма компанияси бўлган Cloudflare нашриётларга ўз сайтларини ҳимоя қилиш имконини берувчи воситаларни тақдим этди. Эндиликда сайт эгалари агар сунъий интеллект компаниялари контент учун ҳақ тўламаса, уларнинг тармоқни ўрганувчи ботларини (AI кравлерс) блоклаш имкониятига эга.
Шунга қарамай, сўнгги ҳисоботда иқтибос келтирилган сунъий интеллект жавобларининг сони ўтган йилга нисбатан беш баробардан зиёд ошгани қайд этилган. Масалан, 2026-йил май ҳолатига кўра, АҚШдаги ChatGPT иш столи сўровларининг атиги 6.8 фоизигагина манбаларга иқтибослар киритилган (сайёҳлик, чакана савдо ва спорт соҳасидаги сўровлар бошқаларга қараганда кўпроқ иқтибос қилинишини ҳисобга олмаганда).
…