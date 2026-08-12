Microsoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилинди

·23·Техно
Microsoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилинди
Қисқача

ШиелдБреак заифлиги Windows 10, Windows 11, жумладан 25H2 версияси ва Windows Сервер 2025 тизимларида ҳужумчиларга паст даражадаги фойдаланувчи ҳуқуқларини тўлиқ бошқарув даражасигача ошириш имконини беради. Нигҳтмаре Эклипсе тахаллуси остида фаолият юритувчи тадқиқотчи бу носозлик тафсилотларини Microsoftнинг қонуний чоралар ҳақидаги огоҳлантиришларига қарамай эълон қилган.

Ахборот хавфсизлиги бўйича тадқиқотчи Microsoft томонидан қонуний чоралар кўрилиши ҳақидаги огоҳлантиришларга қарамай, Windows операцион тизимининг сўнгги версияларидаги жиддий заифлик тафсилотларини оммага эълон қилди. Ушбу хавфлилик жиноятчиларга фойдаланувчи қурилмаси ва маълумотларига тўлиқ тизимли кириш ҳуқуқини қўлга киритиш имконини бериши билан долзарб аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ШиелдБреак деб номланган ушбу янги хавфли носозлик Нигҳтмаре Эклипсе тахаллуси остида иш юритувчи тадқиқотчи томонидан ошкор қилинди. Охирги ойларда у Microsoft маҳсулотларидаги, жумладан Windows тизимидаги бир нечта номаълум хатоликлар ҳақида маълумот тарқатган эди. ШиелдБреак бевосита Windows Дефендер ҳимоя тизимидаги камчиликдан фойдаланишга асосланган.

Заифликнинг ишлаш механизми

Муваффақиятли ҳужум амалга оширилганда, хакер ўзининг паст даражадаги фойдаланувчи ҳуқуқларини тўлиқ бошқарув даражасига қадар ошириши мумкин. Тадқиқотчи мазкур эксплуитни Windows иловаси кўринишида тақдим этган бўлиб, хатоликдан фойдаланиш учун фойдаланувчи ушбу иловани ўз қурилмасида ишга тушириши талаб этилади.

Тадқиқотчи маълумотларига кўра, мазкур хатолик Windows 10, Windows 11 (жумладан, энг сўнгги 25H2 версияси) ҳамда Windows Сервер 2025 операцион тизимларида ўз кучини сақлаб қолади. Шунингдек, бошқа хавфсизлик мутахассиси Вилл Дорманн хатоликнинг амалда ишлашини ва бу учун Windows Дефендер ёқилган бўлиши шартлигини тасдиқлаган.

Музокаралар ва келгусидаги хавфлар

Мазкур янги эксплуит аввалроқ РогуеПланет номи билан ишлаб чиқилган носозликнинг давоми ҳисобланади. Microsoft РогуеПланет учун махсус янгиланиш (патч) чиқарган бўлса-да, тадқиқотчи корхона чораси етарли бўлмагани ва сўнгги ШиелдБреак аввалги ямаш жараёнини тўлиқ четлаб ўтишини кўрсатишини таъкидлаган. Ҳозирча Microsoft бу заифлик учун расмий тузатиш чиқаргани йўқ.

Ушбу носозлик нол кунлик (зеро-дай) заифлик деб баҳоланмоқда, чунки дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиси уни бартараф этиш учун олдиндан етарли вақт билан таъминланмаган. Ушбу ҳолат тадқиқотчи билан гигант компания ўртасида хатоликлар ҳақида хабар бериш сиёсати бўйича узоқ давом этиб келаётган зиддиятларнинг сўнгги кўринишидир.

Май ойида Microsoft хавфсизлик тадқиқотчиларига нисбатан судга мурожаат қилиш билан таҳдид қилувчи баёнот эълон қилган эди. Гарчи компания кейинчалик ижтимоий тармоқлардаги чиқишларида ўз сўзларини юмшатган бўлса-да, асл блог-пости ўзгаришсиз қолган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ҳолатлар технологик хавфсизликни таъминлашда шаффофлик ва ўзаро мулоқот нақадар муҳимлигини яна бир бор кўрсатмоқда.

WindowsMicrosoftЗеро-дайХавфсизликШиелдБреак
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Facebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиFacebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиБугун, 20:55Honor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиHonor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиБугун, 20:52ВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиБугун, 20:50Пистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиПистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиБугун, 20:23Роад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларРоад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларБугун, 20:23Google Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилдиGoogle Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди