Арсенал Винисиус учун курашадими: трансфер бозори янгиликлари
Лондоннинг Арсенал клуби футбол тарихидаги энг шов-шувли трансферлардан бирини амалга ошириш имкониятини кўриб чиқмоқда. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, "канкарлар" Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорни ўз сафига қўшиб олиш вариантини ўрганмоқда. Ушбу қизиқиш вақт мослиги ва мадридликларнинг трансфер бозоридаги фаоллиги фонида янада жиддийлашмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Реал Мадрид РБ Лейпциг жамоасининг иқтидорли қанот футболчиси Ян Диомандени қўлга киритиш учун ўз ҳаракатларини кескин кучайтирган. Матбуотда тарқалган хабарларга кўра, ижарага олинган ёки трансфер қилиниши кутилаётган умумий сумма 120 миллион евродан ошиши мумкин. Бу эса қироллик клуби таркибида янги ўзгаришлар бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни келтириб чиқарди.
Шартнома масаласи ва музокаралардаги танаффусВинисиус Жуниорнинг Мадрид клуби билан амалдаги келишуви якунига етиб бораётгани ва футболчи ҳали ҳам янги шартнома имзолагани йўқ. Айнан шу омил Европанинг етакчи жамоалари, жумладан, Англия Премер-лигаси вакилларида ҳам қизиқиш уйғотмоқда. Ҳужумчи клуб билан шартномани узайтириш борасида охирги 18 ой давомида келиша олмаяпти.
Маълум бўлишича, бразилиялик футболчи аллақачон ҳафтасига 400 000 фунт-стерлинг маош олаётган бўлса-да, бу кўрсаткични ҳафтасига 470 000 фунтга етказишни талаб қилмоқда. Айнан молиявий талаблар ва келишувнинг чўзилиб кетиши томонлар ўртасида тушунмовчиликлар келтириб чиқарган. Агар томонлар келишувга эришмаса, Мадрид клуби ўйинчини келаси йили текинга бой бермаслик учун уни сотиб юбориш ҳақида ўйлаши мумкин.
Арсенал учун қулай имкониятАрсенал клуби айнан шундай бозор вазиятидан фойдаланиб қолишни мақсад қилган. Ҳозирча инглиз жамоасининг қизиқиши бошланғич босқичда тургани айтилмоқда. Испания ОАВда футболчи учун 160 миллион евро атрофида нарх белгилангани хабар қилинган бўлса-да, Лондон клуби нархнинг қулай келишувини кутмоқда.
Ян Диоманденинг трансфери Реал Мадриднинг қанот чизиғида ўзгаришлар бўлишидан дарак бериши мумкин. Пари Сен-Жермен ва Ливерпул каби жамоалар ҳам дастлабки босқичда фаоллик кўрсатган бўлса-да, ҳозирда Реал Мадрид ушбу курашда етакчилик қилмоқда. Ёзги трансфер ойнаси якунига қадар мазкур вазият футбол оламидаги энг асосий мавзулардан бири бўлиб қолиши кутилмоқда.
…