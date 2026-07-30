Нскале сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтириш учун Анйскалени сотиб олмоқда

·0·Техно
Нскале сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтириш учун Анйскалени сотиб олмоқда

Британиянинг сунъий интеллект соҳасига ихтисослашган Нскале компанияси мижозларнинг ҳисоблаш қувватларига бўлган харажатларини тўлиқроқ қамраб олиш мақсадида Анйскале дастурий стартапини харид қилмоқда. Bloomberg нашрининг аноним манбаларга таяниб хабар беришича, ушбу йирик келишув қиймати 1,65 миллиард долларни ташкил этади. Мазкур харид сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш ва маълумотларни қайта ишлаш бозорида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ассосийлари орасида машҳур Прожект Рай очиқ кодли тақсимланган дастурлаш фреймворкини яратган жамоа томонидан асос солинган Анйскале дастлаб катта ҳажмдаги ҳисоблаш қувватини талаб қилувчи лойиҳаларни бошқариш платформасини ишлаб чиққан эди. Бироқ 2022-йилда ГПТ-3 модели тақдим этилиб, сунъий интеллект технологиялари бутун дунё эътиборига тушгач, стартап ўз фаолиятини тубдан ўзгартирди. Компания йирик тил моделларини ўқитиш ва уларга хизмат кўрсатиш, маълумотларни саралаш, интерференция ҳамда кучайтирилган таълим жараёнларини кенгайтириш хизматларини таклиф эта бошлади.

Вертикал интеграция ва ягона инфратузилма

Анйскале платформаси тўғридан-тўғри Рай атрофида қурилган бўлиб, у дастурчилар учун махсус воситалар, кузатув тизимлари ва оркестрация имкониятларини тақдим этади. Мазкур стартапнинг қўшиб олиниши Нскале компаниясининг ҳисоблаш эҳтиёжларини қондириш йўлидаги вертикал кенгайиш стратегиясига жуда мос келади. Ушбу неоклауд энергия, маълумотлар марказлари ва оркестрация дастурларини ўз ичига олган бизнес йўналишларини шакллантирган бўлиб, эндиликда иш юкламасини бошқариш ва масштаблаш хизматларини ҳам ўз ичига олади.

Анйскале томонидан тарқатилган расмий баёнотда таъкидланишича, икки компаниянинг бирлашиши дастурий қатлам ҳамда унинг остидаги инфратузилмани ўзаро уйғун ҳолда лойиҳалаштириш имконини беради. Бундай ёндашувга компанияларнинг ҳар бири фақат ўз қатламини оптималлаштириш йўли билан эриша олмас эди. Шунингдек, 2022-йилда ўтказилган Сериес К раундида 1,38 миллиард долларга баҳоланган Анйскале ўнинг сўнгги чорагидаги даромади ундан олдинги даврга нисбатан 70 фоизга ошганини маълум қилди.

Нскале компаниясининг молиявий имкониятлари

ixbt.com маълумотига кўра, Нскале жорий йилнинг март ойида 2 миллиард долларлик Сериес К инвестиция раундини муваффақиятли якунлаган ва унинг умумий қиймати 14,6 миллиард долларга етган эди. Компания инвесторлари қаторига NVIDIA, Нокиа, Блуе Овл, Dell ҳамда Норвегиянинг йирик Акер саноат гиганти каби дунёга таниш йирик тузилмалар киради. Неоклауд жалб қилинган сармоялар ва турли қарз маблағларини фаол ўзлаштириб, Microsoft, Бритиш Телеком ҳамда Нордкрафт каби ҳамкорлар билан маълумотлар марказлари бўйича муҳим келишувларга эришди.

Битим шартларига кўра, Анйскале ўзининг мустақил бренди остида фаолиятини давом эттиради ва мавжуд мижозларига хизмат кўрсатишни тўхтатмайди. Шунингдек, стартапда фаолият юритаётган тахминан 200 нафар мутахассис тўлиқлигича Нскале жамоасига қўшилиши белгиланган. Бу эса сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш борасида кадрлар салоҳиятини сақлаб қолиш ва янада ошириш имконини беради.

НскалеАнйскалеСуний интеллектДастурий таъминотИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Netflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиNetflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 20:29Yandex Market буюртмаларини энди Пятёрочка дўконларига қайтариш мумкинYandex Market буюртмаларини энди Пятёрочка дўконларига қайтариш мумкинБугун, 20:23Космосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиКосмосда сунъий интеллект учун модулли маълумотлар марказлари яратиладиБугун, 19:54Сунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиСунъий интеллект уюштирган киберҳужум: хавфсизлик стандарти ўзгардимиБугун, 19:52АҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиАҚШдаги инфратузилма лойиҳалари учун сунъий интеллект яратилдиБугун, 19:26SpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиSpaceX махфий сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли олиб чиқдиБугун, 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди