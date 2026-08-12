Сунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқда
Сандбар стартапи фикр ва ғояларни овоз орқали қайд этишга мўлжалланган Стреам номли махфий овозли узукни ривожлантирмоқда. Компания бугунги кунгача 36 миллион доллар инвестиция жалб қилган, шундан 23 миллион доллари Аджасент ва Киндред Вентурес бошчилигидаги А серияли молиялаштириш босқичида тўпланган. Сандбар асосчиси ва бош директори Мина Фахмий тақишли гаджетларда фойдаланувчини жараён марказида ва тўлиқ назорат остида сақлаш муҳимлигини таъкидлади.
Сўнгги йиллар давомида сунъий интеллект технологияларига таянувчи қайд этиш мосламалари жадал ривожланиб, фойдаланувчиларга учрашувларни ёзиб олиш ҳамда улардан қисқача хулосалар чиқариш имконини берувчи кредит карта шаклидаги қурилмалар, тақинчақлар ва ҳатто қулоқчинларни тақдим этиб келмоқда. TechCrunch'нинг Эқуитй подкастида муҳокама қилинганидек, ҳозирда ақлли узуклар каби янги турдаги тақишли қурилмалар тўлқини инсонларнинг ўз фикрлари ва ғояларини овоз ёрдамида қайд этишига алоҳида эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, шундай ташаббуслардан бирини илгари сураётган Сандбар стартапи махфий овозли узук — Стреам лойиҳасини ривожлантирмоқда. Ушбу компания бугунги кунга қадар жами 36 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлган. Шундан 23 миллион доллари Аджасент ва Киндред Вентурес бошчилигидаги А серияли молиялаштириш босқичи доирасида йиғилган.
Овозли қурилмаларнинг янги авлодиПодкаст давомида Сандбар асосчиси ва бош директори Мина Фахмий нима сабабдан аввалги овозли аппарат воситалари бозорда ўз ўрнини топишда қийналгани ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, келажак айнан овозли технологияларга тегишли бўлиб, тақишли гаджетларни муваффақиятли қилиш учун инсонни жараённинг марказида ва тўлиқ назорат остида сақлаш муҳим аҳамият касб этади.
Ҳозирги кунда бозорда турли шаклдаги сунъий интеллект ёрдамчилари пайдо бўлаётган бир пайтда, Стреам узуги фойдаланувчига ўз фикрларини ҳеч қандай ортиқча ҳаракатларсиз, фақат овоз ёрдамида муҳрлаб қўйиш имконини беради. Бу эса ўз навбатида кунлик иш жараёнини сезиларли даражада осонлаштириши кутилмоқда.
Инвесторлар эътибори ва истиқболларМазкур стартапнинг муваффақияти венчур инвесторлар сунъий интеллект ва тақишли қурилмалар уйғунлигига катта умид боғлаётганини кўрсатади. Молиялаштириш ҳажмининг ортиши маҳсулотни такомиллаштириш ҳамда кенг бозорга олиб чиқиш имкониятларини янада кенгайтиради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, келгусида овозли бошқарувга асосланган сунъий интеллект қурилмалари кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиши мумкин. Стреам узуги каби ишланмалар эса бу борада муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.
…