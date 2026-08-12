Куктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этади
Куктеч бир вақтнинг ўзида иккита гаджетни қувватлай оладиган, ўрнатилган экранга эга янги зарядлаш кабелини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Кабел юқори сифатли тўқилган ўрам билан қопланган бўлиб, механик чидамлилик ва узоқ хизмат муддатини таъминлайди. У Mi Home экотизимига уланиш, иккита қурилмани алоҳида адаптерларсиз қувватлаш ҳамда жорий қувватланиш қуввати ва бошқа параметрларни экранда кўрсатиш имкониятларига эга.
Куктеч компанияси фойдаланувчилар кундалик ҳаётини қулайлаштиришга қаратилган янги оригинал аксессуар — ўрнатилган экран ва бир вақтнинг ўзида иккита гаджетни қувватлаш имкониятига эга бўлган замонавий зарядлаш кабелини чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма ўзининг техник имкониятлари ҳамда конструктив ечимлари билан бозордаги бошқа ўхшаш маҳсулотлардан яққол ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур бренд аввалги маҳсулотларида бўлгани каби, янги кабел ҳам юқори сифатли плетётий (тўқилган) ўрамга эга бўлиб, бу унинг механик чидамлилигини ва узоқ хизмат қилишини таъминлайди. Ишлаб чиқарувчи ушбу гаджетни яратишда асосан учта муҳим хусусиятга алоҳида урғу берган бўлиб, уларнинг ҳар бири фойдаланиш жараёнини янада қулай ва хавфсиз қилишга мўлжалланган.
Техник хусусиятлар ва функционалликБиринчидан, янги авлод кабели машҳур Mi Home экотизимига тўғридан-тўғри уланиш функциясига эга бўлади. Бу эса фойдаланувчиларга ақлли уй муҳитида бошқа қурилмалар билан ўзаро интеграцияни таъминлаш ҳамда жараёнларни янада қулай бошқариш имконини беради.
Иккинчидан, муҳандислар бир вақтнинг ўзида иккита турли қурилмани қувватлантириш имкониятини тақдим этишган. Эндиликда фойдаланувчилар ортиқча симлар ва алоҳида адаптерлардан фойдаланиб ўтирмасдан, битта кабел ёрдамида иккита гаджетини бирдек энергия билан таъминлаши мумкин бўлади.
Ақлли дисплей ва жорий имкониятларУчинчидан, кабел корпусига ихчам ва қулай кичик экран бевосита ўрнатилган. Ушбу дисплей орқали фойдаланувчи жорий қувватланиш қуввати ҳамда бошқа муҳим параметрларни реал вақт режимида кузатиб бориши мумкин бўлади.
Ҳозирги кунда замонавий технологиялар бозори истеъмолчиларга нафақат функционал, балки шаффоф ва бошқаришга қулай бўлган қурилмаларни таклиф этишга интилмоқда. Куктеч томонидан тақдим этилаётган бу каби янги ечимлар кундалик гаджетлардан фойдаланиш маданиятини янада юқори босқичга кўтаришга хизмат қилади.
…