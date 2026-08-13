Орбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқда

·22·Техно
Орбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқда
Қисқача

Northrop Grummanнинг Миссион Эхтенсион Веҳикле (МEV) аппарати Австралиянинг Оптус алоқа сунъий йўлдошидан муваффақиятли узилиб, уни бир йилдан ортиқ вақт давомида орбитада ушлаб турди. 2009-йилда учирилган Оптус сунъий йўлдоши МEV ёрдамида яна олти йил фаолият юритиши мумкин бўлди. Жорий йил июл ойида SpaceX Falcon 29 ракетаси орқали орбитага чиқарилган МРВ ва учта МЕП аппарати 2027-йилда Оптус сунъий йўлдошига хизмат кўрсатиши режалаштирилган.

Ер орбитасида космик аппаратлар фаолиятини узайтиришга мўлжалланган янги авлод роботлари аввалгиларини алмаштира бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, Northrop Grumman компаниясига тегишли Миссион Эхтенсион Веҳикле (МEV) космик аппарати Австралиянинг Оптус алоқа сунъий йўлдошидан муваффақиятли узилди. Мазкур қурилма бир йилдан ортиқ вақт давомида сунъий йўлдошни керакли нуқтада ушлаб туриб, унинг ўз вазифасини давом эттиришини таъминлаганди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумки, алоқа ва кузатув сунъий йўлдошлари ўз функцияларини бажаришдан тўхташининг асосий сабаби компьютер ёки трансиверларнинг ишдан чиқиши эмас, балки орбитада керакли ҳолатни сақлаб туриш учун ёқилғи тугашидир. 2009-йилда учирилган ва 15 йиллик хизмат муддатига мўлжалланган Оптус сунъий йўлдоши МEV ёрдамида яна олти йил давомида ўз фаолиятини давом эттириши ва фойда келтириши мумкин бўлди.

Янги авлод космик роботлари ва миссиялар

Жорий йил июль ойида SpaceX Falcon 29 ракета ташувчиси ёрдамида орбитага Нортроп компаниясининг тўртта янги аппарати чиқарилди. Улардан бири икки илғор манипулятор билан жиҳозланган ва АҚШнинг ҳарбий тадқиқот ташкилоти DARPA томонидан ишлаб чиқилган Миссион Роботик Веҳикле (МРВ) ҳисобланади. Қолган учтаси эса Миссион Эхтенсион Подс (МEП) деб номланиб, модулли ҳаракатга келтирувчи тизимлардан иборат кичикроқ сунъий йўлдошлардир.

Ҳозирда мазкур тўртта аппарат Ер сатидан тахминан 27 000 мил баландликдаги мақсадли орбиталарга йўл олмоқда. Режага кўра, 2027-йилда МРВ ўзининг робот қўллари ёрдамида МEП подларидан бирини Оптус сунъий йўлдошига улаб қўяди. Бу эса қурилманинг орбитада яна кўп йиллар давомида ишлашини таъминлайди.

Космосда барқарорлик ва янги бизнес модел

Арзонроқ учиш харажатлари ва космик компонентлар нархининг тушиши фазовий таъмирлаш миссияларини реалликка айлантирмоқда. Нортроп компаниясининг логистика ва хизмат кўрсатиш директори Кесси Вонгнинг таъкидлашича, асосий мақсад — космосни барқарор муҳитга айлантириш, сунъий йўлдошларни таъмирлаш, уларнинг умрини узайтириш ёки модернизация қилиш имконини берувчи инфратузилмани яратишдир.

Ҳозирда орбитада иккита МEV аппарати мавжуд бўлиб, улар 2019 ва 2020-йилларда учирилган ҳамда учта буюртмачига, жумладан, иккита Интелсат ва битта Оптус космик аппаратига он йиллик хизмат муддатини тақдим этган. МEV-1 кейинги мижозни кутиш учун автотураргоҳ орбитасида қолади, МEV-2 эса 2030-йилгача ўзининг Интелсат мижозига бириктирилган ҳолда қолмоқда.

Янги МРВ аппарати эса бизнес моделининг сезиларли даражада ривожланганини билдиради. Эндиликда сунъий йўлдош операторлари бевосита ўз космик аппаратларига доимий равишда уланадиган МEП подларини сотиб олишади. Бу эса МРВ қурилмасига бир вақтнинг ўзида бир нечта бошқа транспорт воситаларига хизмат кўрсатиш имконини бериб, хизмат нархини арзонлаштиради.

Бундай мураккаб операциялар юқори технологик имкониятларни талаб қилади. Ҳаракатланиш тезлиги соатига минглаб милларни ташкил этувчи икки аппарат бир-бирига автоном тарзда яқинлашиб, хавфсиз тарзда туташиши лозим. МEV қурилмалари сунъий йўлдошнинг двигател найчаларига уланиш учун махсус зонддан фойдаланса, МРВ қурилмалари робот қўллари ёрдамида МEП подларини эҳтиёткорлик билан бириктириши керак бўлади.

КосмосСуний ёлдошNorthrop GrummanТехнологияРобототехника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумGoogle Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумБугун, 02:58Twitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиTwitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиБугун, 01:27Астрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиАстрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиБугун, 01:27Minisforum Intel Коре i9 процессорига эга янги мини-ПК тақдим этдиMinisforum Intel Коре i9 процессорига эга янги мини-ПК тақдим этдиБугун, 00:55Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусGoogle Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусКеча, 23:59Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди