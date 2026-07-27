Redmi Ноте 17 серияли смартфонларнинг Европа бозоридаги нархлари маълум бўлди

·63·Техно
Redmi Ноте 17 серияли смартфонларнинг Европа бозоридаги нархлари маълум бўлди

Йالش глобал бозорига чиқишга тайёргарлик кўраётган Redmi Ноте 17, Redmi Ноте 17 Pro ҳамда Redmi Ноте 17 Pro Max смартфонларининг Европа мамлакатларидаги кутилаётган нархлари тарқалди. Йтечб портали маълумотига кўра, қурилмалар халқаро харидорларга беш хил версияда таклиф этилиши кутилмоқда ва уларнинг нархи Хитой бозоридагидан сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, глобал моделлар фақатгина нархи билан эмас, балки баъзи техник хусусиятлари билан ҳам маҳаллий версиялардан фарқ қилади. Хусусан, базавий Redmi Ноте 17 5G модели Хитой талқинидаги 50 мегапикселли сенсор ўрнига 108 мегапикселли асосий камера билан жиҳозланиши тахмин қилинмоқда. Бу эса халқаро фойдаланувчилар учун қўшимча афзаллик туғдириши мумкин.

Техник имкониятлар ва нархлар фарқи

Мутахассисларнинг таъкидлашича, энг катта ўзгариш юқори нарх сегментидаги қурилмаларга тааллуқли бўлади. Агар тарқалган маълумотлар ўз тасдигини топса, Redmi Ноте 17 Pro ва Redmi Ноте 17 Pro Max моделлари Хитой бозоридагига нисбатан қимматроққа тушади. Шунга қарамай, ушбу гаджетларнинг имкониятлари харидорларни ўзига жалб қилиши кутилмоқда.

Европа бозорига чиқарилиши кутилаётган Redmi Ноте 17 Pro модели Хитой версиясининг асосий параметрларини сақлаб қолади. Хусусан, қурилма Qualcomm Snapdragon 6s Ген 4 процессори, 8 мегапикселли олд камера ҳамда 50 ва 2 мегапикселли асосий датчиклар жамланмаси билан таъминланади.

Катта сиғимли аккумулятор ва экран

Смартфоннинг энг эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг қувват манбаи ҳисобланади. Глобал версия ҳам 9000 мА·ч сиғимга эга улкан аккумулятор билан жиҳозланиши кутилмоқда, бу эса фойдаланувчиларга гаджетдан узоқ вақт давомида қувват олмасдан фойдаланиш имконини беради.

Шунингдек, қурилма 6,83 дюймли AMOLED дисплейга эга бўлиб, унинг кадрлар частотаси 120 Hz ни, чўққи ёрқинлиги эса 3500 нитни ташкил этади. Юқори сифатли экран ва бақувват батарея комбинацияси замонавий фойдаланувчилар талабларини тўлиқ қондиришга мўлжалланган.

Ҳозирча Xiaomi компанияси ушбу нархлар ва хусусиятларни расман тасдиқлагани йўқ. Бироқ, сиздирилган маълумотлар сериянинг яқин ўрталарда Хитой чегарасидан ташқарига чиқишини ва Европа ҳамда бошқа глобал бозорларда сотувга қўйилишини яққол кўрсатмоқда.

Redmi Ноте 17XiaomiСмартфонларТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб