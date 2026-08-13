Twitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланади
Стриминг оламидаги машҳур Twitch платформаси ўз ижодкорларининг видеоларини бош компания — Amazon сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун автоматик равишда ишлатишини эълон қилди. Ушбу қарор платформа ҳамжамияти томонидан кескин эътирозлар билан кутиб олинди, чунки стримерлар мазкур жараёнга ўз хоҳиши билан эмас, балки сукут бўйича (дефаулт) қўшиб қўйилган ва ундан воз кечиш учун махсус созламани қўлда ўзгартириши талаб этилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, минглаб соатлик аудио ва видео ёзувларга эга бўлган Twitch стримерлари ўз овози ҳамда ташқи кўриниши сунъий интеллект моделларини яратишда розилигисиз ишлатилишидан хавотирда. Платформа фойдаланувчилари ушбу янгиликка қарши норозиликларини билдиришиб, нега тизим автоматик равишда розилик бериш (опт-ин) тамойили асосида ишламаслигини қаттиқ танқид қилишди.
Стримерлар эътирози ва раҳбариятнинг жавобиTwitch расмий каналида ўтказилган жонли эфир вақтида жамият билан ишлаш бўлими раҳбари Мери Киш ва бош маҳсулот директори Майк Минтон қарийб уч мингдан ортиқ ғазабланган фойдаланувчиларнинг саволларига жавоб беришга мажбур бўлди. Чатдаги «Нима учун буни ихтиёрий қилишмади?» деган саволга Майк Минтон очиқчасига қуйидагича жавоб қайтарди: «Агар бу ихтиёрий бўлганида эди, ҳеч ким рози бўлмас эди. Ростини айтсак, масала шунда».
Компания вакиллари мазкур ўзгаришни дастлаб Amazon сунъий интеллект моделларини ўқитишдан бош тортиш имконини берувчи созлама сифатида тақдим этган эди. Бироқ бу ёндашув стримерлар ўртасида янада кўпроқ тушунмовчиликларни келтириб чиқарди. Фойдаланувчилардан бири унинг видеолари аллақачон сунъий интеллектни ўқитиш учун ишлатилганми ёки йўқми деб сўраганида, Минтон Amazon нима қилгани ва қайси маълумотлардан фойдаланганини аниқ билмаслигини тан олди.
Кенгроқ тенденция ва созламаларни ўзгартириш йўлиШунинг билан бирга, Мери Киш Twitch бу борада ягона эмаслигини таъкидлаб, Meta каби бошқа йирик технология гигантлари ҳам ўз платформаларидаги оммавий контентдан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланишини эслатиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, агар фойдаланувчининг Facebook ва Instagram аккаунтлари очиқ бўлса, уларнинг маълумотлари ҳам сунъий интеллект моделларини яратишга йўналтирилган бўлиши мумкин.
Twitch раҳбарияти ушбу созламанинг ўзиёқ ҳамжамият овозига нисбатан муносабат эканини ва фойдаланувчиларга танлов ҳуқуқи берилганини таъкидламоқда. Агар стримерлар ўз контентининг Amazon сунъий интеллектини ўқитишда ишлатилишини истамаса, улар қуйидаги амалларни бажариши лозим:
- Канал созламаларига ўтиш (ижодкорлар панелига эмас).
- Хавфсизлик ва махфийлик (секуритй анд привакй) бўлимини танлаш.
- «Сунъий интеллект учун ўқитиш» бандини топиб, уни ўчириб қўйиш.
…