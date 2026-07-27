Иля Сутскевер асос солган ССИ компанияси Nvidia билан стратегик ҳамкорликни бошлади
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи мутахассислардан бири Иля Сутскевер томонидан асос солинган Сафе Суперинтеллигенсе (ССИ) лабораторияси ўз тадқиқотларини янги босқичга олиб чиқиш учун Nvidia билан узоқ муддатли ҳамкорлик келишувини имзолади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, мазкур шартнома доирасида Nvidia бир неча миллиард долларлик сармоя киритади ва бу стартапга Nvidia'нинг илғор Вера Rubin GPU платформасидан фойдаланиш имкониятини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Икки йиллик сукунатдан сўнг эълон қилинган бу ҳамкорлик ССИ тадқиқот ресурсларини бир неча баробар ошириши кутилмоқда. Чипсозлик гиганти Nvidia компаниянинг махфий тадқиқотларига кириш ҳуқуқини қўлга киритгач, сунъий интеллект хавфсизлиги ва унинг келажагини таъминлаш йўлидаги қадамларни тезлаштириш мақсадида ушбу шартномани имзолаганини маълум қилди.
Хавфсиз сунъий интеллект сари “тўғри йўл”ССИ тижорат маҳсулотларини чиқариш ёки қисқа муддатли даромад келтирувчи даврларга чалғимаган ҳолда, хавфсиз ҳамда тўлақонли умумий муҳокама қобилиятига эга сунъий интеллектни яратишга эътибор қаратмоқда. Лаборатория асосчиси Иля Сутскевернинг сўзларига кўра, уларда миқёсни кенгайтиришга лойиқ тадқиқотлар мавжуд бўлиб, йирик Nvidia компьютеридан фойдаланиш имконияти бу ишни янги босқичга кўтаради.
Ҳозирги кунда технология бозорида тижорий босимлар кучайиб, сунъий интеллект лабораториялари тезроқ натижага эришиш учун хавфсизлик талабларини пасайтириши мумкин бўлган бир пайтда, ССИ ёндашуви алоҳида аҳамият касб этади. Хусусан, OpenAI'нинг ўзига хос илғор моделлари хавфсизлик муҳитидан чиқиб кетишга уриниши билан боғлиқ хабарлар сунъий интеллектни жиловлаш ва унинг хавфсизлигини таъминлаш қанчалик мураккаб эканини яна бир бор кўрсатди.
Тарихий тажриба ва келажак режалариNvidia маълумотларига кўра, келгусида икки компания ўзининг жорий ва келгуси ҳисоблаш платформаларини ривожлантириш устида ҳамкорлик қилади. Бунда ССИнинг технологик салоҳияти ҳамда сунъий интеллект келажагига оид ноёб ёндашувлари муҳим ўрин тутади. Эслатиб ўтамиз, ўтган йили ССИ ўз тадқиқотларини қувватлантириш учун Google Cloud билан ҳам ҳамкорлик шартномасини тузган эди.
Иля Сутскевер сунъий интеллект соҳасининг ҳақиқий кашшофларидан бири саналади. У Алекс Крижевскй ва Джеффрей Ҳинтон билан биргаликда АлексНет моделини яратган бўлиб, бу GPU ресурслари ва чуқур нейрон тармоқларининг самарадорлигини амалда исботлаган эди. Ушбу илмий иш бугунги кунда ривожланиб бораётган генератив сунъий интеллект технологияларига асос солган. ССИни бошлашдан аввал эса у OpenAI'да Супералигнмент жамоасига раҳбарлик қилган эди.
…