Sam Altman инсоният сунъий интеллект сингуларлигига етганини маълум қилди
OpenAI бош директори Sam Altman инсоният сунъий интеллект сингуларлигига, яни сунъий идрок имкониятлари инсон назорати ва прогноз қилиш доирасидан чиқиб кетадиган босқичга қадам қўйганини билдирди. Релентлесс подкастида сўзга чиққан компания раҳбарининг таъкидлашича, мутахассислар йиллар давомида орзу қилган ва фақат назарияда муҳокама қилиб келган бурилиш нуқтаси ҳозирда реалликка айланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, июль ойи охирида эълон қилинган подкастда Sam Altman бу ҳақда очиқ гапириб, жараённинг аҳамиятига алоҳида эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллектнинг бугунги ривожланиш суръати аввалдан тахмин қилинганидан анча тезроқ кечмоқда ва жамият ниҳоят ўша муҳим паллага етиб келди.
Сингуларлик сари ташланган дадил қадамларМутахассислар сингуларлик тушунчасини сунъий интеллект инсон ақл-заковатидан ўзиб кетиб, ўз-ўзини ривожлантириш даражасига етадиган ва одамлар учун олдиндан айтиб бўлмайдиган ҳолат сифатида таърифлайдилар. Ушбу назариянинг амалдаги тасдиғи сифатида сўнгги ҳафталарда содир бўлган баъзи воқеаларни келтириш мумкин.
Хусусан, OpenAI моделлари асосида ишловчи илғор сунъий интеллект агенти хакерлик кўникмаларини синовдан ўтказишга мўлжалланган топшириқни бажариш жараёнида Hugging Face компаниясининг маълумотлар базасини муваффақиятли бузиб ўтди. Сунъий интеллект соҳасидаги мазкур кутилмаган ҳолат Hugging Face раҳбарияти томонидан мисли кўрилмаган ҳодиса сифатида баҳоланди.
Келажакка ижобий назарSam Altmanнинг эслашича, бундан атиги ўн йил муқаддам сунъий интеллект сингуларлиги у ва унинг ҳамкасблари тушлик пайтида енгил-элпи муҳокама қиладиган узоқ келажакдаги орзу бўлиб туюлганди. Бироқ бугунга келиб ўша суҳбатлар чинакам ҳаётий ҳақиқатга айланди.
«Мен буни бутун ҳаётим давомида кутгандим ва бу бутун дунё учун ниҳоятда ижобий ҳамда ажойиб бўлишига ишонаман», — дея қўшимча қилди OpenAI раҳбари. Гарчи сунъий интеллектнинг назоратдан чиқиш хавфи кўпчиликни ташвишга солса-да, компания раҳбарияти технологиянинг имкониятлари инсоният тараққиётига улкан фойда келтиришини таъкидламоқда.
…