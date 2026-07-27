Айсанем Юсупова мухлисларига янги тарона тақдим этди (аудио)

·50·Маданият
Айсанем Юсупова мухлисларига янги тарона тақдим этди (аудио)

Актриса ва сўнгги пайтларда хонандалик йўналишида ҳам фаол ижод қилаётган Айсанем Юсупова мухлисларига навбатдаги ижод маҳсулини тақдим этди. Санъаткорнинг "Сен" номли янги таронаси бугун соат 20:00 да YouTube каналида премьера қилинди.

Қўшиқ инсон ҳаётида пайдо бўлиб, бутун оламини ўзгартириб юборадиган, ҳаётга янги мазмун ва ранг бахш этадиган яқин инсон ҳақида ҳикоя қилади. Тарона тингловчини самимий туйғулар ва илиқ кечинмалар сари етаклайди.

Қўшиқ матни Шаҳбоз Файзуллаев қаламига мансуб бўлса, мусиқасини Жасур Бадалбаев басталаган.

Премьера эълон қилинганидан сўнг "Сен" қисқа вақт ичида кўплаб томошаларни йиғишга улгурди. Ҳозирча тарона фақат аудио форматида тақдим этилган бўлса-да, унинг мазмунли сўзлари ва ёқимли оҳанги тингловчиларда илиқ таассурот қолдирмоқда.

Ижтимоий тармоқлар ва YouTube'даги изоҳларда мухлислар қўшиқни илиқ кутиб олиб, Айсанем Юсупованинг ижодига омад тилашмоқда.

Айсанем ЮсуповаYouTubeШахбоз ФайзуллаевЖасур Бадалбаев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду сериалга кирди: у қандай ролда кўринади?Криштиану Роналду сериалга кирди: у қандай ролда кўринади?Бугун, 22:54Индира Мифтаҳованинг туғилган кунидан ёрқин лавҳалар тарқалди (видео)Индира Мифтаҳованинг туғилган кунидан ёрқин лавҳалар тарқалди (видео)Бугун, 22:46“Мендирман Жалолиддин” юлдузи Жаҳонгир Абдумаликов илк бор ота бўлди“Мендирман Жалолиддин” юлдузи Жаҳонгир Абдумаликов илк бор ота бўлдиБугун, 15:56Мусулмон Юнусов ва рафиқаси кулгили, қизиқарли саволларга очиқ жавоб берди (видео)Мусулмон Юнусов ва рафиқаси кулгили, қизиқарли саволларга очиқ жавоб берди (видео)Бугун, 15:54Зебо Раҳимова 70 минг долларни саёҳатга сарфлаганини очиқладиЗебо Раҳимова 70 минг долларни саёҳатга сарфлаганини очиқладиБугун, 14:48Мадина Тожибоева ва ўғли Миран тантанали кутиб олинди (видео)Мадина Тожибоева ва ўғли Миран тантанали кутиб олинди (видео)Бугун, 13:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида