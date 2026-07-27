Жон Стоунзга А Серия грандлари даъвогарлик қилмоқда

·33·Спорт
Жон Стоунзга А Серия грандлари даъвогарлик қилмоқда

Англия терма жамоаси ва Манчестер Сити клубининг тажрибали ҳимоячиси Жон Стоунз фаолиятини Италия чемпионатида давом эттириши мумкин. Goal.com хабар беришича, 32 ёшли футболчининг хизматига Италиянинг етакчи жамоалари — Интер ва Ювентус клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда ва унинг вакиллари билан музокараларга киришган. Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси якунига етгач, эркин агентга айланган футболчи фаолиятида янги саҳифа очишга очиқ эканини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Жон Стоунз Манчестер Сити сафида ўтказган 10 мавсум давомида улкан муваффақиятларга эришди. Ушбу давр мобайнида у олти бор Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритди ҳамда 2022/23-йилги мавсумда Чемпионлар лигаси бош совринига сазовор бўлди. Пеп Гвардиола қўл остида шаклланган ўйин услуби, майдонни кўра олиш қобилияти ва тактик етуклиги уни Европадаги энг талабгир ҳимоячилардан бирига айлантирди.

А Серия гигантлари рақобати

Футболчининг ёшига қарамай, унинг халқаро майдондаги тажрибаси ҳамон юқори баҳоланмоқда. Хусусан, у яқинда якунига етган жаҳон чемпионатида Англия терма жамоасининг ярим финалга қадар етиб боришида муҳим рол ўйнади. Турнир давомида у учта учрашувни асосий таркибда бошлади, шунингдек, Мексикага қарши кечган 1/8 финал баҳсида захирадан майдонга тушди. Бундай юқори савердаги футболчининг трансфер қийматисиз текинга қўлга киритилиши Европанинг топ-клублари учун ноёб имконият сифатида қаралмоқда.

Интер ва Ювентус клублари ҳозирда футболчининг вакиллари билан расмий музокараларни бошлаб юборган. Таниқли инсайдер Фабрисио Романо тарқатган маълумотларга кўра, Англия терма жамоаси аъзоси Италияга кўчиб ўтиш вариантини жиддий ўйламоқда. А Серия грандлари ўз ҳимоя чизиғини кучайтириш учун тажрибали футболчини устувор мақсад сифатида белгилаган.

Англия ичидаги қизиқишлар

Бироқ Италия чемпионати Жон Стоунз учун ягона вариант эмас. Трансфер бозорида унинг ортидан пойга қилаётган жамоалар қаторига Англия Премер-лигаси вакиллари ҳам қўшилган. Хусусан, Арсенал бош мураббий Микел Артета жароҳат олган Вилям Салибанинг ўрнини қоплаш мақсадида ушбу футболчининг вазиятини диққат билан кузатмоқда. Эслатиб ўтамиз, Артета илгари Манчестер Сити клубида Гвардиоланинг ёрдамчиси бўлиб ишлаган даврида Стоунзнинг имкониятларини яқиндан ўрганган.

Арсенал билан бир қаторда Лондоннинг Челси клуби ҳам ҳимоячининг ҳаракатларини кузатиб бораётган жамоалар сирасига киради. Бироқ футболчининг трансфер нархи нолга тенг эканини ҳисобга олсак, якуний қарор тўлиқ Жон Стоунзнинг ўзига ва унинг келгусидаги фаолиятини қаерда давом эттиришни исташига боғлиқ бўлади.

Жон СтоунзИнтерЮвентусМанчестер СитиА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голБугун, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Бугун, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиБугун, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Бугун, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиБугун, 21:59Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Бугун, 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди