Google Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилди
Google Маде бй Google тадбирида нархи 399 АҚШ долларидан бошланадиган Pixel Watch 5 ақлли соатини расман тақдим этди. Қурилма Gemini сунъий интеллекти билан чуқур интеграция қилиниб, хабарлар мазмунига мос ҳаракатларни таклиф этиш, овозли буйруқларни бажариш ва интернет алоқасисиз таймер, будилник ҳамда машғулотларни бошқариш имконини беради.
Чоршанба куни бўлиб ўтган анъанавий Маде бй Google тадбирида компания ўзининг янги Pixel Watch 5 ақлли соатини расман намойиш қилди. Нархи 399 АҚШ долларидан бошланадиган мазкур қурилма сунъий интеллектга асосланган янада мукаммал Gemini имкониятлари ҳамда фойдаланувчилар саломатлигини доимий назорат қилувчи илғор функциялари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет фойдаланувчига керакли пайтда тезкор ва шахсийлаштирилган ёрдам кўрсатиш учун махсус лойиҳалаштирилган. Хусусан, соат матнли хабарлар мазмунидан келиб чиққан ҳолда тегишли ҳаракатларни автоматик равишда таклиф этади. Масалан, яқинларингиз юборган хабардаги манзил ёки жой номини дарҳол экранга чиқариш шулар жумласидандир.
Сунъий интеллект ва Gemini имкониятлариҚурилмада овозли ёрдамчи функцияларини бажарувчи Gemini янада чуқур интеграция қилинган бўлиб, фойдаланувчилар қўлини кўтариб бевосита савол беришлари мумкин. Яқин атрофдаги тушлик жойларини топиш, навигациядан фойдаланиш каби сўровларни бажариш осонлашди. Шунингдек, интернет алоқаси бўлмаган ҳолатларда ҳам Gemini таймерлар, будилниклар ва машғулотларни овозли бошқариш имконини беради.
Соат сиферблатининг пастки қисмида рейслар ҳақидаги маълумотлар, етиб келиш вақти (ЭТА) ва бошқа эслатмалар каби муҳим янгиликлар динамик тарзда кўрсатиб борилади. Бу эса ҳар куни зарур бўлган ахборотларни қўшимча ҳаракатларсиз тезда кўриб чиқиш имконини таъминлайди.
Саломатликни мониторинг қилишнинг янги босқичиТехнологик гигантнинг таъкидлашича, ақлли соат юракка ортиқча юклама тушишидан олдин қон босими ўзгаришларини кузатиш учун сенсорлар ва машинавий ўқитиш технологияларидан фойдаланади. Ушбу функция 24 соатлик қон босими мониторлари ёрдамида синовдан ўтган ҳамда ярим миллиондан ортиқ одамнинг 1 миллиард дақиқадан ортиқ маълумотлари асосида тайёрланган.
Шунингдек, қурилмага киритилган инсулин резистентлигини аниқлаш функцияси метаболик саломатликдаги ўзгаришларни таҳлил қилади. Уйқу, юрак уриш тезлиги ва жисмоний фаоллик маълумотларини ўзаро боғлаган ҳолда, сенсор модели организмдаги узоқ муддатли ўзгаришларни аниқлаб беради ва фойдаланувчиларга ҳар ойда умумий ҳисобот тақдим этади.
Қурилманинг фавқулодда вазиятларни аниқлаш имкониятлари ҳам кенгайтирилди:
- Қонда кислород миқдори кескин камайган ҳолатларни аниқлаб, қутқарув хизматларига хабар бериш тизими
- Уйқу босқичларини кузатиш аниқлиги 15 фоизга ошгани
- Тун давомида чалғитувчи омилларни камайтирувчи махсус тунги сиферблат
- Уйқу сиклининг энг қулай палласида уйғотувчи Смарт Ваке функцияси
…