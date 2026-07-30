Yandex Market буюртмаларини энди Пятёрочка дўконларига қайтариш мумкин

·0·Техно
Yandex Market буюртмаларини энди Пятёрочка дўконларига қайтариш мумкин

Яндекс матбуот хизматининг хабар беришича, эндиликда Yandex Market харидорлари ўзларига ёқмаган ёки мос келмаган буюртмаларни Россия бўйлаб Пятёрочка савдо тармоқлари орқали ҳам қайтариб бериш имкониятига эга бўлишди. Мазкур қулай хизмат доирасида мамлакат бўйлаб қарийб 9 мингга яқин дўконлар ушлаб турувчи тизимга уланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги хизматдан фойдаланиш тартиби жуда оддий ва қулай тарзда ишлаб чиқилган бўлиб, харидор ўз буюртмасини аввалдан қадоқлаши, Yandex Market иловаси ёки расмий веб-сайтида махсус қайтариш QR-кодини очиши ва уни Пятёрочка дўконининг кассирига тақдим этиши кифоя қилади.

Ҳудудлар учун қўшимча имкониятлар

Компания вакилларининг фикрича, ушбу янги имконият айниқса яқин атрофида Yandex Market буюртмаларини топшириш пунктлари мавжуд бўлмаган, бироқ Пятёрочка дўконлари фаолият юритадиган кичик шаҳарчалар ҳамда қишлоқ жойларида яшовчи аҳоли учун ғоятда фойдали бўлади.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ҳамкорлик натижасида Yandex Market товарларини қайтариб олиш пунктларининг умумий сони айрим ҳудудларда бир неча баробар ошди. Хусусан, Красноярск ўлкасида шундай нуқталар 2,5 бараварга, Челябинск вилоятида 2,2 бараварга, Кемерово вилоятида эса 2,8 бараварга кўпайди.

Логистика тармоқларининг кенгайиши

Шунингдек, мазкур инфратузилманинг йўлга қўйилиши туфайли Россиянинг яна олтита ҳудудида харидорларга интернетдан қилинган буюртмаларни ҳеч қандай ортиқча қийинчиликларсиз ортга қайтариш имконияти илк бор тақдим этилди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, йирик электрон тижорат платформаларининг анъанавий чакана савдо тармоқлари билан интеграциялашуви логистика жараёнларини сезиларли даражада тезлаштиради ҳамда охирги истеъмолчи учун харид тажрибасини янада қулай ва ишончли даражага олиб чиқади.

Yandex MarketПятёрочкаЭ-коммерсеИнтернет-магазинЛогистика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Netflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиNetflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 20:29Нскале сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтириш учун Анйскалени сотиб олмоқдаНскале сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтириш учун Анйскалени сотиб олмоқдаБугун, 20:26Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиКосмосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиБугун, 19:54Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиСунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиБугун, 19:52АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиАҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиБугун, 19:26SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиSpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиБугун, 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди