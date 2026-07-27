Атиги 10 долларлик микроконтроллерда сунъий интеллект ишга туширилди

·38·Техно
Атиги 10 долларлик микроконтроллерда сунъий интеллект ишга туширилди

Сунъий интеллект технологиялари шиддат билан ривожланиб бораётган бир даврда кўпчилик кучли график тезлатгичлар ва гигабайтлаб тезкор хотирага эга қимматбаҳо қурилмаларгагина таянади. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, украиналик дастурчи Слава С (слвДев) барча қолипларни бузиб, локал тил моделини нархи атиги 10 доллар атрофида бўлган ўта арзон микроконтроллерда муваффақиятли ишга туширди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ESP32-AI деб номланган ушбу лойиҳа доирасида бутун жараён интернетга уланмасдан ва булутли хизматлардан фойдаланмасдан, тўғридан-тўғри ESP32-S3 микроконтроллерида амалга оширилди. Мазкур ютуқ келгусида сунъий интеллект имкониятларини ҳатто энг оддий маиший техника ва ўрнатилган тизимларга ҳам олиб кириш мумкинлигини кўрсатиб берди.

Ресурслар чекланган шароитдаги техник ечим

Дастлабки қарашда бу вазифа деярли имконсиздек туюлиши аниқ эди. Гап шундаки, ESP32-S3 атиги 512 КБ ички тезкор хотира (СRAM), 8 МБ ПСRAM ва 16 МБ флеш-память билан жиҳозланган. Одатда бундай чекланган ресурслар ҳатто энг ихчам тил моделлари учун ҳам етарли эмас деб ҳисобланади.

Ушбу жиддий чекловни четлаб ўтиш учун дастурчи Google Гемма оиласидаги моделларда қўлланиладиган Пер-Лаер Эмбеддингс меъморий ёндашувидан фойдаланди. Моделни 4 битгача квантлаш жараёнидан ўтказилгач, унинг ҳажмини 14,9 МБ гача қисқартиришга эришилди.

Локал интеллектнинг келажаги ва истиқболлари

Тахминан 25 миллион параметрни ўз ичига олган энг ҳажмли жадвал флеш-памятьга жойлаштирилди, СRAM хотираси эса фақатгина ҳисоб-китоблар учун ишлатилди. Натижада тезкор хотирага қўйиладиган талаблар кескин камайтирилди ва тизим барқарор ишлаши таъминланди.

Лойиҳада қўлланилган модел 28,9 миллион параметрни ўз ичига олиб, ТинйСториес маълумотлар базасида ўқитилган. У фақат қисқа бадиий матнларни генерация қилишга қодир бўлиб, мулоқот қилиш, код ёзиш ёки фактларни излашга мўлжалланмаган. Шу боис лойиҳа йирик тил моделларининг тўлақонли ўрнини босишдан кўра, замонавий меъморлик имкониятларини яққол намойиш этади.

Муаллифнинг фикрича, бундай ёндашув маълумотларни локал тарзда қайта ишлаш муҳим бўлган автоном қурилмалар учун жуда қўл келади. Хусусан, маиший техника, саноат контроллерлари ва турли ўрнатилган тизимлар доимий интернет алоқасига муҳтож бўлмаган ҳолда сунъий интеллектдан фойдаланиши мумкин бўлади.

МикроконтроллерСунъий интеллектESP32ДастурлашТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб