Августда 43 даража иссиқ ва кейин кескин салқин кутилмоқда

·130·Жамият
Августда 43 даража иссиқ ва кейин кескин салқин кутилмоқда

Ўзбекистонда август ойи қандай об-ҳаво билан ўтиши маълум бўлди. “Ўзгидромет” томонидан эълон қилинган прогнозга кўра, ойнинг дастлабки кунларида республика бўйлаб жуда иссиқ ва қуруқ ҳаво ҳукм суради. Бироқ ой охирига келиб ҳарорат аста-секин пасайиб, нисбатан салқин кунлар кузатилиши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг маълум қилишича, 1–2 август кунлари ҳаво ҳарорати ҳудудларнинг аксариятида 38–41 даража, жанубий ва чўл ҳудудларда эса 42–43 даражагача кўтарилиши мумкин. Кейинги кунларда ҳарорат 3–5 даражага пасайиб, кундузи асосан 33–38 даража атрофида бўлиши прогноз қилинган.

Август ойининг иккинчи ярмида эса Ўзбекистон ҳудудига нисбатан салқин ҳаво оқими кириб келиши эҳтимоли юқори. Шу сабабли ой охирида кундузги ҳарорат 25–30 даражагача тушиши кутилмоқда. Кечалари ҳам ҳаво босқичма-босқич салқинлашиб, ой охирига бориб 12–15 даража атрофида бўлиши мумкин.

Синоптиклар таъкидлашича, август одатда йилнинг энг қуруқ ойларидан бири ҳисобланади. Текислик ҳудудларда ёғингарчилик жуда кам кузатилади, жанубий ва чўл ҳудудларда эса айрим йилларда умуман ёмғир ёғмаслиги ҳам мумкин.

Шу билан бирга, жорий йил август ойида айрим ҳудудларда ёғингарчилик миқдори кўп йиллик меъёрдан бироз юқори бўлиши эҳтимоли бор. Асосан ойнинг иккинчи ярмида қисқа муддатли ва кучсиз ёмғирлар кузатилиши мумкин.

Шундай қилиб, август ойи Ўзбекистонда кучли иссиқ билан бошланади, аммо ой якунига яқин ҳаво сезиларли даражада салқинлашиши кутилмоқда. Мутахассислар аҳолидан иссиқ кунларда эҳтиёт чораларига амал қилишни тавсия этмоқда.

ЎзбекистонЎзгидромет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда итни транспортга боғлаб судрашдиҚашқадарёда итни транспортга боғлаб судрашдиБугун, 22:57Ота четга чиқиш учун 5 йиллик алиментни олдиндан тўладиОта четга чиқиш учун 5 йиллик алиментни олдиндан тўладиБугун, 19:08Ҳисоботга имзо ва муҳр учун 14 миллион сўм сўраган боғча раҳбари ушланди Ҳисоботга имзо ва муҳр учун 14 миллион сўм сўраган боғча раҳбари ушланди Бугун, 16:29Вояга етмаган фарзанд онаси тарбиясига олиб берилдиВояга етмаган фарзанд онаси тарбиясига олиб берилдиБугун, 16:10Андижонда 1-синфга киритиб қўйиш учун 300 доллар сўраган ходим ушландиАндижонда 1-синфга киритиб қўйиш учун 300 доллар сўраган ходим ушландиБугун, 14:30ЙПХ билан тўқнашган Onix ҳайдовчиси ҳам вафот этгани айтилмоқдаЙПХ билан тўқнашган Onix ҳайдовчиси ҳам вафот этгани айтилмоқдаБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди