Жон Стоунзга А Серия грандлари даъвогарлик қилмоқда
Англия терма жамоаси ва Манчестер Сити клубининг тажрибали ҳимоячиси Жон Стоунз фаолиятини Италия чемпионатида давом эттириши мумкин. Goal.com хабар беришича, 32 ёшли футболчининг хизматига Италиянинг етакчи жамоалари — Интер ва Ювентус клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда ва унинг вакиллари билан музокараларга киришган. Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси якунига етгач, эркин агентга айланган футболчи фаолиятида янги саҳифа очишга очиқ эканини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Жон Стоунз Манчестер Сити сафида ўтказган 10 мавсум давомида улкан муваффақиятларга эришди. Ушбу давр мобайнида у олти бор Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритди ҳамда 2022/23-йилги мавсумда Чемпионлар лигаси бош совринига сазовор бўлди. Пеп Гвардиола қўл остида шаклланган ўйин услуби, майдонни кўра олиш қобилияти ва тактик етуклиги уни Европадаги энг талабгир ҳимоячилардан бирига айлантирди.
А Серия гигантлари рақобатиФутболчининг ёшига қарамай, унинг халқаро майдондаги тажрибаси ҳамон юқори баҳоланмоқда. Хусусан, у яқинда якунига етган жаҳон чемпионатида Англия терма жамоасининг ярим финалга қадар етиб боришида муҳим рол ўйнади. Турнир давомида у учта учрашувни асосий таркибда бошлади, шунингдек, Мексикага қарши кечган 1/8 финал баҳсида захирадан майдонга тушди. Бундай юқори савердаги футболчининг трансфер қийматисиз текинга қўлга киритилиши Европанинг топ-клублари учун ноёб имконият сифатида қаралмоқда.
Интер ва Ювентус клублари ҳозирда футболчининг вакиллари билан расмий музокараларни бошлаб юборган. Таниқли инсайдер Фабрисио Романо тарқатган маълумотларга кўра, Англия терма жамоаси аъзоси Италияга кўчиб ўтиш вариантини жиддий ўйламоқда. А Серия грандлари ўз ҳимоя чизиғини кучайтириш учун тажрибали футболчини устувор мақсад сифатида белгилаган.
Англия ичидаги қизиқишларБироқ Италия чемпионати Жон Стоунз учун ягона вариант эмас. Трансфер бозорида унинг ортидан пойга қилаётган жамоалар қаторига Англия Премер-лигаси вакиллари ҳам қўшилган. Хусусан, Арсенал бош мураббий Микел Артета жароҳат олган Вилям Салибанинг ўрнини қоплаш мақсадида ушбу футболчининг вазиятини диққат билан кузатмоқда. Эслатиб ўтамиз, Артета илгари Манчестер Сити клубида Гвардиоланинг ёрдамчиси бўлиб ишлаган даврида Стоунзнинг имкониятларини яқиндан ўрганган.
Арсенал билан бир қаторда Лондоннинг Челси клуби ҳам ҳимоячининг ҳаракатларини кузатиб бораётган жамоалар сирасига киради. Бироқ футболчининг трансфер нархи нолга тенг эканини ҳисобга олсак, якуний қарор тўлиқ Жон Стоунзнинг ўзига ва унинг келгусидаги фаолиятини қаерда давом эттиришни исташига боғлиқ бўлади.
…