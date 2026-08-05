Австралиянинг энг истиқболли 8 та стартапи Stripe Тоур Сйдней саҳнасига чиқди

·36·Техно
Австралиянинг энг истиқболли 8 та стартапи Stripe Тоур Сйдней саҳнасига чиқди
Қисқача

TechCrunch нашрининг Стартуп Баттлефиелд жамоаси Австралиянинг энг илғор 8 та стартапини саралаб, уларни 19-август куни Сиднейда ўтадиган Stripe Тоур Сйдней тадбирида тақдимот қилиш учун танлади. Ғолиблар 15 000 АҚШ доллари миқдоридаги Stripe тўлов кредитларига эга бўлиш, халқаро инвесторлар эътиборини жалб қилиш ва Сан-Франсискодаги TechCrunch Disrupt доирасидаги Стартуп Баттлефиелд 200 саҳнасига чиқиш имконияти учун курашади.

TechCrunch нашрининг Стартуп Баттлефиелд жамоаси Австралиянинг энг илғор ва инновацион лойиҳаларини саралаб олди. Мамлакатнинг энг кучли саккизта стартапи 19-август куни Сидней шаҳрида бўлиб ўтадиган Stripe Тоур Сйдней тадбирида ўз ғояларини тақдим этиш имкониятини қўлга киритди. Ушбу иштирокчилар корпоратив технологиялар, соғлом турмуш тарзи, шунингдек, кўнгилочар ва медиа соҳаларининг келажагини белгилаб берувчи илғор ечимларни таклиф этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур танлов ғолиблари нафақат 15 000 АҚШ доллари миқдоридаги Stripe тўлов кредитларига эга чиқади, балки халқаро инвесторлар эътиборини қаратиш ва Сан-Францискодаги нуфузли TechCrunch Disrupt доирасидаги Стартуп Баттлефиелд 200 саҳнасидан жой олиш учун курашади. Танланган саккизта стартап ўзининг сунъий интеллект ва рақамли бошқарувга асосланган маҳсулотлари билан мутахассисларни ҳайратда қолдирди.

Сунъий интеллект ва хавфсизлик йўналишидаги етакчилар

Иштирокчилар орасида корпоратив хавфсизлик ва фирибгарликка қарши курашувчи платформалар алоҳида ўрин эгаллайди. Жумладан, Аигентспҳере мустақил сунъий интеллектни бошқариш ва назорат қилиш платформаси бўлиб, компанияларга ўзларининг сунъий интеллект агентлари ишини хавфсиз ва самарали кенгайтириш имконини беради. Апате эса банклар, алоқа операторлари ва давлат идораларига фирибгарлик операцияларини фош этишда ёрдам беради: у фирибгарлар билан жонли мулоқотга киришиб, уни реал вақт режимидаги маълумотга айлантиради.

Шунингдек, жисмоний хавфсизлик назорати хоналари учун мўлжалланган Каллеасе Аи операцион тизими хавфсизлик ва патрул вазифаларини автоматлаштирувчи овозли сунъий интеллект двигателини таклиф этади. Чоосей Апп эса бизнесларга тезкор ишга жойлашиш ва агентик сунъий интеллект ёрдамида бир кунда маош тўлаш тизимини тақдим этиб, ишчи кучи бошқарувини соддалаштиради.

Маркетинг, саломатлик ва медиа соҳаларидаги инновациялар

Рўйхатдан ўрин олган бошқа стартаплар ҳам турли соҳаларни рақамлаштиришга қаратилган:

  • Доомерс AI — сунъий интеллект компанияларига Х платформасида маҳсулот тақдимотларини трендга чиқаришга ёрдам беради.
  • Стартупеқу — 10 йиллик маълумотларга асосланган сунъий интеллект двигатели орқали соғлом овқатланишни шахсийлаштиради.
  • ЛеадСторй — спорт, янгиликлар ва молия клипларидан табиий тилдаги сўровларга жавоб берувчи видео интеллект қатламидир.
  • Преве — физиотерапия клиникалари учун даволаш режалари ва беморлар иштирокини автоматлаштирувчи платформа.
Мазкур стартапларнинг барчаси Австралия технологик экотизимининг салоҳиятини намойиш этиб, глобал бозорга чиқиш сари муҳим қадам ташламоқда. Сидней саҳнасидаги тақдимотлар уларнинг келгуси тақдирини ҳал қилишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

СтартапТехнологияАвстралияСуний интеллектБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди