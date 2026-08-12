Google Pixel 11 смартфонлари тақдим этилди
Google компанияси сунъий интеллект имкониятларига бой бўлган янги Pixel 11 туркумидаги смартфонларини тақдим этди. Янги гаджетлар аввалги авлод дизайни ва ички қисмидан кескин фарқ қилмаса ҳам, кўплаб Gemini функсиялари билан жиҳозланди. Хусусан, АҚШдаги фойдаланувчилар Gemini ёрдамида маҳсулотларга буюртма бериш, такси чақириш, шунингдек, муассасаларга қўнғироқ қилиб стол банд қилиш ёки учрашувларни белгилаш имкониятига эга бўладилар.
Сўнгги йилларда Google компаниясининг Pixel қурилмалари аппарат қисмида сезиларли ўзгаришларга учрамагани ҳолда, асосан сунъий интеллект имкониятларини намойиш этувчи воситага айланиб улгурди. ixbt.com маълумотига кўра, янги тақдим этилган Pixel 11 туркуми ҳам ўтмишдоши дизайни ва ички қисмидан кескин фарқ қилмайди. Бироқ, жорий йилги гаджетлар фонда турли вазифаларни бажарувчи анча кўп Gemini функциялари билан жиҳозланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Google мазкур тақдимот орқали сунъий интеллектни янада мустақил агент даражасига олиб чиқишни мақсад қилган. Жумладан, АҚШдаги фойдаланувчилар Gemini ёрдамида маҳсулотларга буюртма бериш, такси чақириш ёки қаҳва буюртма қилиш имкониятига эга бўладилар. Шунингдек, сунъий интеллект фойдаланувчи номидан муассасаларга қўнғироқ қилиб, стол банд қилиш ёки учрашувларни белгилаши мумкин.
Кенгайтирилган имкониятлар ва иловалар интеграциясиКомпания вакилларининг таъкидлашича, фойдаланувчилар хоҳлаган вақтда жараённи тўхтатиши ёки қўнғироқлар матнини қайта кўриб чиқиши мумкин. Яқин ҳафталар ичида қатор машҳур иловалар Gemini билан биргаликда ишлай бошлайди. Улар орасида Granola, Otter.ai, Вих, ОпенБуй, Тиккетмастер ҳамда бошқа кўплаб хизматлар мавжуд.
Шу билан бирга, ўтган йилдаги “Магик Куе” функцияси Gemini билан бойитилиб, иловалар бўйлаб маълумотларни қидириш ва кечки овқат ёки томоша учун тавсиялар бериш имконини тақдим этади. Май ойида эълон қилинган Ramблер диктографи ҳам эндиликда Pixel смартфонларига киритилди.
Камера ва кундалик фойдаланишдаги янгиликларЯнги Pixel линияси кундалик ҳаётни енгиллаштирувчи бошқа қулайликларга ҳам эга. Хусусан, қурилма видео, подкаст ва овозли хабарларни керакли тилга таржима қила олади. Популяр “Circle то Сеарч” функцияси эса бевосита камеранинг ўзига интеграция қилинди.
- Магик Каптуре: юзлаб кадрлар орасидан энг сарасини танлаб берувчи функция.
- Овозли алоқа ва имзо тилларини матнга ўгириш учун махсус имкониятлар.
- Pro моделлар учун 120x, оддий Pixel 11 учун эса 30x гача кенгайтирилган супер зум.
- Фойдаланувчи истагига кўра ўзгарувчи махсус сурат фильтрлари.
Google компанияси камерага бир қатор сунъий интеллект имкониятларини ҳам қўшди. Хусусан, “Магик Каптуре” функцияси фойдаланувчи тугмани босганидан то якунлагунига қадар олинган юзлаб кадрлар ичидан энг яхшиларини саралаб олади. Ушбу функция кадрларни автоматик тарзда кесиб, тиниқлаштириб, уларни дарҳол улашишга тайёр ҳолатга келтиради.
…