Рунлаер стартапи Рипплинг компаниясини интеллектуал мулкни ўғирлаганликда айбламоқда
Сунъий интеллект инфратузилмаси соҳасида фаолият юритувчи Рунлаер стартапи йирик HR дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиси Рипплинг устидан судга шикоят қилди. TechCrunch нашри қўлга киритган даъво аризасига кўра, мазкур можаро йирик корпорациялар билан ҳамкорлик қилиш ва ўз ишланмаларини тақдим этишда юзага келиши мумкин бўлган жиддий хавф-хатарлардан огоҳлантирувчи муҳим прецедент бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Рунлаер хавфсиз Модел Контехт Протокол (МКП) шлюзини тақдим этади. Ушбу стандарт сунъий интеллект моделлари ва агентларига ташқи маълумотлар ҳамда воситаларни хавфсиз жалб қилиш имконини беради. Бироқ, замонавий технология компаниялари ўзларининг кучли муҳандислик салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда, зарур воситаларни мустақил равишда яратишга интилаётгани мазкур суд ишининг асосий сабабларидан бири бўлди.
Синов жараёни ва ошкор этилган маълумотларДаъво аризасида келтирилишича, Рипплинг потенциал мижоз сифатида Рунлаер маҳсулотини узоқ муддат давомида синовдан ўтказган. Ушбу жараёнда стартап ўзининг маҳсулот йўл харитасидан тортиб, тўғридан-тўғри бошланғич кодигача бўлган барча муҳим маълумотларни ҳамкорларга тақдим этган. Томонлар ўзаро махфийлик шартномаси (НДА) ҳамда интеллектуал мулкни нусхалашни тақиқловчи синов келишувини имзолаган эдилар.
Рунлаер шикоятида томонлар қарийб бир йил давомида интенсив муҳандислик ҳамкорлигини амалга оширганини таъкидлайди. Бироқ якунда тижорий шартлар, хусусан, нарх борасида келишувга эришилмагач, Рунлаер синов жараёнини тўхтатган. Шундан сўнг, компания асосчиси ва бош директори Эндрю Берманга "Рипплинг ички ходими" хабар юбориб, компания ичида айнан Рунлаер маҳсулотининг деярли 1 га 1 нусхасини яратиш бўйича лойиҳа бошланганини маълум қилган.
Суд даъвоси ва томонларнинг позициясиРунлаер вакилларининг фикрича, Рипплинг томонидан яратилган маҳсулот бевосита уларнинг интеллектуал мулкига асосланган бўлиб, бу тижорат сирларини ўзлаштириш, адолатсиз рақобат ва шартномани бузиш ҳисобланади. Мазкур иш бўйича Рунлаер нуфузли Сулливан & Кромвелл юридик фирмасининг хизматларидан фойдаланишга қарор қилди. Гарчи бу автоматик равишда ютишни кафолатламаса-да, ҳуқуқий жараёнга жиддийлик бағишлайди.
Ўз навбатида, Рипплинг вакиллари TechCrunch нашрига берган баёнотида ўзларининг ҳам МКП шлюзини ишга тушираётганини тасдиқлаган, бироқ интеллектуал мулкни ўғирлаш ҳақидаги айбловларни қатъиян рад этган. Рипплинг вакили Рунлаернинг даъволарини бизнесдаги муваффақиятсизликларни яширишга уриниш деб атаб, фақат ўзларининг хусусий маълумотларига таянган ҳолда бозорда устунлик қилишларини таъкидлаган.
Ушбу суд иши мураккаб сунъий интеллект инфратузилмасини корпоратив мижозларга, айниқса технологик гигантларга сотиш қанчалик қийин ва таваккалчиликларга бой жараён эканини яққол кўрсатиб берди. Корпоратив савдолар кўпинча узоқ давом этувчи чуқур синовларга таянади ва бу турдаги низолар келгусида IT бозоридаги қоидалар ва шартномавий муносабатларга ўз таъсирини кўрсатиши аниқ.
…