Арсенал Винисиус учун курашадими: трансфер бозори янгиликлари

·42·Спорт
Арсенал Винисиус учун курашадими: трансфер бозори янгиликлари

Лондоннинг Арсенал клуби футбол тарихидаги энг шов-шувли трансферлардан бирини амалга ошириш имкониятини кўриб чиқмоқда. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, "канкарлар" Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олиш вариантини ўрганмоқда. Ушбу қизиқиш вақт мослиги ва мадридликларнинг трансфер бозоридаги фаоллиги фонида янада жиддийлашмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Реал Мадрид РБ Лейпциг жамоасининг иқтидорли қанот футболчиси Ян Диомандени қўлга киритиш учун ўз ҳаракатларини кескин кучайтирган. Матбуотда тарқалган хабарларга кўра, ижарага олинган ёки трансфер қилиниши кутилаётган умумий сумма 120 миллион евродан ошиши мумкин. Бу эса қироллик клуби таркибида янги ўзгаришлар бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни келтириб чиқарди.

Шартнома масаласи ва музокаралардаги танаффус

Винисиус Жуниорнинг Мадрид клуби билан амалдаги келишуви якунига етиб бораётгани ва футболчи ҳали ҳам янги шартнома имзолагани йўқ. Айнан шу омил Европанинг етакчи жамоалари, жумладан, Англия Премер-лигаси вакилларида ҳам қизиқиш уйғотмоқда. Ҳужумчи клуб билан шартномани узайтириш борасида охирги 18 ой давомида келиша олмаяпти.

Маълум бўлишича, бразилиялик футболчи аллақачон ҳафтасига 400 000 фунт-стерлинг маош олаётган бўлса-да, бу кўрсаткични ҳафтасига 470 000 фунтга етказишни талаб қилмоқда. Айнан молиявий талаблар ва келишувнинг чўзилиб кетиши томонлар ўртасида тушунмовчиликлар келтириб чиқарган. Агар томонлар келишувга эришмаса, Мадрид клуби ўйинчини келаси йили текинга бой бермаслик учун уни сотиб юбориш ҳақида ўйлаши мумкин.

Арсенал учун қулай имконият

Арсенал клуби айнан шундай бозор вазиятидан фойдаланиб қолишни мақсад қилган. Ҳозирча инглиз жамоасининг қизиқиши бошланғич босқичда тургани айтилмоқда. Испания ОАВда футболчи учун 160 миллион евро атрофида нарх белгилангани хабар қилинган бўлса-да, Лондон клуби нархнинг қулай келишувини кутмоқда.

Ян Диоманденинг трансфери Реал Мадриднинг қанот чизиғида ўзгаришлар бўлишидан дарак бериши мумкин. Пари Сен-Жермен ва Ливерпул каби жамоалар ҳам дастлабки босқичда фаоллик кўрсатган бўлса-да, ҳозирда Реал Мадрид ушбу курашда етакчилик қилмоқда. Ёзги трансфер ойнаси якунига қадар мазкур вазият футбол оламидаги энг асосий мавзулардан бири бўлиб қолиши кутилмоқда.

АрсеналВинисиус ЖуниорРеал МадридТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голБугун, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Бугун, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиБугун, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Бугун, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиБугун, 21:59Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Бугун, 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди