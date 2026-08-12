UFC 330 олдидан психологик уруш: Йен Гэрри шов-шувли баёнот берди...
Ен Мачадо Герри UFC 330 турниридаги Ислом Махачевга қарши жанги олдидан рақибининг аввалги жангчиларини очиқчасига танқид қилди. У ўзининг сўнгги рақиблари Белал Муҳаммад, Шоукат Раҳмонов, Карлос Пратес ва Майкл Пейж Ислом Махачев жанг қилган Джек Dellа Маддалена, Ренато Мойкано, Дастин Поре ва Алекс Волкановскидан хавфлироқ бўлганини таъкидлади. Герри, шунингдек, унинг барча рақиблари анча гавдали ва бўйи баландроқ бўлганини айтди.
UFC 330 турнирида ярим ўрта вазн тоифасининг вакили, ирландиялик умидли жангчи Йен Мачадо Гэрри (Ian Machado Garry) фаолиятидаги энг муҳим ва йирик жанг олдидан рақиби Ислом Махачевнинг аввалги рақиблари даражасини очиқчасига танқид қилди.
ESPN MMA нашрига берган интервьюсида ирландиялик спортчи икки жангчининг сўнгги рақиблари таркибини солиштириб, ўз октагондаги синовлари анча мураккаб бўлганини таъкидлади.
«Волкановски ва Порье мен енгган жангчиларчалик хавфли эмас»
Йен Гэрри ўзининг сўнгги жангларидаги рақиблар рўйхатини Махачевники билан солиштира туриб, қуйидагича баёнот берди:
«Агар менинг охирги беш рақибимни Исломнинг сўнгги беш нафар рақиби билан ёнима-ён қўйсангиз, бу ерда муҳокама қиладиган нарсанинг ўзи қолмайди — кимнинг рақиблари кучлироқ ва хавфлироқ бўлгани яққол кўриниб турибди.
Ман қарама-қарши чиққан жангчиларга қаранг: Белал Муҳаммад, Шавкат Раҳмонов, Карлос Пратес, Майкл Пейж. Ушбу тўртлик — сайёрамиздаги энг ноқулай, мураккаб ва жиддий хавф туғдирадиган жангчилардир.
Энди Ислом жанг қилган Жек Делла Маддалена, Ренато Мойкано, Дастин Порье ва Алекс Волкановскини олинг. Волкановски ва Порьега спорт афсоналари сифатида чексиз ҳурматимни сақлаган ҳолда айтаманки, улар мен енгган жангчиларчалик таҳдид сола олмайди. Қолаверса, менинг ҳар бир рақибим анча гавдали ва бўйи баландроқ эди», — деди Йен Гэрри.
UFC 330: Филадельфиядаги марказий тўқнашув
ММА мухлисларининг диққат эътибори 16 август тонгида АҚШнинг Филадельфия шаҳрига қаратилади. Шаҳардаги муҳташам аренада ўтказиладиган «UFC 330» турнирининг марказий жангида Ислом Махачев ва Йен Мачадо Гэрри октагонда юзлашади.
Гэррининг ушбу кескин баёнотлари октагондаги тўқнашув олдидан руҳий босимни ва баҳснинг интригасини янада юқори чўққига олиб чиқди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…