Рунлаер стартапи Рипплинг компаниясини интеллектуал мулкни ўғирлаганликда айбламоқда

·27·Техно
Рунлаер стартапи Рипплинг компаниясини интеллектуал мулкни ўғирлаганликда айбламоқда

Сунъий интеллект инфратузилмаси соҳасида фаолият юритувчи Рунлаер стартапи йирик HR дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиси Рипплинг устидан судга шикоят қилди. TechCrunch нашри қўлга киритган даъво аризасига кўра, мазкур можаро йирик корпорациялар билан ҳамкорлик қилиш ва ўз ишланмаларини тақдим этишда юзага келиши мумкин бўлган жиддий хавф-хатарлардан огоҳлантирувчи муҳим прецедент бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Рунлаер хавфсиз Модел Контехт Протокол (МКП) шлюзини тақдим этади. Ушбу стандарт сунъий интеллект моделлари ва агентларига ташқи маълумотлар ҳамда воситаларни хавфсиз жалб қилиш имконини беради. Бироқ, замонавий технология компаниялари ўзларининг кучли муҳандислик салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда, зарур воситаларни мустақил равишда яратишга интилаётгани мазкур суд ишининг асосий сабабларидан бири бўлди.

Синов жараёни ва ошкор этилган маълумотлар

Даъво аризасида келтирилишича, Рипплинг потенциал мижоз сифатида Рунлаер маҳсулотини узоқ муддат давомида синовдан ўтказган. Ушбу жараёнда стартап ўзининг маҳсулот йўл харитасидан тортиб, тўғридан-тўғри бошланғич кодигача бўлган барча муҳим маълумотларни ҳамкорларга тақдим этган. Томонлар ўзаро махфийлик шартномаси (НДА) ҳамда интеллектуал мулкни нусхалашни тақиқловчи синов келишувини имзолаган эдилар.

Рунлаер шикоятида томонлар қарийб бир йил давомида интенсив муҳандислик ҳамкорлигини амалга оширганини таъкидлайди. Бироқ якунда тижорий шартлар, хусусан, нарх борасида келишувга эришилмагач, Рунлаер синов жараёнини тўхтатган. Шундан сўнг, компания асосчиси ва бош директори Эндрю Берманга "Рипплинг ички ходими" хабар юбориб, компания ичида айнан Рунлаер маҳсулотининг деярли 1 га 1 нусхасини яратиш бўйича лойиҳа бошланганини маълум қилган.

Суд даъвоси ва томонларнинг позицияси

Рунлаер вакилларининг фикрича, Рипплинг томонидан яратилган маҳсулот бевосита уларнинг интеллектуал мулкига асосланган бўлиб, бу тижорат сирларини ўзлаштириш, адолатсиз рақобат ва шартномани бузиш ҳисобланади. Мазкур иш бўйича Рунлаер нуфузли Сулливан & Кромвелл юридик фирмасининг хизматларидан фойдаланишга қарор қилди. Гарчи бу автоматик равишда ютишни кафолатламаса-да, ҳуқуқий жараёнга жиддийлик бағишлайди.

Ўз навбатида, Рипплинг вакиллари TechCrunch нашрига берган баёнотида ўзларининг ҳам МКП шлюзини ишга тушираётганини тасдиқлаган, бироқ интеллектуал мулкни ўғирлаш ҳақидаги айбловларни қатъиян рад этган. Рипплинг вакили Рунлаернинг даъволарини бизнесдаги муваффақиятсизликларни яширишга уриниш деб атаб, фақат ўзларининг хусусий маълумотларига таянган ҳолда бозорда устунлик қилишларини таъкидлаган.

Ушбу суд иши мураккаб сунъий интеллект инфратузилмасини корпоратив мижозларга, айниқса технологик гигантларга сотиш қанчалик қийин ва таваккалчиликларга бой жараён эканини яққол кўрсатиб берди. Корпоратив савдолар кўпинча узоқ давом этувчи чуқур синовларга таянади ва бу турдаги низолар келгусида IT бозоридаги қоидалар ва шартномавий муносабатларга ўз таъсирини кўрсатиши аниқ.

РунлаерРипплингИнтеллектуалМулкСунийИнтеллектСудЖараёни
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб