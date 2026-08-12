Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтди

·52·Спорт
Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтди
Қисқача

Лионель Месси отаси Хорхе Мессининг вафотидан сўнг профессионал фаолиятини давом эттиришга шубҳа билан қараётганини билдирди. 68 ёшида вафот этган Хорхе Месси ўнлаб йиллар давомида ўғлининг фаолиятига бош-қош бўлиб, унинг Барселона клубига ўтиши ва гормон муолажалари молиялаштирилишида муҳим рол ўйнаган.

Интер Маями ва Аргентина терма жамоаси юлдузи Лионель Месси отаси Хорхе Мессининг вафотидан кейин ўзининг спортдаги келажаги ҳақида жиддий ўйлаб қолди ва профессионал фаолиятини давом эттиришга шубҳа билан қарамоқда. Goal.com хабар беришича, 68 ёшида ҳаётдан кўз юмган отасининг ўлими футбол оламини қаттиқ таташга солган таъсирли видолашув хатига сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўнлаб йиллар давомида фарзандининг фаолиятига бош-қош бўлиб келган Хорхе Месси ўтган ҳафта вафот этди. Саккиз карра Олтин тўп соҳиби ижтимоий тармоқдаги саҳифасида отаси билан боғлиқ хотираларини бўлишиб, отасиз футбол ўйнашни тасаввур қила олмаслигини ва мотивацияси йўқолганини очиқ тан олди.

Отаси хотирасига бағишланган таъсирли мактуб

Лионель Месси ўзининг узоқ давом этган очиқ хатида: «Сенсиз нима қилишимни, қандай давом этишни билмайман. Мен фақат футбол ўйнардим ва энди уни бошқа кўп давом эттира олмаслигимга шубҳаларим бор», деб ёзди. У отасининг сўнгги кунларигача ёнида бўлганини ва ҳар бир ўйиндан кейин унинг хабарини кутганини эсга олди.

Маълум бўлишича, Лионель Месси сўнгги жаҳон чемпионатида отасининг соғлиғи ёмонлашиб бораётганига қарамай ҳаракат қилган. Унинг асосий мақсади финалга чиқиб, отасига яна саёҳат қилиш ва ўйинни кўриш имкониятини тақдим этиш бўлган, бироқ ҳал қилувчи баҳсда Аргентина Испанияга 1:0 ҳисобида мағлуб бўлган эди.

Хорхе Мессининг футбол тарихидаги ўрни

Хорхе Месси шунчаки ота эмас, балки Лионельнинг буюк футболчи бўлиб этишишидаги асосий меъмор эди. Айнан у ўғлининг Барселона клубига ўтишини таъминлаган ва каталонияликларни ўсмир Лионельнинг қимматбаҳо гормон муолажаларини молиялаштиришга кўндирганди. Тарихий келишув дастлаб оддий қоғоз салфеткада имзолангани кўпчиликка маълум.

Лионель Месси отасини нафақат ота, балки дўст ва агент сифатида таърифлаб, унинг маслаҳатлари доимо тўғри чиққанини таъкидлади. «Сен дада, дўст ва вакил эдинг. Ҳар бир вазиятда ўзинг бўлишинг керак бўлган инсон эдинг ва ҳеч қачон хато қилмадинг», дея ёзди футболчи ўз хатида.

Ҳозирги пайтда футболчининг яшил майдонлардаги келажаги сўроқ остида қолмоқда. Миллионлаб мухлислар ва футбол жамоатчилиги Лионель Мессининг бу оғир йўқотишни қандай енгиб ўтишини ва унинг спортдаги кейинги қарори қандай бўлишини диққат билан кузатмоқда.

Лионель МессиХорхе МессиИнтер МаямиАргентинаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 20:55Пол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиПол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиБугун, 20:50Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:39Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:33UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...Бугун, 20:16«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйдиБугун, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди