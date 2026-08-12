Google Pixel 11 смартфонлари тақдим этилди

·23·Техно
Google Pixel 11 смартфонлари тақдим этилди
Қисқача

Google компанияси сунъий интеллект имкониятларига бой бўлган янги Pixel 11 туркумидаги смартфонларини тақдим этди. Янги гаджетлар аввалги авлод дизайни ва ички қисмидан кескин фарқ қилмаса ҳам, кўплаб Gemini функсиялари билан жиҳозланди. Хусусан, АҚШдаги фойдаланувчилар Gemini ёрдамида маҳсулотларга буюртма бериш, такси чақириш, шунингдек, муассасаларга қўнғироқ қилиб стол банд қилиш ёки учрашувларни белгилаш имкониятига эга бўладилар.

Сўнгги йилларда Google компаниясининг Pixel қурилмалари аппарат қисмида сезиларли ўзгаришларга учрамагани ҳолда, асосан сунъий интеллект имкониятларини намойиш этувчи воситага айланиб улгурди. ixbt.com маълумотига кўра, янги тақдим этилган Pixel 11 туркуми ҳам ўтмишдоши дизайни ва ички қисмидан кескин фарқ қилмайди. Бироқ, жорий йилги гаджетлар фонда турли вазифаларни бажарувчи анча кўп Gemini функциялари билан жиҳозланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Google мазкур тақдимот орқали сунъий интеллектни янада мустақил агент даражасига олиб чиқишни мақсад қилган. Жумладан, АҚШдаги фойдаланувчилар Gemini ёрдамида маҳсулотларга буюртма бериш, такси чақириш ёки қаҳва буюртма қилиш имкониятига эга бўладилар. Шунингдек, сунъий интеллект фойдаланувчи номидан муассасаларга қўнғироқ қилиб, стол банд қилиш ёки учрашувларни белгилаши мумкин.

Кенгайтирилган имкониятлар ва иловалар интеграцияси

Компания вакилларининг таъкидлашича, фойдаланувчилар хоҳлаган вақтда жараённи тўхтатиши ёки қўнғироқлар матнини қайта кўриб чиқиши мумкин. Яқин ҳафталар ичида қатор машҳур иловалар Gemini билан биргаликда ишлай бошлайди. Улар орасида Granola, Otter.ai, Вих, ОпенБуй, Тиккетмастер ҳамда бошқа кўплаб хизматлар мавжуд.

Шу билан бирга, ўтган йилдаги “Магик Куе” функцияси Gemini билан бойитилиб, иловалар бўйлаб маълумотларни қидириш ва кечки овқат ёки томоша учун тавсиялар бериш имконини тақдим этади. Май ойида эълон қилинган Ramблер диктографи ҳам эндиликда Pixel смартфонларига киритилди.

Камера ва кундалик фойдаланишдаги янгиликлар

Янги Pixel линияси кундалик ҳаётни енгиллаштирувчи бошқа қулайликларга ҳам эга. Хусусан, қурилма видео, подкаст ва овозли хабарларни керакли тилга таржима қила олади. Популяр “Circle то Сеарч” функцияси эса бевосита камеранинг ўзига интеграция қилинди.

  • Магик Каптуре: юзлаб кадрлар орасидан энг сарасини танлаб берувчи функция.
  • Овозли алоқа ва имзо тилларини матнга ўгириш учун махсус имкониятлар.
  • Pro моделлар учун 120x, оддий Pixel 11 учун эса 30x гача кенгайтирилган супер зум.
  • Фойдаланувчи истагига кўра ўзгарувчи махсус сурат фильтрлари.

Google компанияси камерага бир қатор сунъий интеллект имкониятларини ҳам қўшди. Хусусан, “Магик Каптуре” функцияси фойдаланувчи тугмани босганидан то якунлагунига қадар олинган юзлаб кадрлар ичидан энг яхшиларини саралаб олади. Ушбу функция кадрларни автоматик тарзда кесиб, тиниқлаштириб, уларни дарҳол улашишга тайёр ҳолатга келтиради.

GooglePixel 11GeminiСунъий интеллектСмартфонлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Facebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиFacebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиБугун, 20:55Honor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиHonor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиБугун, 20:52ВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиБугун, 20:50Пистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиПистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиБугун, 20:23Роад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларРоад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларБугун, 20:23Microsoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиMicrosoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиБугун, 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди