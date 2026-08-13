Twitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланади

·0·Техно
Twitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланади

Стриминг оламидаги машҳур Twitch платформаси ўз ижодкорларининг видеоларини бош компания — Amazon сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун автоматик равишда ишлатишини эълон қилди. Ушбу қарор платформа ҳамжамияти томонидан кескин эътирозлар билан кутиб олинди, чунки стримерлар мазкур жараёнга ўз хоҳиши билан эмас, балки сукут бўйича (дефаулт) қўшиб қўйилган ва ундан воз кечиш учун махсус созламани қўлда ўзгартириши талаб этилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, минглаб соатлик аудио ва видео ёзувларга эга бўлган Twitch стримерлари ўз овози ҳамда ташқи кўриниши сунъий интеллект моделларини яратишда розилигисиз ишлатилишидан хавотирда. Платформа фойдаланувчилари ушбу янгиликка қарши норозиликларини билдиришиб, нега тизим автоматик равишда розилик бериш (опт-ин) тамойили асосида ишламаслигини қаттиқ танқид қилишди.

Стримерлар эътирози ва раҳбариятнинг жавоби

Twitch расмий каналида ўтказилган жонли эфир вақтида жамият билан ишлаш бўлими раҳбари Мери Киш ва бош маҳсулот директори Майк Минтон қарийб уч мингдан ортиқ ғазабланган фойдаланувчиларнинг саволларига жавоб беришга мажбур бўлди. Чатдаги «Нима учун буни ихтиёрий қилишмади?» деган саволга Майк Минтон очиқчасига қуйидагича жавоб қайтарди: «Агар бу ихтиёрий бўлганида эди, ҳеч ким рози бўлмас эди. Ростини айтсак, масала шунда».

Компания вакиллари мазкур ўзгаришни дастлаб Amazon сунъий интеллект моделларини ўқитишдан бош тортиш имконини берувчи созлама сифатида тақдим этган эди. Бироқ бу ёндашув стримерлар ўртасида янада кўпроқ тушунмовчиликларни келтириб чиқарди. Фойдаланувчилардан бири унинг видеолари аллақачон сунъий интеллектни ўқитиш учун ишлатилганми ёки йўқми деб сўраганида, Минтон Amazon нима қилгани ва қайси маълумотлардан фойдаланганини аниқ билмаслигини тан олди.

Кенгроқ тенденция ва созламаларни ўзгартириш йўли

Шунинг билан бирга, Мери Киш Twitch бу борада ягона эмаслигини таъкидлаб, Meta каби бошқа йирик технология гигантлари ҳам ўз платформаларидаги оммавий контентдан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланишини эслатиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, агар фойдаланувчининг Facebook ва Instagram аккаунтлари очиқ бўлса, уларнинг маълумотлари ҳам сунъий интеллект моделларини яратишга йўналтирилган бўлиши мумкин.

Twitch раҳбарияти ушбу созламанинг ўзиёқ ҳамжамият овозига нисбатан муносабат эканини ва фойдаланувчиларга танлов ҳуқуқи берилганини таъкидламоқда. Агар стримерлар ўз контентининг Amazon сунъий интеллектини ўқитишда ишлатилишини истамаса, улар қуйидаги амалларни бажариши лозим:

  • Канал созламаларига ўтиш (ижодкорлар панелига эмас).
  • Хавфсизлик ва махфийлик (секуритй анд привакй) бўлимини танлаш.
  • «Сунъий интеллект учун ўқитиш» бандини топиб, уни ўчириб қўйиш.

TwitchAmazonСунъий интеллектСтримерларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиАстрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиБугун, 01:27Minisforum Intel Коре i9 процессорига эга янги мини-ПК тақдим этдиMinisforum Intel Коре i9 процессорига эга янги мини-ПК тақдим этдиБугун, 00:55Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусGoogle Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусКеча, 23:59Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:52Grubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиGrubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиКеча, 23:52Google компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиGoogle компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди