Google Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълум

·0·Техно
Google Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълум

Google компанияси ўзининг янги авлод флагманлари — Pixel 11 Pro ва Pixel 11 Pro ХЛ смартфонларини расман намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, юқори нарх сиёсатига қарамай, янги қурилмаларнинг базавий версиялари ўтган йилги моделларга нисбатан камроқ тезкор хотира билан жиҳозлангани фойдаланувчилар эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфонлар серияси бир қатор муҳим ўзгаришларни ўз ичига олган бўлиб, улар орасида янгиланган процессор ва яхшиланган экран имкониятлари ҳам мавжуд. Бироқ хотира ҳажми борасидаги ёндашув бироз мураккаблашгани мутахассислар томонидан муҳокама қилинмоқда.

Хусусиятлар ва техник имкониятлар

Ҳозирги кунда смартфон бозорида рақобат кескинлашиб бораётган бир пайтда, Google ўз флагманларини янги Тенсор G6 процессори билан таъминлади. Мазкур чип 1+4+2 конфигурациясидаги еттита процессор ядросига таянади. Шунингдек, қурилмаларнинг экран параметрлари ҳам сезиларли даражада яхшиланди.

Кичикроқ модел 1280p ўлчамли 6,3 дюймли дисплейга эга бўлса, каттароқ версия 1344p пикселлар сонига эга 6,8 дюймли экран билан жиҳозланган. Ҳар икки ҳолда ҳам янгиланиш частотаси 1 дан 120 Hz гача ўзгариб туради, максимал ёрқинлик эса 3600 кнд/кв.м гача етади.

Хотира ва аккумулятор имкониятлари

ixbt.com хабар қилишича, Pixel 11 Pro ва Pixel 11 Pro ХЛ моделларининг асосий версиялари 256 GB доимий хотирага эга эканлиги ижобий ҳолат. Бироқ, оператив хотира ҳажми ўтган йилги 16 GB ўрнига фақат 12 GB ни ташкил этади. Каттароқ ҳажмга эга юқори модификацияларгина 16 GB тезкор хотира билан таъминланган.

Аккумулятор сиғимлари бўйича эса ўзгаришлар сезилмайди: қурилмалар 4850 ва 5115 мА/соат батареялар билан жиҳозланган. Pixel 11 Pro 30 ваттли, Pixel 11 Pro ХЛ эса 45 ваттли симли қувват олишни қўллаб-қувватлайди. Ҳар иккала смартфон учун ҳам 25 ваттли симсиз қувватлаш имконияти мавжуд.

Камера ва нарх сиёсати

Оптика имкониятлари бўйича флагманлар учлик камера модули билан қуролланган. Улар 50 мегапикселли асосий сенсор, 5 каррали оптик зумга эга 48 мегапикселли перископ камера ҳамда автофокусли 48 мегапикселли ўта кенг бурчакли объективни ўз ичига олади. Олд камера эса 42 мегапикселли сенсорга таянади.

Қурилмалар IP68 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимояланган, Wi-Fi 7 ҳамда Bluetooth 6 технологияларини қўллаб-қувватлайди. Смартфонлар қора, оч яшил тусли, зайтун ва шафтоли рангларида сотувга чиқарилади. Кичик моделнинг бошланғич нархи 1100 доллардан, каттасиники эса 1300 доллардан бошланади.

GooglePixelСмартфонТехнологияAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Орбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқдаОрбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқдаБугун, 01:57Twitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиTwitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиБугун, 01:27Астрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиАстрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиБугун, 01:27Minisforum Intel Коре i9 процессорига эга янги мини-ПК тақдим этдиMinisforum Intel Коре i9 процессорига эга янги мини-ПК тақдим этдиБугун, 00:55Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусGoogle Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусКеча, 23:59Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди