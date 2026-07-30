Нскале сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтириш учун Анйскалени сотиб олмоқда
Британиянинг сунъий интеллект соҳасига ихтисослашган Нскале компанияси мижозларнинг ҳисоблаш қувватларига бўлган харажатларини тўлиқроқ қамраб олиш мақсадида Анйскале дастурий стартапини харид қилмоқда. Bloomberg нашрининг аноним манбаларга таяниб хабар беришича, ушбу йирик келишув қиймати 1,65 миллиард долларни ташкил этади. Мазкур харид сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш ва маълумотларни қайта ишлаш бозорида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ассосийлари орасида машҳур Прожект Рай очиқ кодли тақсимланган дастурлаш фреймворкини яратган жамоа томонидан асос солинган Анйскале дастлаб катта ҳажмдаги ҳисоблаш қувватини талаб қилувчи лойиҳаларни бошқариш платформасини ишлаб чиққан эди. Бироқ 2022-йилда ГПТ-3 модели тақдим этилиб, сунъий интеллект технологиялари бутун дунё эътиборига тушгач, стартап ўз фаолиятини тубдан ўзгартирди. Компания йирик тил моделларини ўқитиш ва уларга хизмат кўрсатиш, маълумотларни саралаш, интерференция ҳамда кучайтирилган таълим жараёнларини кенгайтириш хизматларини таклиф эта бошлади.
Вертикал интеграция ва ягона инфратузилмаАнйскале платформаси тўғридан-тўғри Рай атрофида қурилган бўлиб, у дастурчилар учун махсус воситалар, кузатув тизимлари ва оркестрация имкониятларини тақдим этади. Мазкур стартапнинг қўшиб олиниши Нскале компаниясининг ҳисоблаш эҳтиёжларини қондириш йўлидаги вертикал кенгайиш стратегиясига жуда мос келади. Ушбу неоклауд энергия, маълумотлар марказлари ва оркестрация дастурларини ўз ичига олган бизнес йўналишларини шакллантирган бўлиб, эндиликда иш юкламасини бошқариш ва масштаблаш хизматларини ҳам ўз ичига олади.
Анйскале томонидан тарқатилган расмий баёнотда таъкидланишича, икки компаниянинг бирлашиши дастурий қатлам ҳамда унинг остидаги инфратузилмани ўзаро уйғун ҳолда лойиҳалаштириш имконини беради. Бундай ёндашувга компанияларнинг ҳар бири фақат ўз қатламини оптималлаштириш йўли билан эриша олмас эди. Шунингдек, 2022-йилда ўтказилган Сериес К раундида 1,38 миллиард долларга баҳоланган Анйскале ўнинг сўнгги чорагидаги даромади ундан олдинги даврга нисбатан 70 фоизга ошганини маълум қилди.
Нскале компаниясининг молиявий имкониятлариixbt.com маълумотига кўра, Нскале жорий йилнинг март ойида 2 миллиард долларлик Сериес К инвестиция раундини муваффақиятли якунлаган ва унинг умумий қиймати 14,6 миллиард долларга етган эди. Компания инвесторлари қаторига NVIDIA, Нокиа, Блуе Овл, Dell ҳамда Норвегиянинг йирик Акер саноат гиганти каби дунёга таниш йирик тузилмалар киради. Неоклауд жалб қилинган сармоялар ва турли қарз маблағларини фаол ўзлаштириб, Microsoft, Бритиш Телеком ҳамда Нордкрафт каби ҳамкорлар билан маълумотлар марказлари бўйича муҳим келишувларга эришди.
Битим шартларига кўра, Анйскале ўзининг мустақил бренди остида фаолиятини давом эттиради ва мавжуд мижозларига хизмат кўрсатишни тўхтатмайди. Шунингдек, стартапда фаолият юритаётган тахминан 200 нафар мутахассис тўлиқлигича Нскале жамоасига қўшилиши белгиланган. Бу эса сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш борасида кадрлар салоҳиятини сақлаб қолиш ва янада ошириш имконини беради.
…