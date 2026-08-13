Сунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танлади

·30·Техно
Сунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танлади
Қисқача

Ферми компанияси бош директори этиб Bill Gates томонидан асос солинган ТерраПовер стартапининг собиқ раҳбари Ли Макинтайр (Лее МкИнтире) тайинланди. У аввал Ферми директорлар кенгашининг мустақил аъзоси бўлиб, CH2M Ҳилл ва ТерраПовер компанияларида бош директор лавозимларида ишлаган.

Сунъий интеллект учун ядро энергиясини етказиб беришга ихтисослашган Ферми компанияси ўзининг янги бош директори тайинланганини эълон қилди. Ушбу лавозимга Bill Gates томонидан асос солинган ТерраПовер ядро энергияси стартапининг собиқ раҳбари Ли Макинтайр (Лее МкИнтире) келди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги раҳбарнинг тайинланиши компания асосчиларидан бири Тоби Нойгебауер (Тобй Неугебауер) лавозимидан четлатилганидан уч ойдан кўпроқ вақт ўтиб амалга оширилди. Ўшанда Ферми раҳбариятдаги кескин ўзгаришларни ва Далласдаги янги корпоратив бош қароргоҳни "Ферми 2.0" стратегиясининг бир қисми сифатида таърифлаган эди.

Маълумотларга кўра, Ли Макинтайр шу вақтгача Ферми директорлар кенгашининг мустақил аъзоси сифатида фаолият юритиб келган. У ўз фаолияти давомида CH2M Ҳилл ва ТерраПовер компанияларида бош директори лавозимларида ҳам ишлаган ва йирик инфратузилма лойиҳаларини бошқариш бўйича бой тажрибага эга.

Ферми лойиҳаларидаги янги босқич

АҚШнинг собиқ энергетика вазири Рик Перри (Рикк Перрй) томонидан асос солинган Ферми Америка Техас штатининг Амарилло шаҳрида Прожект Матадор деб номланган улкан сунъий интеллект кампусини барпо этмоқда. Мазкур лойиҳа келажакда йирик маълумотлар марказларини (дата-сентер) узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш учун махсус ядро реакторларидан фойдаланишни назарда тутади.

Компания бошқаруви раиси Мариус Ҳааснинг сўзларига кўра, Фермининг келгуси босқичи тўлалигича қурилиш ва энергия етказиб бериш масалаларига қаратилган. Ли Макинтайр айнан шундай йирик ва мураккаб лойиҳаларни ўз вақтида, белгиланган бюджет доирасида ҳамда хавфсизлик талабларига тўлиқ амал қилган ҳолда ҳаётга татбиқ этиш бўйича 40 йиллик тажрибага эга мутахассис ҳисобланади.

Акциялар нархининг ўсиши

Кадрлар борасидаги ўзгаришлар ва сўнгги бизнес қарорлар инвесторлар томонидан ижобий кутиб олинди. Жумладан, душанба куни Ферми компанияси Прожект Матадор кампуси учун ТенсорВаве билан илк мажбурий мижозлик шартномасини имзолагани маълум қилинган эди.

Ушбу хабарлар фонида компания акцияларининг қиймати душанбадан буён қарийб 23 фоизга ошди. Кузатувчиларнинг фикрича, тажрибали раҳбариятнинг келиши ва энергия таъминоти бўйича илк реал шартномаларнинг имзоланиши ёш технологик компания учун барқарор ўсиш даврини бошлаб бериши мумкин.

ФермиЛи МакинтайрСунъий интеллектЯдро энергиясиТенсорВаве
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиРоскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиБугун, 03:53Anthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиAnthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиБугун, 03:26Google Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумGoogle Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумБугун, 02:58Орбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқдаОрбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқдаБугун, 01:57Twitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиTwitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиБугун, 01:27Астрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиАстрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди