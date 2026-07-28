Vivo S2 смартфони: кучли хусусиятлар ва иккита камера
Vivo компанияси ўзининг янги авлод Vivo S2 смартфони учун расмий тизер кампаниясини бошлаб юборди. Ишлаб чиқарувчи янги қурилма яқин кунларда тақдим этилишини тасдиқлаган бўлса-да, ҳозирча аниқ тақдимот санасини эълон қилгани йўқ. Шунга қарамай, ixbt.com маълумотига кўра, кутилаётган премъера жорий йилнинг 6-август куни бўлиб ўтиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания томонидан эълон қилинган дастлабки саҳифалар орқали смартофоннинг ташқи кўриниши ва дизайни ошкор қилинди. Ташқи кўринишига кўра, Vivo S2 флагман тоифасидаги виво X300 FE моделини эслатиб юборади. Бироқ янги қурилма таниқли Зеисс брендига оид оптика билан жиҳозланмагани ҳамда учта эмас, балки иккита асосий камерага эгалиги билан ажралиб туради.
Камера ва техник имкониятларГарчи қурилма қўшимча линзалардан маҳрум бўлиб, иккита камера модули билан чекланган бўлса-да, компания вакиллари бу кўрсаткич фойдаланувчиларга ўта сифатли ва таъсирчан фото ҳамда видеолар яратиш имконини беришига ишонтирмоқда. Инсайдерлар тарқатган маълумотларга кўра, асосий блокдаги иккала датчик ҳам 50 мегапикселлик аниқликка эга бўлиб, бош модул сифатида юқори сифатли Sony сенсоридан фойдаланилади.
Смартофоннинг аппарат қисми ҳам етарлича юқори даражада ишланган. Дастлабки хабарларга қараганда, Vivo S2 замонавий Qualcomm Snapdragon 8 Ген 5 процессори билан жиҳозланади. Шунингдек, қурилма 8 гигабайт тезкор ва 256 гигабайт доимий хотирага эга бўлиши кутилмоқда, бу эса кундалик вазифалар ҳамда ресурс талаб қилувчи иловалар учун етарли салоҳият демакдир.
Дисплей ва қувват захирасиҚурилманинг олд томонида 6,59 дюймли, 1,5K рухсатга ҳамда 120 Hz кадрлар частотасига эга эгилган OLED-дисплей ўрнатилиши тахмин қилинмоқда. Сифатли тасвир узатиш билан бир қаторда, хавфсизликни таъминлаш мақсадида экраннинг остки қисмига бармоқ изи сканери жойлаштирилади. Шунингдек, селфи ишқибозлари учун 32 мегапикселлик олд камера тақдим этилиши кўзда тутилган.
Аккумулятор қуввати борасида ҳам сезиларли янгиликлар мавжуд. Инсайдерларнинг таъкидлашича, Vivo S2 нақ 7000 мА·ч сиғимли улкан батарея билан таъминланади. Бу эса фойдаланувчиларга қувват ҳақида қайғурмасдан узоқ вақт давомида фаол фойдаланиш имконини беради. Қолаверса, батареяни тезкор тўлдириш учун 80 ваттли қувватлаш технологияси қўллаб-қувватланиши кутилмоқда.
…