Google Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилди

·29·Техно
Google Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилди
Қисқача

Google Маде бй Google тадбирида нархи 399 АҚШ долларидан бошланадиган Pixel Watch 5 ақлли соатини расман тақдим этди. Қурилма Gemini сунъий интеллекти билан чуқур интеграция қилиниб, хабарлар мазмунига мос ҳаракатларни таклиф этиш, овозли буйруқларни бажариш ва интернет алоқасисиз таймер, будилник ҳамда машғулотларни бошқариш имконини беради.

Чоршанба куни бўлиб ўтган анъанавий Маде бй Google тадбирида компания ўзининг янги Pixel Watch 5 ақлли соатини расман намойиш қилди. Нархи 399 АҚШ долларидан бошланадиган мазкур қурилма сунъий интеллектга асосланган янада мукаммал Gemini имкониятлари ҳамда фойдаланувчилар саломатлигини доимий назорат қилувчи илғор функциялари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет фойдаланувчига керакли пайтда тезкор ва шахсийлаштирилган ёрдам кўрсатиш учун махсус лойиҳалаштирилган. Хусусан, соат матнли хабарлар мазмунидан келиб чиққан ҳолда тегишли ҳаракатларни автоматик равишда таклиф этади. Масалан, яқинларингиз юборган хабардаги манзил ёки жой номини дарҳол экранга чиқариш шулар жумласидандир.

Сунъий интеллект ва Gemini имкониятлари

Қурилмада овозли ёрдамчи функцияларини бажарувчи Gemini янада чуқур интеграция қилинган бўлиб, фойдаланувчилар қўлини кўтариб бевосита савол беришлари мумкин. Яқин атрофдаги тушлик жойларини топиш, навигациядан фойдаланиш каби сўровларни бажариш осонлашди. Шунингдек, интернет алоқаси бўлмаган ҳолатларда ҳам Gemini таймерлар, будилниклар ва машғулотларни овозли бошқариш имконини беради.

Соат сиферблатининг пастки қисмида рейслар ҳақидаги маълумотлар, етиб келиш вақти (ЭТА) ва бошқа эслатмалар каби муҳим янгиликлар динамик тарзда кўрсатиб борилади. Бу эса ҳар куни зарур бўлган ахборотларни қўшимча ҳаракатларсиз тезда кўриб чиқиш имконини таъминлайди.

Саломатликни мониторинг қилишнинг янги босқичи

Технологик гигантнинг таъкидлашича, ақлли соат юракка ортиқча юклама тушишидан олдин қон босими ўзгаришларини кузатиш учун сенсорлар ва машинавий ўқитиш технологияларидан фойдаланади. Ушбу функция 24 соатлик қон босими мониторлари ёрдамида синовдан ўтган ҳамда ярим миллиондан ортиқ одамнинг 1 миллиард дақиқадан ортиқ маълумотлари асосида тайёрланган.

Шунингдек, қурилмага киритилган инсулин резистентлигини аниқлаш функцияси метаболик саломатликдаги ўзгаришларни таҳлил қилади. Уйқу, юрак уриш тезлиги ва жисмоний фаоллик маълумотларини ўзаро боғлаган ҳолда, сенсор модели организмдаги узоқ муддатли ўзгаришларни аниқлаб беради ва фойдаланувчиларга ҳар ойда умумий ҳисобот тақдим этади.

Қурилманинг фавқулодда вазиятларни аниқлаш имкониятлари ҳам кенгайтирилди:

  • Қонда кислород миқдори кескин камайган ҳолатларни аниқлаб, қутқарув хизматларига хабар бериш тизими
  • Уйқу босқичларини кузатиш аниқлиги 15 фоизга ошгани
  • Тун давомида чалғитувчи омилларни камайтирувчи махсус тунги сиферблат
  • Уйқу сиклининг энг қулай палласида уйғотувчи Смарт Ваке функцияси
Жисмоний фаолликни севувчилар учун Pixel Watch 5 энг аниқ ГПС маршрутини кузатиш имкониятини тақдим этади. Аввалги авлодларга нисбатан икки баробар аниқроқ ишлайдиган харита тузиш тизими югуриш ва машғулот натижаларини реал ҳолатга максимал даражада яқинлаштиради.

GooglePixel WatchGeminiСмартватчТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Facebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиFacebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиБугун, 20:55Honor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиHonor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиБугун, 20:52ВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиБугун, 20:50Пистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиПистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиБугун, 20:23Роад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларРоад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларБугун, 20:23Microsoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиMicrosoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиБугун, 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди