Microsoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилинди
ШиелдБреак заифлиги Windows 10, Windows 11, жумладан 25H2 версияси ва Windows Сервер 2025 тизимларида ҳужумчиларга паст даражадаги фойдаланувчи ҳуқуқларини тўлиқ бошқарув даражасигача ошириш имконини беради. Нигҳтмаре Эклипсе тахаллуси остида фаолият юритувчи тадқиқотчи бу носозлик тафсилотларини Microsoftнинг қонуний чоралар ҳақидаги огоҳлантиришларига қарамай эълон қилган.
Ахборот хавфсизлиги бўйича тадқиқотчи Microsoft томонидан қонуний чоралар кўрилиши ҳақидаги огоҳлантиришларга қарамай, Windows операцион тизимининг сўнгги версияларидаги жиддий заифлик тафсилотларини оммага эълон қилди. Ушбу хавфлилик жиноятчиларга фойдаланувчи қурилмаси ва маълумотларига тўлиқ тизимли кириш ҳуқуқини қўлга киритиш имконини бериши билан долзарб аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ШиелдБреак деб номланган ушбу янги хавфли носозлик Нигҳтмаре Эклипсе тахаллуси остида иш юритувчи тадқиқотчи томонидан ошкор қилинди. Охирги ойларда у Microsoft маҳсулотларидаги, жумладан Windows тизимидаги бир нечта номаълум хатоликлар ҳақида маълумот тарқатган эди. ШиелдБреак бевосита Windows Дефендер ҳимоя тизимидаги камчиликдан фойдаланишга асосланган.
Заифликнинг ишлаш механизмиМуваффақиятли ҳужум амалга оширилганда, хакер ўзининг паст даражадаги фойдаланувчи ҳуқуқларини тўлиқ бошқарув даражасига қадар ошириши мумкин. Тадқиқотчи мазкур эксплуитни Windows иловаси кўринишида тақдим этган бўлиб, хатоликдан фойдаланиш учун фойдаланувчи ушбу иловани ўз қурилмасида ишга тушириши талаб этилади.
Тадқиқотчи маълумотларига кўра, мазкур хатолик Windows 10, Windows 11 (жумладан, энг сўнгги 25H2 версияси) ҳамда Windows Сервер 2025 операцион тизимларида ўз кучини сақлаб қолади. Шунингдек, бошқа хавфсизлик мутахассиси Вилл Дорманн хатоликнинг амалда ишлашини ва бу учун Windows Дефендер ёқилган бўлиши шартлигини тасдиқлаган.
Музокаралар ва келгусидаги хавфларМазкур янги эксплуит аввалроқ РогуеПланет номи билан ишлаб чиқилган носозликнинг давоми ҳисобланади. Microsoft РогуеПланет учун махсус янгиланиш (патч) чиқарган бўлса-да, тадқиқотчи корхона чораси етарли бўлмагани ва сўнгги ШиелдБреак аввалги ямаш жараёнини тўлиқ четлаб ўтишини кўрсатишини таъкидлаган. Ҳозирча Microsoft бу заифлик учун расмий тузатиш чиқаргани йўқ.
Ушбу носозлик нол кунлик (зеро-дай) заифлик деб баҳоланмоқда, чунки дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиси уни бартараф этиш учун олдиндан етарли вақт билан таъминланмаган. Ушбу ҳолат тадқиқотчи билан гигант компания ўртасида хатоликлар ҳақида хабар бериш сиёсати бўйича узоқ давом этиб келаётган зиддиятларнинг сўнгги кўринишидир.
Май ойида Microsoft хавфсизлик тадқиқотчиларига нисбатан судга мурожаат қилиш билан таҳдид қилувчи баёнот эълон қилган эди. Гарчи компания кейинчалик ижтимоий тармоқлардаги чиқишларида ўз сўзларини юмшатган бўлса-да, асл блог-пости ўзгаришсиз қолган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ҳолатлар технологик хавфсизликни таъминлашда шаффофлик ва ўзаро мулоқот нақадар муҳимлигини яна бир бор кўрсатмоқда.
…