Аутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқди
Аутоматтик компаниясига тегишли Mesh шахсий CRM тизими Android фойдаланувчилари учун ҳам ишга туширилди. Илова контактларни хавфсиз кузатиш, уларга эслатмалар қўшиш ва боғланиш вақтини эслатиш имконини беради, шунингдек, экранни бўлиш, қалқиб чиқувчи ойна, қурилмалараро синхронизация ва Материал Ёу виджетларини қўллаб-қувватлайди.
WordPress.com асосчиси Аутоматтик компаниясига тегишли бўлган Mesh шахсий мижозлар билан муносабатларни бошқариш (CRM) тизими энди Android фойдаланувчилари учун ҳам фойдаланишга топширилди. Ушбу дастур фойдаланувчиларга шахсий ва профессионал тармоқларидаги кишиларни хавфсиз кузатиш, уларнинг контакт маълумотларига эслатмалар қўшиш ҳамда улар билан қачон боғланиш кераклигини эслатиб туриш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, Android учун мўлжалланган версия операцион системанинг асосий хусусиятларига мослаштирилган бўлиб, экранни бўлиш ва қалқиб чиқувчи ойна режимларини қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчиларга электрон почта ёки хабарлар иловаларида ишлаш жараёнида Mesh'га тезда мурожаат қилиш имконини беради. Шунингдек, дастур планшетлар ва йиғиладиган қурилмалар учун клавиатура ёрлиқлари, илова ички қидируви, Android фон расрига мослашувчи Материал Ёу рангларидаги виджетлар ҳамда қурилмалар ўртасидаги реал вақт режимидаги синхронизацияни ўз ичига олади.
Беепер билан интеграция ва келгусидаги режилларКомпаниянинг кенгроқ режалари келгусида Mesh'ни Аутоматтикнинг Беепер универсал хабар алмашиш иловаси билан янада яқинроқ боғлашни кўзда тутади. Ҳозирнинг ўзида ҳам бу икки илова маълум даражада ўзаро ҳамкорлик қилади: фойдаланувчилар Беепер орқали матн лойиҳасини тайёрлашлари ёки Mesh профилига ўтиш учун илова ичидаги ҳаволалардан фойдаланишлари мумкин. Келгусида эса ҳар икки маҳсулот фойдаланувчиларига муносабатларни бошқаришда ёрдам берадиган қўшимча сунъий интеллект имкониятларини қўшиш режалаштирилган.
Mesh асосчиларидан бири Зачарй Ҳамед таъкидлашича, айрим фойдаланувчилар ўн, йигирма ёки эллик минглаб алоқаларга эга бўлиб, уларнинг ҳар бири билан шахсан мулоқот қилиш мураккаб вазифадир. Шу боис, ҳозирда Нехус AI сунъий интеллекти дастлабки синов босқичидан ўтмоқда. У маълум бир компанияда кимни танишини, қайсидир шаҳарда ким яшашини ёки маълум бир йўналиш бўйича ким мутахассис эканини аниқлашга ёрдам беради.
Махфийлик ва фойдаланиш мақсадлариКомпания маълумотларига кўра, Mesh'да сақланадиган шахсий маълумотлар реклама мақсадларида фойдаланилмайди ва бошқаларга улашилмайди. Чунки илова тўғридан-тўғри обуналар асосида ишлайди. Дастлабки 1 000 та контакт учун хизмат бепул тақдим этилади, чексиз контактлар ва қўшимча функциялар учун эса пуллик тарифлар мавжуд.
Ҳозирги кунда Mesh мижозларининг тахминан 70 фоизи ушбу иловадан бизнес мақсадларида фойдаланмоқда. Дастур асосчиси Маттев Ачариамнинг сўзларига кўра, илова йирик жамоаларни бошқарадиган раҳбарлар ёки яқин алоқалар тармоғини сақлаб қолишни истаганлар учун жуда қўл келади. Шу билан бирга, яратувчилар оддий истеъмолчилар эҳтиёжларини ҳам унутмаяпти, чунки бизнес фойдаланувчиларига керак бўлган қулайликлар оддий инсонлар учун ҳам бирдек фойдалидир.
…