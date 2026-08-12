Аутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқди

·22·Техно
Аутоматтик компаниясининг Mesh иловаси Android учун чиқди
Қисқача

Аутоматтик компаниясига тегишли Mesh шахсий CRM тизими Android фойдаланувчилари учун ҳам ишга туширилди. Илова контактларни хавфсиз кузатиш, уларга эслатмалар қўшиш ва боғланиш вақтини эслатиш имконини беради, шунингдек, экранни бўлиш, қалқиб чиқувчи ойна, қурилмалараро синхронизация ва Материал Ёу виджетларини қўллаб-қувватлайди.

WordPress.com асосчиси Аутоматтик компаниясига тегишли бўлган Mesh шахсий мижозлар билан муносабатларни бошқариш (CRM) тизими энди Android фойдаланувчилари учун ҳам фойдаланишга топширилди. Ушбу дастур фойдаланувчиларга шахсий ва профессионал тармоқларидаги кишиларни хавфсиз кузатиш, уларнинг контакт маълумотларига эслатмалар қўшиш ҳамда улар билан қачон боғланиш кераклигини эслатиб туриш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, Android учун мўлжалланган версия операцион системанинг асосий хусусиятларига мослаштирилган бўлиб, экранни бўлиш ва қалқиб чиқувчи ойна режимларини қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчиларга электрон почта ёки хабарлар иловаларида ишлаш жараёнида Mesh'га тезда мурожаат қилиш имконини беради. Шунингдек, дастур планшетлар ва йиғиладиган қурилмалар учун клавиатура ёрлиқлари, илова ички қидируви, Android фон расрига мослашувчи Материал Ёу рангларидаги виджетлар ҳамда қурилмалар ўртасидаги реал вақт режимидаги синхронизацияни ўз ичига олади.

Беепер билан интеграция ва келгусидаги режиллар

Компаниянинг кенгроқ режалари келгусида Mesh'ни Аутоматтикнинг Беепер универсал хабар алмашиш иловаси билан янада яқинроқ боғлашни кўзда тутади. Ҳозирнинг ўзида ҳам бу икки илова маълум даражада ўзаро ҳамкорлик қилади: фойдаланувчилар Беепер орқали матн лойиҳасини тайёрлашлари ёки Mesh профилига ўтиш учун илова ичидаги ҳаволалардан фойдаланишлари мумкин. Келгусида эса ҳар икки маҳсулот фойдаланувчиларига муносабатларни бошқаришда ёрдам берадиган қўшимча сунъий интеллект имкониятларини қўшиш режалаштирилган.

Mesh асосчиларидан бири Зачарй Ҳамед таъкидлашича, айрим фойдаланувчилар ўн, йигирма ёки эллик минглаб алоқаларга эга бўлиб, уларнинг ҳар бири билан шахсан мулоқот қилиш мураккаб вазифадир. Шу боис, ҳозирда Нехус AI сунъий интеллекти дастлабки синов босқичидан ўтмоқда. У маълум бир компанияда кимни танишини, қайсидир шаҳарда ким яшашини ёки маълум бир йўналиш бўйича ким мутахассис эканини аниқлашга ёрдам беради.

Махфийлик ва фойдаланиш мақсадлари

Компания маълумотларига кўра, Mesh'да сақланадиган шахсий маълумотлар реклама мақсадларида фойдаланилмайди ва бошқаларга улашилмайди. Чунки илова тўғридан-тўғри обуналар асосида ишлайди. Дастлабки 1 000 та контакт учун хизмат бепул тақдим этилади, чексиз контактлар ва қўшимча функциялар учун эса пуллик тарифлар мавжуд.

Ҳозирги кунда Mesh мижозларининг тахминан 70 фоизи ушбу иловадан бизнес мақсадларида фойдаланмоқда. Дастур асосчиси Маттев Ачариамнинг сўзларига кўра, илова йирик жамоаларни бошқарадиган раҳбарлар ёки яқин алоқалар тармоғини сақлаб қолишни истаганлар учун жуда қўл келади. Шу билан бирга, яратувчилар оддий истеъмолчилар эҳтиёжларини ҳам унутмаяпти, чунки бизнес фойдаланувчиларига керак бўлган қулайликлар оддий инсонлар учун ҳам бирдек фойдалидир.

MeshАутоматтикAndroidCRMТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариiQOO Z11 смартфони: 7050 мА•ч аккумулятор ва сунъий интеллект имкониятлариБугун, 22:26Lovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиLovable стартапи 13,3 миллиард долларлик баҳо билан 400 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:20Uber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиUber Фреигҳт киберҳужум ва маълумот сизиб чиқиши юзасидан текширув бошладиБугун, 22:20Куктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиКуктеч иккита қурилмани қувватловчи экранли кабелни тақдим этадиБугун, 21:54Сунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаСунъий интеллектга асосланган овозли тақишли қурилмалар бозори кенгаймоқдаБугун, 21:52Форм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғдиФорм Энергй 100 соатлик батареялар ишлаб чиқариш учун 750 миллион доллар йиғдиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди