Пистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилди

·24·Техно
Пистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилди
Қисқача

Пистон В ўйин мини-компютери думалоқ сенсорли дисплей, Windows 11 ёки Баззите операцион тизимларидан бирини танлаш имконияти билан расман тақдим этилди. Қурилма AMD Ryzen AI 9 365 процессори, Radeon 880M график ядроси, 32 GB DDR5-5600 тезкор хотираси ва 1 TB SSD билан жиҳозланган. Думалоқ экран орқали тизим юкланишида операцион тизим танланади, Баззите ишлаганда эса процессор, график ядро ва тезкор хотира юкланишини кузатиш мумкин.

Замонавий технологиялар бозори ихчам қурилмалар ва ўйин компьютерларини уйғунлаштирган янги маҳсулот билан бойиди. ixbt.com маълумотига кўра, олд панелида думалоқ сенсорли экрани ва иккита операцион тизимни қўллаб-қувватлаш имконияти мавжуд бўлган ноёб Пистон В ўйин мини-ПК расман тақдим этилди. Ушбу қурилма ихчам ўлчамларга қарамай, юқори унумдорликни таъминловчи илғор аппарат таъминоти билан жиҳозлангани учун мутахассислар ва ўйинчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги мини-компьютернинг энг асосий ва ўзига хос хусусиятларидан бири унинг олд панелидаги думалоқ сенсорли дисплейидир. Ушбу экран шунчаки дизайн элементи бўлиб қолмай, балки амалий вазифаларни ҳам бажаради. Жумладан, компьютер ишга тушганда фойдаланувчи айнан шу экран ёрдамида иккита операцион тизим — Windows 11 ёки Линух базасидаги Баззите тизимидан бирини танлаши мумкин.

Интерфаол дисплей имкониятлари

Тизим Баззите операцион тизимида юклангандан сўнг, олд панелдаги думалоқ дисплей тўлақонли ахборот панелига айланади. Мазкур экран орқали фойдаланувчилар марказий процессор, график ядро ҳамда тезкор хотиранинг юкланиш даражасини реал вақт режимида кузатиб боришлари мумкин. Шунингдек, унда айни пайтда ишга туширилган ўйиннинг муқоваси ҳам намойиш этилади ва фойдаланувчи интерфеерни ўз хоҳишига кўра мослаштириши таъминланади.

Қурилманинг техник асоси сифатида AMD Ryzen AI 9 365 процессори танланган. Мазкур процессор Zen 5 ва Zen 5c архитектурасига эга 10 та ядро ҳамда ўрнатилган Radeon 880M график ядросини ўз ичига олади. Синовдан ўтган намуна 32 GB ҳажмли икки каналли DDR5-5600 тезкор хотираси ҳамда PCIe Gen4 интерфейсига эга 1 TB сиғимли M.2 2280 форматидаги SSD хотира билан жиҳозланган.

Процессорнинг узоқ муддатли энергия истеъмоли 54 В даражасида чекланган бўлиб, бу ихчам корпус учун мақбул иссиқлик ва қувват мувозанатини сақлашга ёрдам беради. Ўрнатилган Radeon 880M графикаси эса замонавий талаблар даражасидаги тасвир ишлов бериш имкониятларини тақдим этади.

Бозорга чиқарилиш муддати ва нархи

Ҳозирча ишлаб чиқарувчилар Пистон В ўйин мини-компьютерининг савдога чиқарилиш санаси ва унинг тахминий нархи ҳақида ҳеч қандай маълумот беришмаган. Шунга қарамай, мазкур қурилманинг ўзига хос бошқарув панели ва кучли техник хусусиятлари ихчам ўйин тизимлари бозорида жиддий қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.

Mini-ПКПистон ВAMD RyzenWindows 11Баззите
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Facebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиFacebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиБугун, 20:55Honor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиHonor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиБугун, 20:52ВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиБугун, 20:50Роад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларРоад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятларБугун, 20:23Microsoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиMicrosoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиБугун, 20:22Google Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилдиGoogle Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди