Роад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятлар

·18·Техно
Роад то Баттлефиелд 2026: Марказий Евроосиё стартаплари учун янги имкониятлар
Қисқача

Силкроад Инноватион Ҳуб ва TechCrunch ҳамкорлигидаги Роад то Баттлефиелд танлови Марказий Евроосиё стартапларига Сан-Франсискодаги TechCrunch Стартуп Баттлефиелд 200 майдонига чиқиш имконини беради. Иккинчи мавсумда 39 та давлатдан 726 та ариза келиб тушди, уларнинг 609 таси, яни тахминан 84 фоизи сунъий интеллект маҳсулотларига тўғри келди.

Силкроад Инноватион Ҳуб ва TechCrunch ҳамкорлигида ташкил этилган нуфузли Роад то Баттлефиелд танлови иккинчи мавсумида рекорд даражадаги натижаларни қайд этмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус Марказий Евроосиё минтақасидаги иқтидорли муассисларга Сан-Францискодаги Disrupt тадбири доирасида ўтказиладиган халқаро TechCrunch Стартуп Баттлефиелд 200 майдонига тўғридан-тўғри йўл очиб беришни мақсад қилган. Танлов Фреэдом Ҳолдинг, Астана Ҳуб ҳамда IT Парк Узбекистан кўмагида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Силкроад Инноватион Ҳуб асосчиси ва бош директори Ассет Абдуалиевнинг таъкидлашича, дастурнинг асосий мақсади минтақадаги дунё ҳали кашф этмаган салоҳиятли жамоаларни глобал венчур фондлари ва экотизимлар билан боғлашдир. Ўтган йили илк бор ташкил этилган танловга 27 давлатдан 485 та ариза келиб тушган бўлиб, бу минтақа учун ўша вақтдаги энг йирик стартап пич-тадбири бўлган эди. Унда Полйграф AI, Сурфаисе ва Инвестбанқ каби учта стартап халқаро саҳнада минтақа номидан қатнашган эди.

Рекорд кўрсаткичлар ва сунъий интеллект устунлиги

Жорий йилда танлов кўлами янада кенгайиб, ариза топширганлар сони 39 та давлатдан 726 тага етди. Бу ўтган йилга нисбатан қарийб 50 фоизлик ўсишни ва қатнашчи мамлакатлар сони ўндан ортиққа кўпайганини англатади. Марказий Осиё, Кавказ, Яқин Шарқ, Шарқий Европа ва Жанубий Осиёни қамраб олган ушбу мусобақада аризаларнинг мутлақ қисми — 726 тадан 609 таси (тахминан 84 фоизи) сунъий интеллект маҳсулотларига тўғри келди. Бу эса минтақа таъсисчилари орасида сунъий интеллект технологиялари асосий йўналишга айланганини кўрсатади.

Онлайн саралаш босқичларида саккиз давлатдан жалб этилган 47 нафар тажрибали ҳакам — венчур фондлари вакиллари, йирик технологик хаблар раҳбарлари ва ўз компанияларини муваффақиятли ривожлантирган тадбиркорлар иштирок этди. Шунингдек, баҳолаш жараёнида AI-Дана деб номланган сунъий интеллект ҳакам сифатида ҳам қатнашиб, мустақил баҳо берди.

Минтақанинг етакчи экотизимлари ва Ўзбекистон иштироки

Июль ойининг бошида бўлиб ўтган миллий саралаш босқичларидан сўнг 22 та истиқболли стартап минтақавий финалга йўл олди. Улар орасида Ўзбекистон ва Қозоғистон энг кўп — тарелка бошига 6 тадан лойиҳа билан етакчилик қилмоқда. Бу ҳолат икки мамлакат минтақадаги энг йирик стартап экотизимларига айланганини яққол намоён этади. Минтақавий финалга чиққан ўзбекистонлик жамоалар қуйидагилардан иборат:

  • МолиЯИ
  • Сино AI
  • Деэпен
  • Фермополис
  • Оқим Апп
  • Серберус
Астана Ҳуб бош директори Магжан Мадиевнинг қайд этишича, Қозоғистон ва бутун минтақа бўйлаб сунъий интеллект маҳсулотларининг барқарор ўсиши кузатилмоқда ва бу ташкилотнинг стратегик мақсадларига тўла мос келади. Мақсад — АҚШ каби йирик бозорларга чиқишга тайёр бўлган глобал рақобатбардош авлодни тарбиялашдир.

Келгусида минтақавий финалда сараланадиган учта энг яхши финалист жамоа Сан-Францискодаги нуфузли глобал тадбирда Марказий Евроосиё шарафини ҳимоя қилади ва халқаро инвесторлар эътиборига тушиш имкониятига эга бўлади.

Роад то БаттлефиелдTechCrunchСтартупСунъий интеллектIT Парк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Facebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиFacebook муаллифлар учун сунъий интеллектга эга Креатор Стюдио иловасини тақдим этдиБугун, 20:55Honor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиHonor Хитойда сунъий интеллектли робот-камерага эга янги флагманни тақдим этдиБугун, 20:52ВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиВидеоВерсе компаниясининг 250 миллион долларлик битими қандай барбод бўлдиБугун, 20:50Пистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиПистон В ўйин мини-компьютери тақдим этилдиБугун, 20:23Microsoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиMicrosoft таҳдидига қарамай, Windowsдаги янги хавфлилик эълон қилиндиБугун, 20:22Google Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилдиGoogle Pixel Watch 5 ақлли соати тақдим этилдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди