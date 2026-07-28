Vivo S2 смартфони: кучли хусусиятлар ва иккита камера

·72·Техно
Vivo S2 смартфони: кучли хусусиятлар ва иккита камера

Vivo компанияси ўзининг янги авлод Vivo S2 смартфони учун расмий тизер кампаниясини бошлаб юборди. Ишлаб чиқарувчи янги қурилма яқин кунларда тақдим этилишини тасдиқлаган бўлса-да, ҳозирча аниқ тақдимот санасини эълон қилгани йўқ. Шунга қарамай, ixbt.com маълумотига кўра, кутилаётган премъера жорий йилнинг 6-август куни бўлиб ўтиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания томонидан эълон қилинган дастлабки саҳифалар орқали смартофоннинг ташқи кўриниши ва дизайни ошкор қилинди. Ташқи кўринишига кўра, Vivo S2 флагман тоифасидаги виво X300 FE моделини эслатиб юборади. Бироқ янги қурилма таниқли Зеисс брендига оид оптика билан жиҳозланмагани ҳамда учта эмас, балки иккита асосий камерага эгалиги билан ажралиб туради.

Камера ва техник имкониятлар

Гарчи қурилма қўшимча линзалардан маҳрум бўлиб, иккита камера модули билан чекланган бўлса-да, компания вакиллари бу кўрсаткич фойдаланувчиларга ўта сифатли ва таъсирчан фото ҳамда видеолар яратиш имконини беришига ишонтирмоқда. Инсайдерлар тарқатган маълумотларга кўра, асосий блокдаги иккала датчик ҳам 50 мегапикселлик аниқликка эга бўлиб, бош модул сифатида юқори сифатли Sony сенсоридан фойдаланилади.

Смартофоннинг аппарат қисми ҳам етарлича юқори даражада ишланган. Дастлабки хабарларга қараганда, Vivo S2 замонавий Qualcomm Snapdragon 8 Ген 5 процессори билан жиҳозланади. Шунингдек, қурилма 8 гигабайт тезкор ва 256 гигабайт доимий хотирага эга бўлиши кутилмоқда, бу эса кундалик вазифалар ҳамда ресурс талаб қилувчи иловалар учун етарли салоҳият демакдир.

Дисплей ва қувват захираси

Қурилманинг олд томонида 6,59 дюймли, 1,5K рухсатга ҳамда 120 Hz кадрлар частотасига эга эгилган OLED-дисплей ўрнатилиши тахмин қилинмоқда. Сифатли тасвир узатиш билан бир қаторда, хавфсизликни таъминлаш мақсадида экраннинг остки қисмига бармоқ изи сканери жойлаштирилади. Шунингдек, селфи ишқибозлари учун 32 мегапикселлик олд камера тақдим этилиши кўзда тутилган.

Аккумулятор қуввати борасида ҳам сезиларли янгиликлар мавжуд. Инсайдерларнинг таъкидлашича, Vivo S2 нақ 7000 мА·ч сиғимли улкан батарея билан таъминланади. Бу эса фойдаланувчиларга қувват ҳақида қайғурмасдан узоқ вақт давомида фаол фойдаланиш имконини беради. Қолаверса, батареяни тезкор тўлдириш учун 80 ваттли қувватлаш технологияси қўллаб-қувватланиши кутилмоқда.

Vivo S2СмартфонларSnapdragonМобил технологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиАСРокк компанияси янги AMD Radeon RX 9050 видео-картасини тақдим этдиБугун, 16:29Xiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиXiaomi уч ой қувват талаб қилмайдиган арзон электр бритвасини чиқардиБугун, 15:54Росатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиРосатом 25 йил хизмат қиладиган композит бекатни тақдим этдиБугун, 14:54Хитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиХитой ўзининг иммерсион ДУВ-литографларини серияли ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 14:26Boeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиBoeing 737 МАХ самолётларида янги хавфсизлик муаммоси аниқландиБугун, 13:56ҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаҲМД компанияси афсонавий Аша қаторини янги смартфон билан қайтармоқдаБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб