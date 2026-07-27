Redmi Ноте 17 серияли смартфонларнинг Европа бозоридаги нархлари маълум бўлди
Йالش глобал бозорига чиқишга тайёргарлик кўраётган Redmi Ноте 17, Redmi Ноте 17 Pro ҳамда Redmi Ноте 17 Pro Max смартфонларининг Европа мамлакатларидаги кутилаётган нархлари тарқалди. Йтечб портали маълумотига кўра, қурилмалар халқаро харидорларга беш хил версияда таклиф этилиши кутилмоқда ва уларнинг нархи Хитой бозоридагидан сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, глобал моделлар фақатгина нархи билан эмас, балки баъзи техник хусусиятлари билан ҳам маҳаллий версиялардан фарқ қилади. Хусусан, базавий Redmi Ноте 17 5G модели Хитой талқинидаги 50 мегапикселли сенсор ўрнига 108 мегапикселли асосий камера билан жиҳозланиши тахмин қилинмоқда. Бу эса халқаро фойдаланувчилар учун қўшимча афзаллик туғдириши мумкин.
Техник имкониятлар ва нархлар фарқиМутахассисларнинг таъкидлашича, энг катта ўзгариш юқори нарх сегментидаги қурилмаларга тааллуқли бўлади. Агар тарқалган маълумотлар ўз тасдигини топса, Redmi Ноте 17 Pro ва Redmi Ноте 17 Pro Max моделлари Хитой бозоридагига нисбатан қимматроққа тушади. Шунга қарамай, ушбу гаджетларнинг имкониятлари харидорларни ўзига жалб қилиши кутилмоқда.
Европа бозорига чиқарилиши кутилаётган Redmi Ноте 17 Pro модели Хитой версиясининг асосий параметрларини сақлаб қолади. Хусусан, қурилма Qualcomm Snapdragon 6s Ген 4 процессори, 8 мегапикселли олд камера ҳамда 50 ва 2 мегапикселли асосий датчиклар жамланмаси билан таъминланади.
Катта сиғимли аккумулятор ва экранСмартфоннинг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг қувват манбаи ҳисобланади. Глобал версия ҳам 9000 мА·ч сиғимга эга улкан аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчиларга гаджетдан узоқ вақт давомида қувват олмасдан фойдаланиш имконини беради.
Шунингдек, қурилма 6,83 дюймли AMOLED дисплейга эга бўлиб, унинг кадрлар частотаси 120 Hz ни, чўққи ёрқинлиги эса 3500 нитни ташкил этади. Юқори сифатли экран ва бақувват батарея комбинацияси замонавий фойдаланувчилар талабларини тўлиқ қондиришга мўлжалланган.
Ҳозирча Xiaomi компанияси ушбу нархлар ва хусусиятларни расман тасдиқлагани йўқ. Бироқ, сиздирилган маълумотлар сериянинг яқин ўрталарда Хитой чегарасидан ташқарига чиқишини ва Европа ҳамда бошқа глобал бозорларда сотувга қўйилишини яққол кўрсатмоқда.
…