Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтди
Лионель Месси отаси Хорхе Мессининг вафотидан сўнг профессионал фаолиятини давом эттиришга шубҳа билан қараётганини билдирди. 68 ёшида вафот этган Хорхе Месси ўнлаб йиллар давомида ўғлининг фаолиятига бош-қош бўлиб, унинг Барселона клубига ўтиши ва гормон муолажалари молиялаштирилишида муҳим рол ўйнаган.
Интер Маями ва Аргентина терма жамоаси юлдузи Лионель Месси отаси Хорхе Мессининг вафотидан кейин ўзининг спортдаги келажаги ҳақида жиддий ўйлаб қолди ва профессионал фаолиятини давом эттиришга шубҳа билан қарамоқда. Goal.com хабар беришича, 68 ёшида ҳаётдан кўз юмган отасининг ўлими футбол оламини қаттиқ таташга солган таъсирли видолашув хатига сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўнлаб йиллар давомида фарзандининг фаолиятига бош-қош бўлиб келган Хорхе Месси ўтган ҳафта вафот этди. Саккиз карра Олтин тўп соҳиби ижтимоий тармоқдаги саҳифасида отаси билан боғлиқ хотираларини бўлишиб, отасиз футбол ўйнашни тасаввур қила олмаслигини ва мотивацияси йўқолганини очиқ тан олди.
Отаси хотирасига бағишланган таъсирли мактубЛионель Месси ўзининг узоқ давом этган очиқ хатида: «Сенсиз нима қилишимни, қандай давом этишни билмайман. Мен фақат футбол ўйнардим ва энди уни бошқа кўп давом эттира олмаслигимга шубҳаларим бор», деб ёзди. У отасининг сўнгги кунларигача ёнида бўлганини ва ҳар бир ўйиндан кейин унинг хабарини кутганини эсга олди.
Маълум бўлишича, Лионель Месси сўнгги жаҳон чемпионатида отасининг соғлиғи ёмонлашиб бораётганига қарамай ҳаракат қилган. Унинг асосий мақсади финалга чиқиб, отасига яна саёҳат қилиш ва ўйинни кўриш имкониятини тақдим этиш бўлган, бироқ ҳал қилувчи баҳсда Аргентина Испанияга 1:0 ҳисобида мағлуб бўлган эди.
Хорхе Мессининг футбол тарихидаги ўрниХорхе Месси шунчаки ота эмас, балки Лионельнинг буюк футболчи бўлиб этишишидаги асосий меъмор эди. Айнан у ўғлининг Барселона клубига ўтишини таъминлаган ва каталонияликларни ўсмир Лионельнинг қимматбаҳо гормон муолажаларини молиялаштиришга кўндирганди. Тарихий келишув дастлаб оддий қоғоз салфеткада имзолангани кўпчиликка маълум.
Лионель Месси отасини нафақат ота, балки дўст ва агент сифатида таърифлаб, унинг маслаҳатлари доимо тўғри чиққанини таъкидлади. «Сен дада, дўст ва вакил эдинг. Ҳар бир вазиятда ўзинг бўлишинг керак бўлган инсон эдинг ва ҳеч қачон хато қилмадинг», дея ёзди футболчи ўз хатида.
Ҳозирги пайтда футболчининг яшил майдонлардаги келажаги сўроқ остида қолмоқда. Миллионлаб мухлислар ва футбол жамоатчилиги Лионель Мессининг бу оғир йўқотишни қандай енгиб ўтишини ва унинг спортдаги кейинги қарори қандай бўлишини диққат билан кузатмоқда.
…