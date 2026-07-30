Yandex Market буюртмаларини энди Пятёрочка дўконларига қайтариш мумкин
Яндекс матбуот хизматининг хабар беришича, эндиликда Yandex Market харидорлари ўзларига ёқмаган ёки мос келмаган буюртмаларни Россия бўйлаб Пятёрочка савдо тармоқлари орқали ҳам қайтариб бериш имкониятига эга бўлишди. Мазкур қулай хизмат доирасида мамлакат бўйлаб қарийб 9 мингга яқин дўконлар ушлаб турувчи тизимга уланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги хизматдан фойдаланиш тартиби жуда оддий ва қулай тарзда ишлаб чиқилган бўлиб, харидор ўз буюртмасини аввалдан қадоқлаши, Yandex Market иловаси ёки расмий веб-сайтида махсус қайтариш QR-кодини очиши ва уни Пятёрочка дўконининг кассирига тақдим этиши кифоя қилади.
Ҳудудлар учун қўшимча имкониятларКомпания вакилларининг фикрича, ушбу янги имконият айниқса яқин атрофида Yandex Market буюртмаларини топшириш пунктлари мавжуд бўлмаган, бироқ Пятёрочка дўконлари фаолият юритадиган кичик шаҳарчалар ҳамда қишлоқ жойларида яшовчи аҳоли учун ғоятда фойдали бўлади.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ҳамкорлик натижасида Yandex Market товарларини қайтариб олиш пунктларининг умумий сони айрим ҳудудларда бир неча баробар ошди. Хусусан, Красноярск ўлкасида шундай нуқталар 2,5 бараварга, Челябинск вилоятида 2,2 бараварга, Кемерово вилоятида эса 2,8 бараварга кўпайди.
Логистика тармоқларининг кенгайишиШунингдек, мазкур инфратузилманинг йўлга қўйилиши туфайли Россиянинг яна олтита ҳудудида харидорларга интернетдан қилинган буюртмаларни ҳеч қандай ортиқча қийинчиликларсиз ортга қайтариш имконияти илк бор тақдим этилди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, йирик электрон тижорат платформаларининг анъанавий чакана савдо тармоқлари билан интеграциялашуви логистика жараёнларини сезиларли даражада тезлаштиради ҳамда охирги истеъмолчи учун харид тажрибасини янада қулай ва ишончли даражага олиб чиқади.
…