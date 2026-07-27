Августда 43 даража иссиқ ва кейин кескин салқин кутилмоқда
Ўзбекистонда август ойи қандай об-ҳаво билан ўтиши маълум бўлди. “Ўзгидромет” томонидан эълон қилинган прогнозга кўра, ойнинг дастлабки кунларида республика бўйлаб жуда иссиқ ва қуруқ ҳаво ҳукм суради. Бироқ ой охирига келиб ҳарорат аста-секин пасайиб, нисбатан салқин кунлар кузатилиши кутилмоқда.
Мутахассисларнинг маълум қилишича, 1–2 август кунлари ҳаво ҳарорати ҳудудларнинг аксариятида 38–41 даража, жанубий ва чўл ҳудудларда эса 42–43 даражагача кўтарилиши мумкин. Кейинги кунларда ҳарорат 3–5 даражага пасайиб, кундузи асосан 33–38 даража атрофида бўлиши прогноз қилинган.
Август ойининг иккинчи ярмида эса Ўзбекистон ҳудудига нисбатан салқин ҳаво оқими кириб келиши эҳтимоли юқори. Шу сабабли ой охирида кундузги ҳарорат 25–30 даражагача тушиши кутилмоқда. Кечалари ҳам ҳаво босқичма-босқич салқинлашиб, ой охирига бориб 12–15 даража атрофида бўлиши мумкин.
Синоптиклар таъкидлашича, август одатда йилнинг энг қуруқ ойларидан бири ҳисобланади. Текислик ҳудудларда ёғингарчилик жуда кам кузатилади, жанубий ва чўл ҳудудларда эса айрим йилларда умуман ёмғир ёғмаслиги ҳам мумкин.
Шу билан бирга, жорий йил август ойида айрим ҳудудларда ёғингарчилик миқдори кўп йиллик меъёрдан бироз юқори бўлиши эҳтимоли бор. Асосан ойнинг иккинчи ярмида қисқа муддатли ва кучсиз ёмғирлар кузатилиши мумкин.
Шундай қилиб, август ойи Ўзбекистонда кучли иссиқ билан бошланади, аммо ой якунига яқин ҳаво сезиларли даражада салқинлашиши кутилмоқда. Мутахассислар аҳолидан иссиқ кунларда эҳтиёт чораларига амал қилишни тавсия этмоқда.
…