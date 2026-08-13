Яндекс ойига 1,5 мингта етказиб бериш роботини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда

·21·Авто
Яндекс ойига 1,5 мингта етказиб бериш роботини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда
Қисқача

Яндекс робототехника заводида ҳар ойда 1,5 минг дона етказиб бериш роверларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда. Яндекс робот-доставка йўналиши раҳбари Марат Мавлютовнинг айтишича, ўтган йили иш бошлаган корхона ҳозир кунига 30 тача ровер ишлаб чиқариш қувватига эга. Компания муҳандислари роботларнинг қор уюмлари ва ноқулай об-ҳаво шароитида ҳаракатланишини яхшилаш учун янги техник ечимларни жорий этишни режалаштирмоқда.

Яндекс компанияси ўзининг робототехника заводида ҳар ойда 1,5 минг дона етказиб бериш роверларини ишлаб чиқаришни йўлга қўймоқни мақсад қилган. Бу ҳақда РБК радиосига берган интервюсида Яндекс робот-доставка йўналиши раҳбари Марат Мавлютов маълум қилди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўтган йили ўз фаолиятини бошлаган корхона ҳозирги кунда кунига 30 тача ровер ишлаб чиқариш қувватига эга. Мавлютовнинг сўзларига кўра, келгусида ойига ишлаб чиқариладиган бир ярим мингта робот Россиянинг йирик миллион аҳолили шаҳарларига йўналтирилиб, у ерда автоматлаштирилган курерлик хизматларини кенгайтиришга хизмат қилади.

Техник янгиланишлар ва қишки синовлар

Яндекс муҳандислари роботларнинг ноқулай об-ҳаво шароитида, жумладан, қор уюмлари ва сурункали қорларда ҳам эркин ҳаракатланишини таъминловчи турли техник ечимлар устида доимий равишда ишламоқда. Мавлютовнинг қайд этишича, мутахассислар дастлаб катта ғилдираклар ва гусеница тизимларини ҳам кўриб чиққан, бироқ бундай янгиликлар қимматга тушиши ҳамда энергия сарфини кескин ошириб юбориши маълум бўлган.

Шунга қарамай, компания муҳандислари ушбу қиш мавсумида роботларга қор уюмларини осонроқ енгиб ўтиш имконини берувчи янги техник ечимни жорий этишни режалаштирмоқда. Бу эса совуқ ойларда ҳам хизмат сифатини сақлаб қолиш ва етказиб бериш тезлигини тушурмаслик имконини беради.

Хизмат турлари ва келажакдаги режалар

Шунингдек, Яндекс такси хизматига ўхшаш тарзда етказиб бериш усулларини синфларга ажратиш имкониятини ҳам кўриб чиқмоқда. Эконоклассдаги етказиб беришда буюртмачи ровер кутиб олиш учун подезд олдига чиқиши керак бўлса, товарларни тўғридан-тўғри эшигача етказиб берувчи курерлик хизматлари учун эса бироз кўпроқ ҳақ тўлашга тўғри келади.

Эслатиб ўтамиз, Яндекс ўзининг илк етказиб бериш роботларини ишлаб чиқишни 2019-йилда бошлаган бўлиб, ҳозирги кунга қадар роверларнинг уч авлоди яратилди. Компания 2027-йил якунига қадар тўртинчи авлод роботларини чиқаришни ният қилган. Бугунги кунда ушбу технология Москва, Санкт-Петербург, Қозон ва Нижний Новгород шаҳарларида ишламоқда, ёз охирига қадар эса Тюмен ва Воронеж шаҳарлари ҳам мазкур рўйхатга қўшилиши кутилмоқда.

ЯндексРобот-доставкаТехнологияларАвтомобилсозликРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Chevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатдиChevrolet Хитой бозорини тарк этиб, янги машиналар савдосини тўхтатдиКеча, 23:23Болидлар ватани ўзгармоқда: Миллий автомобил музейи кўчириладиБолидлар ватани ўзгармоқда: Миллий автомобил музейи кўчириладиКеча, 18:29Волга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайдиВолга C50 седани Россияда бизнес-класс такси хизматида ишлайдиКеча, 17:50Нима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяптиНима учун автомобил брендлари электр тезлик рекордига интилмаяптиКеча, 14:26Буюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқдаБуюк Британиядаги Миллий автомобил музейи янги манзил изламоқдаКеча, 13:20Aston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаAston Martin автомобиллари мақтовга сазовор, бироқ молиявий муаммолар давом этмоқдаКеча, 11:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади