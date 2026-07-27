Иля Сутскевер асос солган ССИ компанияси Nvidia билан стратегик ҳамкорликни бошлади

·39·Техно
Иля Сутскевер асос солган ССИ компанияси Nvidia билан стратегик ҳамкорликни бошлади

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи мутахассислардан бири Иля Сутскевер томонидан асос солинган Сафе Суперинтеллигенсе (ССИ) лабораторияси ўз тадқиқотларини янги босқичга олиб чиқиш учун Nvidia билан узоқ муддатли ҳамкорлик келишувини имзолади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, мазкур шартнома доирасида Nvidia бир неча миллиард долларлик сармоя киритади ва бу стартапга Nvidia'нинг илғор Вера Rubin GPU платформасидан фойдаланиш имкониятини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Икки йиллик сукунатдан сўнг эълон қилинган бу ҳамкорлик ССИ тадқиқот ресурсларини бир неча баробар ошириши кутилмоқда. Чипсозлик гиганти Nvidia компаниянинг махфий тадқиқотларига кириш ҳуқуқини қўлга киритгач, сунъий интеллект хавфсизлиги ва унинг келажагини таъминлаш йўлидаги қадамларни тезлаштириш мақсадида ушбу шартномани имзолаганини маълум қилди.

Хавфсиз сунъий интеллект сари “тўғри йўл”

ССИ тижорат маҳсулотларини чиқариш ёки қисқа муддатли даромад келтирувчи даврларга чалғимаган ҳолда, хавфсиз ҳамда тўлақонли умумий муҳокама қобилиятига эга сунъий интеллектни яратишга эътибор қаратмоқда. Лаборатория асосчиси Иля Сутскевернинг сўзларига кўра, уларда миқёсни кенгайтиришга лойиқ тадқиқотлар мавжуд бўлиб, йирик Nvidia компьютеридан фойдаланиш имконияти бу ишни янги босқичга кўтаради.

Ҳозирги кунда технология бозорида тижорий босимлар кучайиб, сунъий интеллект лабораториялари тезроқ натижага эришиш учун хавфсизлик талабларини пасайтириши мумкин бўлган бир пайтда, ССИ ёндашуви алоҳида аҳамият касб этади. Хусусан, OpenAI'нинг ўзига хос илғор моделлари хавфсизлик муҳитидан чиқиб кетишга уриниши билан боғлиқ хабарлар сунъий интеллектни жиловлаш ва унинг хавфсизлигини таъминлаш қанчалик мураккаб эканини яна бир бор кўрсатди.

Тарихий тажриба ва келажак режалари

Nvidia маълумотларига кўра, келгусида икки компания ўзининг жорий ва келгуси ҳисоблаш платформаларини ривожлантириш устида ҳамкорлик қилади. Бунда ССИнинг технологик салоҳияти ҳамда сунъий интеллект келажагига оид ноёб ёндашувлари муҳим ўрин тутади. Эслатиб ўтамиз, ўтган йили ССИ ўз тадқиқотларини қувватлантириш учун Google Cloud билан ҳам ҳамкорлик шартномасини тузган эди.

Иля Сутскевер сунъий интеллект соҳасининг ҳақиқий кашшофларидан бири саналади. У Алекс Крижевскй ва Джеффрей Ҳинтон билан биргаликда АлексНет моделини яратган бўлиб, бу GPU ресурслари ва чуқур нейрон тармоқларининг самарадорлигини амалда исботлаган эди. Ушбу илмий иш бугунги кунда ривожланиб бораётган генератив сунъий интеллект технологияларига асос солган. ССИни бошлашдан аввал эса у OpenAI'да Супералигнмент жамоасига раҳбарлик қилган эди.

Сафе СуперинтеллигенсеNvidiaИля СутскеверСунъий интеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52Starship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаStarship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб