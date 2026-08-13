Яндекс ойига 1,5 мингта етказиб бериш роботини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда
Яндекс робототехника заводида ҳар ойда 1,5 минг дона етказиб бериш роверларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. Яндекс робот-доставка йўналиши раҳбари Марат Мавлютовнинг айтишича, ўтган йили иш бошлаган корхона ҳозир кунига 30 тача ровер ишлаб чиқариш қувватига эга. Компания муҳандислари роботларнинг қор уюмлари ва ноқулай об-ҳаво шароитида ҳаракатланишини яхшилаш учун янги техник ечимларни жорий этишни режалаштирмоқда.
Яндекс компанияси ўзининг робототехника заводида ҳар ойда 1,5 минг дона етказиб бериш роверларини ишлаб чиқаришни йўлга қўймоқни мақсад қилган. Бу ҳақда РБК радиосига берган интервюсида Яндекс робот-доставка йўналиши раҳбари Марат Мавлютов маълум қилди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ўтган йили ўз фаолиятини бошлаган корхона ҳозирги кунда кунига 30 тача ровер ишлаб чиқариш қувватига эга. Мавлютовнинг сўзларига кўра, келгусида ойига ишлаб чиқариладиган бир ярим мингта робот Россиянинг йирик миллион аҳолили шаҳарларига йўналтирилиб, у ерда автоматлаштирилган курерлик хизматларини кенгайтиришга хизмат қилади.
Техник янгиланишлар ва қишки синовларЯндекс муҳандислари роботларнинг ноқулай об-ҳаво шароитида, жумладан, қор уюмлари ва сурункали қорларда ҳам эркин ҳаракатланишини таъминловчи турли техник ечимлар устида доимий равишда ишламоқда. Мавлютовнинг қайд этишича, мутахассислар дастлаб катта ғилдираклар ва гусеница тизимларини ҳам кўриб чиққан, бироқ бундай янгиликлар қимматга тушиши ҳамда энергия сарфини кескин ошириб юбориши маълум бўлган.
Шунга қарамай, компания муҳандислари ушбу қиш мавсумида роботларга қор уюмларини осонроқ енгиб ўтиш имконини берувчи янги техник ечимни жорий этишни режалаштирмоқда. Бу эса совуқ ойларда ҳам хизмат сифатини сақлаб қолиш ва етказиб бериш тезлигини тушурмаслик имконини беради.
Хизмат турлари ва келажакдаги режаларШунингдек, Яндекс такси хизматига ўхшаш тарзда етказиб бериш усулларини синфларга ажратиш имкониятини ҳам кўриб чиқмоқда. Эконоклассдаги етказиб беришда буюртмачи ровер кутиб олиш учун подезд олдига чиқиши керак бўлса, товарларни тўғридан-тўғри эшигача етказиб берувчи курерлик хизматлари учун эса бироз кўпроқ ҳақ тўлашга тўғри келади.
Эслатиб ўтамиз, Яндекс ўзининг илк етказиб бериш роботларини ишлаб чиқишни 2019-йилда бошлаган бўлиб, ҳозирги кунга қадар роверларнинг уч авлоди яратилди. Компания 2027-йил якунига қадар тўртинчи авлод роботларини чиқаришни ният қилган. Бугунги кунда ушбу технология Москва, Санкт-Петербург, Қозон ва Нижний Новгород шаҳарларида ишламоқда, ёз охирига қадар эса Тюмен ва Воронеж шаҳарлари ҳам мазкур рўйхатга қўшилиши кутилмоқда.
…