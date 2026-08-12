Сунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқда

·22·Техно
Сунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқда
Қисқача

Сандбар стартапи фикр ва ғояларни овоз орқали қайд этишга мўлжалланган Стреам номли махфий овозли узукни ривожлантирмоқда. Компания бугунги кунгача 36 миллион доллар инвестиция жалб қилган, шундан 23 миллион доллари Аджасент ва Киндред Вентурес бошчилигидаги А серияли молиялаштириш босқичида тўпланган. Сандбар асосчиси ва бош директори Мина Фахмий тақишли гаджетларда фойдаланувчини жараён марказида ва тўлиқ назорат остида сақлаш муҳимлигини таъкидлади.

Сўнгги йиллар давомида сунъий интеллект технологияларига таянувчи қайд этиш мосламалари жадал ривожланиб, фойдаланувчиларга учрашувларни ёзиб олиш ҳамда улардан қисқача хулосалар чиқариш имконини берувчи кредит карта шаклидаги қурилмалар, тақинчақлар ва ҳатто қулоқчинларни тақдим этиб келмоқда. TechCrunch'нинг Эқуитй подкастида муҳокама қилинганидек, ҳозирда ақлли узуклар каби янги турдаги тақишли қурилмалар тўлқини инсонларнинг ўз фикрлари ва ғояларини овоз ёрдамида қайд этишига алоҳида эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, шундай ташаббуслардан бирини илгари сураётган Сандбар стартапи махфий овозли узук — Стреам лойиҳасини ривожлантирмоқда. Ушбу компания бугунги кунга қадар жами 36 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлган. Шундан 23 миллион доллари Аджасент ва Киндред Вентурес бошчилигидаги А серияли молиялаштириш босқичи доирасида йиғилган.

Овозли қурилмаларнинг янги авлоди

Подкаст давомида Сандбар асосчиси ва бош директори Мина Фахмий нима сабабдан аввалги овозли аппарат воситалари бозорда ўз ўрнини топишда қийналгани ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, келажак айнан овозли технологияларга тегишли бўлиб, тақишли гаджетларни муваффақиятли қилиш учун инсонни жараённинг марказида ва тўлиқ назорат остида сақлаш муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирги кунда бозорда турли шаклдаги сунъий интеллект ёрдамчилари пайдо бўлаётган бир пайтда, Стреам узуги фойдаланувчига ўз фикрларини ҳеч қандай ортиқча ҳаракатларсиз, фақат овоз ёрдамида муҳрлаб қўйиш имконини беради. Бу эса ўз навбатида кунлик иш жараёнини сезиларли даражада осонлаштириши кутилмоқда.

Инвесторлар эътибори ва истиқболлар

Мазкур стартапнинг муваффақияти венчур инвесторлар сунъий интеллект ва тақишли қурилмалар уйғунлигига катта умид боғлаётганини кўрсатади. Молиялаштириш ҳажмининг ортиши маҳсулотни такомиллаштириш ҳамда кенг бозорга олиб чиқиш имкониятларини янада кенгайтиради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, келгусида овозли бошқарувга асосланган сунъий интеллект қурилмалари кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиши мумкин. Стреам узуги каби ишланмалар эса бу борада муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.

Сунъий интеллектТақишли қурилмаларСтреам узугиТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариiQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариБугун, 22:26Lovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиLovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:20Uber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиUber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиБугун, 22:20Аутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиАутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқдиБугун, 21:55Куктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиКуктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиБугун, 21:54Форм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғдиФорм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғдиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди