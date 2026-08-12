Куктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этади

·23·Техно
Куктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этади
Қисқача

Куктеч бир вақтнинг ўзида иккита гаджетни қувватлай оладиган, ўрнатилган экранга эга янги зарядлаш кабелини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Кабел юқори сифатли тўқилган ўрам билан қопланган бўлиб, механик чидамлилик ва узоқ хизмат муддатини таъминлайди. У Mi Home экотизимига уланиш, иккита қурилмани алоҳида адаптерларсиз қувватлаш ҳамда жорий қувватланиш қуввати ва бошқа параметрларни экранда кўрсатиш имкониятларига эга.

Куктеч компанияси фойдаланувчилар кундалик ҳаётини қулайлаштиришга қаратилган янги оригинал аксессуар — ўрнатилган экран ва бир вақтнинг ўзида иккита гаджетни қувватлаш имкониятига эга бўлган замонавий зарядлаш кабелини чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма ўзининг техник имкониятлари ҳамда конструктив ечимлари билан бозордаги бошқа ўхшаш маҳсулотлардан яққол ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур бренд аввалги маҳсулотларида бўлгани каби, янги кабел ҳам юқори сифатли плетётий (тўқилган) ўрамга эга бўлиб, бу унинг механик чидамлилигини ва узоқ хизмат қилишини таъминлайди. Ишлаб чиқарувчи ушбу гаджетни яратишда асосан учта муҳим хусусиятга алоҳида урғу берган бўлиб, уларнинг ҳар бири фойдаланиш жараёнини янада қулай ва хавфсиз қилишга мўлжалланган.

Техник хусусиятлар ва функционаллик

Биринчидан, янги авлод кабели машҳур Mi Home экотизимига тўғридан-тўғри уланиш функциясига эга бўлади. Бу эса фойдаланувчиларга ақлли уй муҳитида бошқа қурилмалар билан ўзаро интеграцияни таъминлаш ҳамда жараёнларни янада қулай бошқариш имконини беради.

Иккинчидан, муҳандислар бир вақтнинг ўзида иккита турли қурилмани қувватлантириш имкониятини тақдим этишган. Эндиликда фойдаланувчилар ортиқча симлар ва алоҳида адаптерлардан фойдаланиб ўтирмасдан, битта кабел ёрдамида иккита гаджетини бирдек энергия билан таъминлаши мумкин бўлади.

Ақлли дисплей ва жорий имкониятлар

Учинчидан, кабел корпусига ихчам ва қулай кичик экран бевосита ўрнатилган. Ушбу дисплей орқали фойдаланувчи жорий қувватланиш қуввати ҳамда бошқа муҳим параметрларни реал вақт режимида кузатиб бориши мумкин бўлади.

Ҳозирги кунда замонавий технологиялар бозори истеъмолчиларга нафақат функционал, балки шаффоф ва бошқаришга қулай бўлган қурилмаларни таклиф этишга интилмоқда. Куктеч томонидан тақдим этилаётган бу каби янги ечимлар кундалик гаджетлардан фойдаланиш маданиятини янада юқори босқичга кўтаришга хизмат қилади.

КуктечЗарядлаш кабелиСмарт технологияларMi HomeГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариiQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариБугун, 22:26Lovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиLovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:20Uber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиUber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиБугун, 22:20Аутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиАутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиБугун, 21:55Сунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаСунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаБугун, 21:52Форм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғдиФорм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғдиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди