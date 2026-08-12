Роад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятлар
Силкроад Инноватион Ҳуб ва TechCrunch ҳамкорлигидаги Роад то Баттлефиелд танлови Марказий Евроосиё стартапларига Сан-Франсискодаги TechCrunch Стартуп Баттлефиелд 200 майдонига чиқиш имконини беради. Иккинчи мавсумда 39 та давлатдан 726 та ариза келиб тушди, уларнинг 609 таси, яни тахминан 84 фоизи сунъий интеллект маҳсулотларига тўғри келди.
Силкроад Инноватион Ҳуб ва TechCrunch ҳамкорлигида ташкил этилган нуфузли Роад то Баттлефиелд танлови иккинчи мавсумида рекорд даражадаги натижаларни қайд этмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус Марказий Евроосиё минтақасидаги иқтидорли муассисларга Сан-Францискодаги Disrupt тадбири доирасида ўтказиладиган халқаро TechCrunch Стартуп Баттлефиелд 200 майдонига тўғридан-тўғри йўл очиб беришни мақсад қилган. Танлов Фреэдом Ҳолдинг, Астана Ҳуб ҳамда IT Парк Узбекистан кўмагида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Силкроад Инноватион Ҳуб асосчиси ва бош директори Ассет Абдуалиевнинг таъкидлашича, дастурнинг асосий мақсади минтақадаги дунё ҳали кашф этмаган салоҳиятли жамоаларни глобал венчур фондлари ва экотизимлар билан боғлашдир. Ўтган йили илк бор ташкил этилган танловга 27 давлатдан 485 та ариза келиб тушган бўлиб, бу минтақа учун ўша вақтдаги энг йирик стартап пич-тадбири бўлган эди. Унда Полйграф AI, Сурфаисе ва Инвестбанқ каби учта стартап халқаро саҳнада минтақа номидан қатнашган эди.
Рекорд кўрсаткичлар ва сунъий интеллект устунлигиЖорий йилда танлов кўлами янада кенгайиб, ариза топширганлар сони 39 та давлатдан 726 тага етди. Бу ўтган йилга нисбатан қарийб 50 фоизлик ўсишни ва қатнашчи мамлакатлар сони ўндан ортиққа кўпайганини англатади. Марказий Осиё, Кавказ, Яқин Шарқ, Шарқий Европа ва Жанубий Осиёни қамраб олган ушбу мусобақада аризаларнинг мутлақ қисми — 726 тадан 609 таси (тахминан 84 фоизи) сунъий интеллект маҳсулотларига тўғри келди. Бу эса минтақа таъсисчилари орасида сунъий интеллект технологиялари асосий йўналишга айланганини кўрсатади.
Онлайн саралаш босқичларида саккиз давлатдан жалб этилган 47 нафар тажрибали ҳакам — венчур фондлари вакиллари, йирик технологик хаблар раҳбарлари ва ўз компанияларини муваффақиятли ривожлантирган тадбиркорлар иштирок этди. Шунингдек, баҳолаш жараёнида AI-Дана деб номланган сунъий интеллект ҳакам сифатида ҳам қатнашиб, мустақил баҳо берди.
Минтақанинг етакчи экотизимлари ва Ўзбекистон иштирокиИюль ойининг бошида бўлиб ўтган миллий саралаш босқичларидан сўнг 22 та истиқболли стартап минтақавий финалга йўл олди. Улар орасида Ўзбекистон ва Қозоғистон энг кўп — тарелка бошига 6 тадан лойиҳа билан етакчилик қилмоқда. Бу ҳолат икки мамлакат минтақадаги энг йирик стартап экотизимларига айланганини яққол намоён этади. Минтақавий финалга чиққан ўзбекистонлик жамоалар қуйидагилардан иборат:
- МолиЯИ
- Сино AI
- Деэпен
- Фермополис
- Оқим Апп
- Серберус
Келгусида минтақавий финалда сараланадиган учта энг яхши финалист жамоа Сан-Францискодаги нуфузли глобал тадбирда Марказий Евроосиё шарафини ҳимоя қилади ва халқаро инвесторлар эътиборига тушиш имкониятига эга бўлади.
…