«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди

·56·Спорт
«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди
Қисқача

Австралиялик боксчи Теремоана Жуниор Баҳодир Жалоловни ҳаваскорлар жангида ундан қочиб, уч раундни якунлаганликда айблади. У Жалолов билан профессионал боксда реванш жангини ўтказишни яна бир бор талаб қилди. Теремоана шу кунгача профессионал рингдаги 11 жангининг барчасида рақибларини дастлабки 2 раунд ичида нокаутга учратган. Баҳодир Жалолов эса Париж-2024 Олимпиадаси чорак финалида Теремоанани очколар ҳисобига кўра мағлуб этган.

Австралиянинг Голд-Кост шаҳрида профессионал боксдаги 12-жангини америкалик Деандре Саважга қарши ўтказадиган маҳаллий боксчи Теремоана Жуниор (Teremoana Junior) жанг олдидан ўтказилган матбуот анжуманида яна бир бор ўзбекистонлик Олимпиада чемпиони Баҳодир Жалолов номини эслаб ўтди.

Сўнгги пайтларда фақат Жалолов билан реванш жангини талаб қилаётган австралиялик нокаутчи бу сафар анча кескин ва провокацион баёнотлар берди.

«3 раундгача етиб борган ягона одам — ўша олтин медаль соҳиби»

Теремоана ўзининг нокаутлик кўрсаткичлари ва Жалоловга қарши ҳаваскор рингда кечган тўқнашув ҳақида гапира туриб, қуйидагича баёнот берди:

«Танқидчилар мени рингда икки раунддан нарига ўта олмаган, деб айтишди. Менимча, бу гап тўғри: шу кунгача мен билан рингга чиққанларнинг ҳеч бири икки раунддан ортиқ бардош бера олмаган.

Уч раундгача етиб борган ягона одам эса рингда мушукдек қочиб юрган — ҳаммага маълум бўлган ўзбекистонлик ўша олтин медаль соҳиби. У мендан қочиб, уч раундни якунлай олган ягона жангчи бўлди.

Икки раунд масаласида айтадиган гапим шу: рингга шунчаки қочиш учун эмас, жанг қилиш учун чиқинг — акс ҳолда сизни нокаут кутмоқда. Менга қарши очиқ жангга чиқинг. Мен келяпман», — деди Теремоана.

Маълумот учун: Теремоананинг кўрсаткичлари ва Жалолов билан азалий адоват

Австралиялик супероғир вазнли боксчи шу кунгача профессионал рингда 11 та жанг ўтказиб, уларнинг барчасида рақибларини дастлабки 2 раунд ичида нокаутга учратган. Унинг «3-раундгача етиб борган ягона боксчи» деб назарда тутгани айнан Баҳодир Жалоловдир.

Теремоана аввалроқ ҳам Жалоловга қарши профессионал боксда жанг ўтказиш ва ҳаваскор рингдаги мағлубиятлари учун реванш олиш истагини бир неча бор билдирган эди.

Эслатиб ўтамиз, Париж-2024 Олимпиадасининг чорак финал босқичида Баҳодир Жалолов айнан Теремоана Жуниорни юқори маҳорат, аниқ тактика ва очколар ҳисобига кўра таслим этиб, ярим финалга йўл олган эди. Австралиялик боксчининг ушбу баёнотлари эса икки чапдаст ва кучли гигант ўртасидаги эҳтимолий профессионал тўқнашувга бўлган қизиқишни янада ошириши шубҳасиз.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Баҳодир ЖалоловТеремоана ЖуниорДеандре СэвиджАвстралияПариж
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:39Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:33UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...Бугун, 20:16Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтдиЛионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтдиБугун, 19:56Шаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятлиШаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятлиБугун, 19:26Интер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиИнтер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиБугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди