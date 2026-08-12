Пистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилди
Пистон В ўйин мини-компютери думалоқ сенсорли дисплей, Windows 11 ёки Баззите операцион тизимларидан бирини танлаш имконияти билан расман тақдим этилди. Қурилма AMD Ryzen AI 9 365 процессори, Radeon 880M график ядроси, 32 GB DDR5-5600 тезкор хотираси ва 1 TB SSD билан жиҳозланган. Думалоқ экран орқали тизим юкланишида операцион тизим танланади, Баззите ишлаганда эса процессор, график ядро ва тезкор хотира юкланишини кузатиш мумкин.
Замонавий технологиялар бозори ихчам қурилмалар ва ўйин компьютерларини уйғунлаштирган янги маҳсулот билан бойиди. ixbt.com маълумотига кўра, олд панелида думалоқ сенсорли экрани ва иккита операцион тизимни қўллаб-қувватлаш имконияти мавжуд бўлган ноёб Пистон В ўйин мини-ПК расман тақдим этилди. Ушбу қурилма ихчам ўлчамларга қарамай, юқори унумдорликни таъминловчи илғор аппарат таъминоти билан жиҳозлангани учун мутахассислар ва ўйинчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги мини-компьютернинг энг асосий ва ўзига хос хусусиятларидан бири унинг олд панелидаги думалоқ сенсорли дисплейидир. Ушбу экран шунчаки дизайн элементи бўлиб қолмай, балки амалий вазифаларни ҳам бажаради. Жумладан, компьютер ишга тушганда фойдаланувчи айнан шу экран ёрдамида иккита операцион тизим — Windows 11 ёки Линух базасидаги Баззите тизимидан бирини танлаши мумкин.
Интерфаол дисплей имкониятлариТизим Баззите операцион тизимида юклангандан сўнг, олд панелдаги думалоқ дисплей тўлақонли ахборот панелига айланади. Мазкур экран орқали фойдаланувчилар марказий процессор, график ядро ҳамда тезкор хотиранинг юкланиш даражасини реал вақт режимида кузатиб боришлари мумкин. Шунингдек, унда айни пайтда ишга туширилган ўйиннинг муқоваси ҳам намойиш этилади ва фойдаланувчи интерфеерни ўз хоҳишига кўра мослаштириши таъминланади.
Қурилманинг техник асоси сифатида AMD Ryzen AI 9 365 процессори танланган. Мазкур процессор Zen 5 ва Zen 5c архитектурасига эга 10 та ядро ҳамда ўрнатилган Radeon 880M график ядросини ўз ичига олади. Синовдан ўтган намуна 32 GB ҳажмли икки каналли DDR5-5600 тезкор хотираси ҳамда PCIe Gen4 интерфейсига эга 1 TB сиғимли M.2 2280 форматидаги SSD хотира билан жиҳозланган.
Процессорнинг узоқ муддатли энергия истеъмоли 54 В даражасида чекланган бўлиб, бу ихчам корпус учун мақбул иссиқлик ва қувват мувозанатини сақлашга ёрдам беради. Ўрнатилган Radeon 880M графикаси эса замонавий талаблар даражасидаги тасвир ишлов бериш имкониятларини тақдим этади.
…