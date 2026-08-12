SpaceX коинотда сунъий интеллект учун Старминд лойиҳасини бошлайди

·28·Техно
SpaceX коинотда сунъий интеллект учун Старминд лойиҳасини бошлайди
Қисқача

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси сунъий интеллект ҳисоб-китобларини Ер орбитасига кўчиришга қаратилган Старминд лойиҳасини эълон қилди. Лойиҳа орбитада бир миллион сунъий йўлдошдан иборат, маълумотларни қайта ишлаш марказлари билан жиҳозланган тармоқ яратишни назарда тутади.

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси коинотда ўта қувватли сунъий интеллект марказларини яратишга қаратилган улкан Старминд лойиҳасини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус энергия талаб этувчи сунъий интеллект ҳисоб-китобларини Ер орбитасига кўчириб, келгусида коинот тармоғи имкониятларини кескин кенгайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Старминд лойиҳаси орбитада бир миллион сунъий йўлдошни ўз ичига олган улкан тармоқни шакллантиришни назарда тутади. Мазкур қурилмалар сунъий интеллект соҳасидаги мураккаб ҳисоб-китобларни бевосита коинотда амалга ошириш учун интеграциялашган маълумотлар марказлари билан жиҳозланади. Бу эса Ер юзидаги энергия тақчиллиги ва инфратузилма чекловларини четлаб ўтиш имконини беради.

Коинотдаги қувват ва молиявий истиқболлар

Лойиҳа доирасида олдинга қўйилган режаларга кўра, компания 2027 йилнинг охирига қадар коинотга умумий қуввати 10 гигаватт бўлган сунъий йўлдошларни чиқаришни режалаштирмоқда. Илон Маскнинг таъкидлашича, агар бир ватт қувватнинг қиймати 30 дан 50 долларгача бўлса, бу кўрсаткич йилига 300 миллиарддан 500 миллиард долларгача даромад келтириши мумкин.

Мутахассислар фикрича, бундай миқёсдаги молиявий ва технологик сакраш SpaceX компаниясининг глобал космик бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлайди. Ер орбитасида маълумотларни қайта ишлаш марказларини жойлаштириш анъанавий ерусти серверларига тушадиган юкни камайтирибгина қолмай, маълумот узатиш тезлиги ва самарадорлигини ҳам янги босқичга олиб чиқади.

Кардашев шкаласи ва цивилизация эволюцияси

Илон Маск ушбу лойиҳанинг аҳамиятини изоҳлар экан, машҳур физик Николай Кардашевнинг илмий ғояларини эсга олди. Совет астрономи цивилизацияларни уларнинг энергия сарфлаш имкониятларига кўра таснифлаб, ҳар қандай ривожланган жамият ўз сайёраси, Юлдузи ёки ҳатто галактикасининг энергия ресурсларини ўзлаштириши кераклигини таъкидлаган эди.

Старминд лойиҳаси айнан мана шу фалсафий ва илмий ёндашувнинг амалдаги қадами сифатида баҳоланмоқда. Коинот фазосида энергияни кенг миқёсда ўзлаштириш ва ундан сунъий интеллект тизимларини бошқаришда фойдаланиш инсониятни технологик тараққиётнинг янги поғонасига кўтариши кутилмоқда.

SpaceXСтарминдСунъий интеллектИлон МаскКоинот технологиялари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Facebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиFacebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиБугун, 20:55Honor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиHonor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиБугун, 20:52ВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиБугун, 20:50Пистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиПистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиБугун, 20:23Роад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларРоад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларБугун, 20:23Microsoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиMicrosoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиБугун, 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди