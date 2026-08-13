Сунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танлади
Ферми компанияси бош директори этиб Bill Gates томонидан асос солинган ТерраПовер стартапининг собиқ раҳбари Ли Макинтайр (Лее МкИнтире) тайинланди. У аввал Ферми директорлар кенгашининг мустақил аъзоси бўлиб, CH2M Ҳилл ва ТерраПовер компанияларида бош директор лавозимларида ишлаган.
Сунъий интеллект учун ядро энергиясини етказиб беришга ихтисослашган Ферми компанияси ўзининг янги бош директори тайинланганини эълон қилди. Ушбу лавозимга Bill Gates томонидан асос солинган ТерраПовер ядро энергияси стартапининг собиқ раҳбари Ли Макинтайр (Лее МкИнтире) келди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги раҳбарнинг тайинланиши компания асосчиларидан бири Тоби Нойгебауер (Тобй Неугебауер) лавозимидан четлатилганидан уч ойдан кўпроқ вақт ўтиб амалга оширилди. Ўшанда Ферми раҳбариятдаги кескин ўзгаришларни ва Далласдаги янги корпоратив бош қароргоҳни "Ферми 2.0" стратегиясининг бир қисми сифатида таърифлаган эди.
Маълумотларга кўра, Ли Макинтайр шу вақтгача Ферми директорлар кенгашининг мустақил аъзоси сифатида фаолият юритиб келган. У ўз фаолияти давомида CH2M Ҳилл ва ТерраПовер компанияларида бош директори лавозимларида ҳам ишлаган ва йирик инфратузилма лойиҳаларини бошқариш бўйича бой тажрибага эга.
Ферми лойиҳаларидаги янги босқичАҚШнинг собиқ энергетика вазири Рик Перри (Рикк Перрй) томонидан асос солинган Ферми Америка Техас штатининг Амарилло шаҳрида Прожект Матадор деб номланган улкан сунъий интеллект кампусини барпо этмоқда. Мазкур лойиҳа келажакда йирик маълумотлар марказларини (дата-сентер) узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш учун махсус ядро реакторларидан фойдаланишни назарда тутади.
Компания бошқаруви раиси Мариус Ҳааснинг сўзларига кўра, Фермининг келгуси босқичи тўлалигича қурилиш ва энергия етказиб бериш масалаларига қаратилган. Ли Макинтайр айнан шундай йирик ва мураккаб лойиҳаларни ўз вақтида, белгиланган бюджет доирасида ҳамда хавфсизлик талабларига тўлиқ амал қилган ҳолда ҳаётга татбиқ этиш бўйича 40 йиллик тажрибага эга мутахассис ҳисобланади.
Акциялар нархининг ўсишиКадрлар борасидаги ўзгаришлар ва сўнгги бизнес қарорлар инвесторлар томонидан ижобий кутиб олинди. Жумладан, душанба куни Ферми компанияси Прожект Матадор кампуси учун ТенсорВаве билан илк мажбурий мижозлик шартномасини имзолагани маълум қилинган эди.
Ушбу хабарлар фонида компания акцияларининг қиймати душанбадан буён қарийб 23 фоизга ошди. Кузатувчиларнинг фикрича, тажрибали раҳбариятнинг келиши ва энергия таъминоти бўйича илк реал шартномаларнинг имзоланиши ёш технологик компания учун барқарор ўсиш даврини бошлаб бериши мумкин.
…