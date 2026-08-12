SpaceX коинотда сунъий интеллект учун Старминд лойиҳасини бошлайди
Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси сунъий интеллект ҳисоб-китобларини Ер орбитасига кўчиришга қаратилган Старминд лойиҳасини эълон қилди. Лойиҳа орбитада бир миллион сунъий йўлдошдан иборат, маълумотларни қайта ишлаш марказлари билан жиҳозланган тармоқ яратишни назарда тутади.
Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси коинотда ўта қувватли сунъий интеллект марказларини яратишга қаратилган улкан Старминд лойиҳасини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус энергия талаб этувчи сунъий интеллект ҳисоб-китобларини Ер орбитасига кўчириб, келгусида коинот тармоғи имкониятларини кескин кенгайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Старминд лойиҳаси орбитада бир миллион сунъий йўлдошни ўз ичига олган улкан тармоқни шакллантиришни назарда тутади. Мазкур қурилмалар сунъий интеллект соҳасидаги мураккаб ҳисоб-китобларни бевосита коинотда амалга ошириш учун интеграциялашган маълумотлар марказлари билан жиҳозланади. Бу эса Ер юзидаги энергия тақчиллиги ва инфратузилма чекловларини четлаб ўтиш имконини беради.
Коинотдаги қувват ва молиявий истиқболларЛойиҳа доирасида олдинга қўйилган режаларга кўра, компания 2027 йилнинг охирига қадар коинотга умумий қуввати 10 гигаватт бўлган сунъий йўлдошларни чиқаришни режалаштирмоқда. Илон Маскнинг таъкидлашича, агар бир ватт қувватнинг қиймати 30 дан 50 долларгача бўлса, бу кўрсаткич йилига 300 миллиарддан 500 миллиард долларгача даромад келтириши мумкин.
Мутахассислар фикрича, бундай миқёсдаги молиявий ва технологик сакраш SpaceX компаниясининг глобал космик бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлайди. Ер орбитасида маълумотларни қайта ишлаш марказларини жойлаштириш анъанавий ерусти серверларига тушадиган юкни камайтирибгина қолмай, маълумот узатиш тезлиги ва самарадорлигини ҳам янги босқичга олиб чиқади.
Кардашев шкаласи ва цивилизация эволюциясиИлон Маск ушбу лойиҳанинг аҳамиятини изоҳлар экан, машҳур физик Николай Кардашевнинг илмий ғояларини эсга олди. Совет астрономи цивилизацияларни уларнинг энергия сарфлаш имкониятларига кўра таснифлаб, ҳар қандай ривожланган жамият ўз сайёраси, Юлдузи ёки ҳатто галактикасининг энергия ресурсларини ўзлаштириши кераклигини таъкидлаган эди.
Старминд лойиҳаси айнан мана шу фалсафий ва илмий ёндашувнинг амалдаги қадами сифатида баҳоланмоқда. Коинот фазосида энергияни кенг миқёсда ўзлаштириш ва ундан сунъий интеллект тизимларини бошқаришда фойдаланиш инсониятни технологик тараққиётнинг янги поғонасига кўтариши кутилмоқда.
…