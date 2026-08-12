«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди
Австралиялик боксчи Теремоана Жуниор Баҳодир Жалоловни ҳаваскорлар жангида ундан қочиб, уч раундни якунлаганликда айблади. У Жалолов билан профессионал боксда реванш жангини ўтказишни яна бир бор талаб қилди. Теремоана шу кунгача профессионал рингдаги 11 жангининг барчасида рақибларини дастлабки 2 раунд ичида нокаутга учратган. Баҳодир Жалолов эса Париж-2024 Олимпиадаси чорак финалида Теремоанани очколар ҳисобига кўра мағлуб этган.
Австралиянинг Голд-Кост шаҳрида профессионал боксдаги 12-жангини америкалик Деандре Саважга қарши ўтказадиган маҳаллий боксчи Теремоана Жуниор (Teremoana Junior) жанг олдидан ўтказилган матбуот анжуманида яна бир бор ўзбекистонлик Олимпиада чемпиони Баҳодир Жалолов номини эслаб ўтди.
Сўнгги пайтларда фақат Жалолов билан реванш жангини талаб қилаётган австралиялик нокаутчи бу сафар анча кескин ва провокацион баёнотлар берди.
«3 раундгача етиб борган ягона одам — ўша олтин медаль соҳиби»
Теремоана ўзининг нокаутлик кўрсаткичлари ва Жалоловга қарши ҳаваскор рингда кечган тўқнашув ҳақида гапира туриб, қуйидагича баёнот берди:
«Танқидчилар мени рингда икки раунддан нарига ўта олмаган, деб айтишди. Менимча, бу гап тўғри: шу кунгача мен билан рингга чиққанларнинг ҳеч бири икки раунддан ортиқ бардош бера олмаган.
Уч раундгача етиб борган ягона одам эса рингда мушукдек қочиб юрган — ҳаммага маълум бўлган ўзбекистонлик ўша олтин медаль соҳиби. У мендан қочиб, уч раундни якунлай олган ягона жангчи бўлди.
Икки раунд масаласида айтадиган гапим шу: рингга шунчаки қочиш учун эмас, жанг қилиш учун чиқинг — акс ҳолда сизни нокаут кутмоқда. Менга қарши очиқ жангга чиқинг. Мен келяпман», — деди Теремоана.
Маълумот учун: Теремоананинг кўрсаткичлари ва Жалолов билан азалий адоват
Австралиялик супероғир вазнли боксчи шу кунгача профессионал рингда 11 та жанг ўтказиб, уларнинг барчасида рақибларини дастлабки 2 раунд ичида нокаутга учратган. Унинг «3-раундгача етиб борган ягона боксчи» деб назарда тутгани айнан Баҳодир Жалоловдир.
Теремоана аввалроқ ҳам Жалоловга қарши профессионал боксда жанг ўтказиш ва ҳаваскор рингдаги мағлубиятлари учун реванш олиш истагини бир неча бор билдирган эди.
Эслатиб ўтамиз, Париж-2024 Олимпиадасининг чорак финал босқичида Баҳодир Жалолов айнан Теремоана Жуниорни юқори маҳорат, аниқ тактика ва очколар ҳисобига кўра таслим этиб, ярим финалга йўл олган эди. Австралиялик боксчининг ушбу баёнотлари эса икки чапдаст ва кучли гигант ўртасидаги эҳтимолий профессионал тўқнашувга бўлган қизиқишни янада ошириши шубҳасиз.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…