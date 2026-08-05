Австралиянинг энг истиқболли 8 та стартапи Stripe Тоур Сйдней саҳнасига чиқди
TechCrunch нашрининг Стартуп Баттлефиелд жамоаси Австралиянинг энг илғор 8 та стартапини саралаб, уларни 19-август куни Сиднейда ўтадиган Stripe Тоур Сйдней тадбирида тақдимот қилиш учун танлади. Ғолиблар 15 000 АҚШ доллари миқдоридаги Stripe тўлов кредитларига эга бўлиш, халқаро инвесторлар эътиборини жалб қилиш ва Сан-Франсискодаги TechCrunch Disrupt доирасидаги Стартуп Баттлефиелд 200 саҳнасига чиқиш имконияти учун курашади.
TechCrunch нашрининг Стартуп Баттлефиелд жамоаси Австралиянинг энг илғор ва инновацион лойиҳаларини саралаб олди. Мамлакатнинг энг кучли саккизта стартапи 19-август куни Сидней шаҳрида бўлиб ўтадиган Stripe Тоур Сйдней тадбирида ўз ғояларини тақдим этиш имкониятини қўлга киритди. Ушбу иштирокчилар корпоратив технологиялар, соғлом турмуш тарзи, шунингдек, кўнгилочар ва медиа соҳаларининг келажагини белгилаб берувчи илғор ечимларни таклиф этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур танлов ғолиблари нафақат 15 000 АҚШ доллари миқдоридаги Stripe тўлов кредитларига эга чиқади, балки халқаро инвесторлар эътиборини қаратиш ва Сан-Францискодаги нуфузли TechCrunch Disrupt доирасидаги Стартуп Баттлефиелд 200 саҳнасидан жой олиш учун курашади. Танланган саккизта стартап ўзининг сунъий интеллект ва рақамли бошқарувга асосланган маҳсулотлари билан мутахассисларни ҳайратда қолдирди.
Сунъий интеллект ва хавфсизлик йўналишидаги етакчиларИштирокчилар орасида корпоратив хавфсизлик ва фирибгарликка қарши курашувчи платформалар алоҳида ўрин эгаллайди. Жумладан, Аигентспҳере мустақил сунъий интеллектни бошқариш ва назорат қилиш платформаси бўлиб, компанияларга ўзларининг сунъий интеллект агентлари ишини хавфсиз ва самарали кенгайтириш имконини беради. Апате эса банклар, алоқа операторлари ва давлат идораларига фирибгарлик операцияларини фош этишда ёрдам беради: у фирибгарлар билан жонли мулоқотга киришиб, уни реал вақт режимидаги маълумотга айлантиради.
Шунингдек, жисмоний хавфсизлик назорати хоналари учун мўлжалланган Каллеасе Аи операцион тизими хавфсизлик ва патрул вазифаларини автоматлаштирувчи овозли сунъий интеллект двигателини таклиф этади. Чоосей Апп эса бизнесларга тезкор ишга жойлашиш ва агентик сунъий интеллект ёрдамида бир кунда маош тўлаш тизимини тақдим этиб, ишчи кучи бошқарувини соддалаштиради.
Маркетинг, саломатлик ва медиа соҳаларидаги инновацияларРўйхатдан ўрин олган бошқа стартаплар ҳам турли соҳаларни рақамлаштиришга қаратилган:
- Доомерс AI — сунъий интеллект компанияларига Х платформасида маҳсулот тақдимотларини трендга чиқаришга ёрдам беради.
- Стартупеқу — 10 йиллик маълумотларга асосланган сунъий интеллект двигатели орқали соғлом овқатланишни шахсийлаштиради.
- ЛеадСторй — спорт, янгиликлар ва молия клипларидан табиий тилдаги сўровларга жавоб берувчи видео интеллект қатламидир.
- Преве — физиотерапия клиникалари учун даволаш режалари ва беморлар иштирокини автоматлаштирувчи платформа.
…