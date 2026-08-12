UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...

·40·Спорт
UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...
Қисқача

Ен Мачадо Герри UFC 330 турниридаги Ислом Махачевга қарши жанги олдидан рақибининг аввалги жангчиларини очиқчасига танқид қилди. У ўзининг сўнгги рақиблари Белал Муҳаммад, Шоукат Раҳмонов, Карлос Пратес ва Майкл Пейж Ислом Махачев жанг қилган Джек Dellа Маддалена, Ренато Мойкано, Дастин Поре ва Алекс Волкановскидан хавфлироқ бўлганини таъкидлади. Герри, шунингдек, унинг барча рақиблари анча гавдали ва бўйи баландроқ бўлганини айтди.

UFC 330 турнирида ярим ўрта вазн тоифасининг вакили, ирландиялик умидли жангчи Йен Мачадо Гэрри (Ian Machado Garry) фаолиятидаги энг муҳим ва йирик жанг олдидан рақиби Ислом Махачевнинг аввалги рақиблари даражасини очиқчасига танқид қилди.

ESPN MMA нашрига берган интервьюсида ирландиялик спортчи икки жангчининг сўнгги рақиблари таркибини солиштириб, ўз октагондаги синовлари анча мураккаб бўлганини таъкидлади.

«Волкановски ва Порье мен енгган жангчиларчалик хавфли эмас»

Йен Гэрри ўзининг сўнгги жангларидаги рақиблар рўйхатини Махачевники билан солиштира туриб, қуйидагича баёнот берди:

«Агар менинг охирги беш рақибимни Исломнинг сўнгги беш нафар рақиби билан ёнима-ён қўйсангиз, бу ерда муҳокама қиладиган нарсанинг ўзи қолмайди — кимнинг рақиблари кучлироқ ва хавфлироқ бўлгани яққол кўриниб турибди.

Ман қарама-қарши чиққан жангчиларга қаранг: Белал Муҳаммад, Шавкат Раҳмонов, Карлос Пратес, Майкл Пейж. Ушбу тўртлик — сайёрамиздаги энг ноқулай, мураккаб ва жиддий хавф туғдирадиган жангчилардир.

Энди Ислом жанг қилган Жек Делла Маддалена, Ренато Мойкано, Дастин Порье ва Алекс Волкановскини олинг. Волкановски ва Порьега спорт афсоналари сифатида чексиз ҳурматимни сақлаган ҳолда айтаманки, улар мен енгган жангчиларчалик таҳдид сола олмайди. Қолаверса, менинг ҳар бир рақибим анча гавдали ва бўйи баландроқ эди», — деди Йен Гэрри.

UFC 330: Филадельфиядаги марказий тўқнашув

ММА мухлисларининг диққат эътибори 16 август тонгида АҚШнинг Филадельфия шаҳрига қаратилади. Шаҳардаги муҳташам аренада ўтказиладиган «UFC 330» турнирининг марказий жангида Ислом Махачев ва Йен Мачадо Гэрри октагонда юзлашади.

Гэррининг ушбу кескин баёнотлари октагондаги тўқнашув олдидан руҳий босимни ва баҳснинг интригасини янада юқори чўққига олиб чиқди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Иан Мачадо ГарриИслам МахачевЮФСФиладельфияИ-Эс-Пи-Эн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 20:55Пол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиПол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиБугун, 20:50Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:39Бешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБешиктош Фабио Миреттига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 20:33«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйди«Рингда мушукдек қочиб юрди»: Австралиялик боксчи Жалоловга кутилмаган айблов қўйдиБугун, 20:10Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтдиЛионель Месси отасининг вафотидан сўнг фаолиятини якунлаши мумкинлигини айтдиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди