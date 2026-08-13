Арсенал Эзри Конса трансферини яна кун тартибига олиб чиқди
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансферлар ойнаси ёпилишига қадар Астон Вилла ҳимоячиси Эзри Консани ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракатларни яна-да фаоллаштирмоқда. BBC хабар қилишича, «тўпчилар» жароҳат олган Виллиам Салибанинг ўрнини муносиб тарзда тўлдириш мақсадида тажрибали инглиз футболчисини трансфер қилишдан воз кечгани йўқ. Уилям Салибанинг миллий жамоа сафидаги ўйинда жиддий жароҳат олиб, узоқ муддатга сафдан чиққани Микел Артета бошчилигидаги мураббийлар штабини дарҳол трансфер бозорида фаол бўлишга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирча томонлар ўртасидаги музокараларда молиявий тафовутлар жиддий тўсиқ бўлиб турибди. Арсенал раҳбарияти дастлаб 28 ёшли футболчи учун 30 миллион фунт стерлинг таклиф қилган эди, бироқ Астон Вилла бу таклифни дарҳол рад этди. Бирмингемликлар клуби ўз етакчиси учун бу суммадан икки баробар кўп маблағ талаб қилмоқда. Клуб раҳбарияти Консанинг Европа лигасидаги ғалабаларда ва Англия термасининг Жаҳон чемпионати ярим финалига чиқишидаги улкан ҳиссасини инобатга олиб, унинг нархини баланд белгилаган.
Трансфер қийматидаги тафовут ва муқобил вариантларМикел Артета жамоанинг ҳимоя чизиғидаги чуқурликни таъминлаш учун айнан Консани асосий нишон сифатида кўрмоқда. Ёзги трансферлар даврида Бруно Гуимараес ва Чристос Тзолис каби футболчилар жамоага қўшиб олинган бўлса-да, марказий ҳимоя чизиғига ҳали жиддий харид амалга оширилмади. Константинос Мавропанос ва Хакобо Ramон каби муқобил номзодлар ҳам кўриб чиқилганига қарамай, асосий эътибор барибир Эзри Консага қаратилмоқда.
Футболчининг ўзи эса Астон Вилла билан амалдаги шартномасининг якунланишига икки йил қолганига қарамай, ҳозирча фаол равишда клубни тарк этишни талаб қилмаяпти. Жаҳон чемпионатидан кейинги узоқ таътилда бўлгани сабабли у UEFA Суперкубоги учрашувини ўтказиб юборди. Астон Вилла бош мураббийи Унаи Эмерй агар муносиб таклиф тушса, етакчи ўйинчиларни қўйиб юборишга тайёрлигини ёзда Морган Роджерсни Челси клубига, Юри Тилемансни Манчестер Юнайтедга ва Лукас Динни PSJга сотиб юборгани орқали кўрсатиб қўйган эди.
Ҳозирги вазиятда Арсенал раҳбарияти дастлабки таклифини сезиларли даражада ошириши талаб этилади. Трансфернинг тақдири тўлиқлигича Астон Вилла клубининг қарорига боғлиқ бўлиб турибди. Агар томонлар келишувга эриша олмаса, бирмингемликлар кейинчалик футболчининг трансфер қиймати тушиб кетишидан хавотирда, бу эса трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини ошириши мумкин.
…