Google Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълум
Google компанияси ўзининг янги авлод флагманлари — Pixel 11 Pro ва Pixel 11 Pro ХЛ смартфонларини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, юқори нарх сиёсатига қарамай, янги қурилмаларнинг базавий версиялари ўтган йилги моделларга нисбатан камроқ тезкор хотира билан жиҳозлангани фойдаланувчилар эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфонлар серияси бир қатор муҳим ўзгаришларни ўз ичига олган бўлиб, улар орасида янгиланган процессор ва яхшиланган экран имкониятлари ҳам мавжуд. Бироқ хотира ҳажми борасидаги ёндашув бироз мураккаблашгани мутахассислар томонидан муҳокама қилинмоқда.
Хусусиятлар ва техник имкониятларҲозирги кунда смартфон бозорида рақобат кескинлашиб бораётган бир пайтда, Google ўз флагманларини янги Тенсор G6 процессори билан таъминлади. Мазкур чип 1+4+2 конфигурациясидаги еттита процессор ядросига таянади. Шунингдек, қурилмаларнинг экран параметрлари ҳам сезиларли даражада яхшиланди.
Кичикроқ модел 1280p ўлчамли 6,3 дюймли дисплейга эга бўлса, каттароқ версия 1344p пикселлар сонига эга 6,8 дюймли экран билан жиҳозланган. Ҳар икки ҳолда ҳам янгиланиш частотаси 1 дан 120 Hz гача ўзгариб туради, максимал ёрқинлик эса 3600 кнд/кв.м гача етади.
Хотира ва аккумулятор имкониятлариixbt.com хабар қилишича, Pixel 11 Pro ва Pixel 11 Pro ХЛ моделларининг асосий версиялари 256 GB доимий хотирага эга эканлиги ижобий ҳолат. Бироқ, оператив хотира ҳажми ўтган йилги 16 GB ўрнига фақат 12 GB ни ташкил этади. Каттароқ ҳажмга эга юқори модификацияларгина 16 GB тезкор хотира билан таъминланган.
Аккумулятор сиғимлари бўйича эса ўзгаришлар сезилмайди: қурилмалар 4850 ва 5115 мА/соат батареялар билан жиҳозланган. Pixel 11 Pro 30 ваттли, Pixel 11 Pro ХЛ эса 45 ваттли симли қувват олишни қўллаб-қувватлайди. Ҳар иккала смартфон учун ҳам 25 ваттли симсиз қувватлаш имконияти мавжуд.
Камера ва нарх сиёсатиОптика имкониятлари бўйича флагманлар учлик камера модули билан қуролланган. Улар 50 мегапикселли асосий сенсор, 5 каррали оптик зумга эга 48 мегапикселли перископ камера ҳамда автофокусли 48 мегапикселли ўта кенг бурчакли объективни ўз ичига олади. Олд камера эса 42 мегапикселли сенсорга таянади.
Қурилмалар IP68 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимояланган, Wi-Fi 7 ҳамда Bluetooth 6 технологияларини қўллаб-қувватлайди. Смартфонлар қора, оч яшил тусли, зайтун ва шафтоли рангларида сотувга чиқарилади. Кичик моделнинг бошланғич нархи 1100 доллардан, каттасиники эса 1300 доллардан бошланади.
…