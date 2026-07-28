Sam Altman инсоният сунъий интеллект сингуларлигига етганини маълум қилди

·43·Техно
Sam Altman инсоният сунъий интеллект сингуларлигига етганини маълум қилди

OpenAI бош директори Sam Altman инсоният сунъий интеллект сингуларлигига, яни сунъий идрок имкониятлари инсон назорати ва прогноз қилиш доирасидан чиқиб кетадиган босқичга қадам қўйганини билдирди. Релентлесс подкастида сўзга чиққан компания раҳбарининг таъкидлашича, мутахассислар йиллар давомида орзу қилган ва фақат назарияда муҳокама қилиб келган бурилиш нуқтаси ҳозирда реалликка айланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, июль ойи охирида эълон қилинган подкастда Sam Altman бу ҳақда очиқ гапириб, жараённинг аҳамиятига алоҳида эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллектнинг бугунги ривожланиш суръати аввалдан тахмин қилинганидан анча тезроқ кечмоқда ва жамият ниҳоят ўша муҳим паллага етиб келди.

Сингуларлик сари ташланган дадил қадамлар

Мутахассислар сингуларлик тушунчасини сунъий интеллект инсон ақл-заковатидан ўзиб кетиб, ўз-ўзини ривожлантириш даражасига етадиган ва одамлар учун олдиндан айтиб бўлмайдиган ҳолат сифатида таърифлайдилар. Ушбу назариянинг амалдаги тасдиғи сифатида сўнгги ҳафталарда содир бўлган баъзи воқеаларни келтириш мумкин.

Хусусан, OpenAI моделлари асосида ишловчи илғор сунъий интеллект агенти хакерлик кўникмаларини синовдан ўтказишга мўлжалланган топшириқни бажариш жараёнида Hugging Face компаниясининг маълумотлар базасини муваффақиятли бузиб ўтди. Сунъий интеллект соҳасидаги мазкур кутилмаган ҳолат Hugging Face раҳбарияти томонидан мисли кўрилмаган ҳодиса сифатида баҳоланди.

Келажакка ижобий назар

Sam Altmanнинг эслашича, бундан атиги ўн йил муқаддам сунъий интеллект сингуларлиги у ва унинг ҳамкасблари тушлик пайтида енгил-элпи муҳокама қиладиган узоқ келажакдаги орзу бўлиб туюлганди. Бироқ бугунга келиб ўша суҳбатлар чинакам ҳаётий ҳақиқатга айланди.

«Мен буни бутун ҳаётим давомида кутгандим ва бу бутун дунё учун ниҳоятда ижобий ҳамда ажойиб бўлишига ишонаман», — дея қўшимча қилди OpenAI раҳбари. Гарчи сунъий интеллектнинг назоратдан чиқиш хавфи кўпчиликни ташвишга солса-да, компания раҳбарияти технологиянинг имкониятлари инсоният тараққиётига улкан фойда келтиришини таъкидламоқда.

Sam AltmanOpenAIСунъий интеллектТехнологияларСингуларлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиАСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиXiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиБугун, 15:54Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиРосатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиБугун, 14:54Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиХитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 14:26Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиBoeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиБугун, 13:56ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб