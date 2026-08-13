Арсенал Эзри Конса трансферини яна кун тартибига олиб чиқди

·0·Спорт
Арсенал Эзри Конса трансферини яна кун тартибига олиб чиқди

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансферлар ойнаси ёпилишига қадар Астон Вилла ҳимоячиси Эзри Консани ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракатларни яна-да фаоллаштирмоқда. BBC хабар қилишича, «тўпчилар» жароҳат олган Виллиам Салибанинг ўрнини муносиб тарзда тўлдириш мақсадида тажрибали инглиз футболчисини трансфер қилишдан воз кечгани йўқ. Уилям Салибанинг миллий жамоа сафидаги ўйинда жиддий жароҳат олиб, узоқ муддатга сафдан чиққани Микел Артета бошчилигидаги мураббийлар штабини дарҳол трансфер бозорида фаол бўлишга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирча томонлар ўртасидаги музокараларда молиявий тафовутлар жиддий тўсиқ бўлиб турибди. Арсенал раҳбарияти дастлаб 28 ёшли футболчи учун 30 миллион фунт стерлинг таклиф қилган эди, бироқ Астон Вилла бу таклифни дарҳол рад этди. Бирмингемликлар клуби ўз етакчиси учун бу суммадан икки баробар кўп маблағ талаб қилмоқда. Клуб раҳбарияти Консанинг Европа лигасидаги ғалабаларда ва Англия термасининг Жаҳон чемпионати ярим финалига чиқишидаги улкан ҳиссасини инобатга олиб, унинг нархини баланд белгилаган.

Трансфер қийматидаги тафовут ва муқобил вариантлар

Микел Артета жамоанинг ҳимоя чизиғидаги чуқурликни таъминлаш учун айнан Консани асосий нишон сифатида кўрмоқда. Ёзги трансферлар даврида Бруно Гуимараес ва Чристос Тзолис каби футболчилар жамоага қўшиб олинган бўлса-да, марказий ҳимоя чизиғига ҳали жиддий харид амалга оширилмади. Константинос Мавропанос ва Хакобо Ramон каби муқобил номзодлар ҳам кўриб чиқилганига қарамай, асосий эътибор барибир Эзри Консага қаратилмоқда.

Футболчининг ўзи эса Астон Вилла билан амалдаги шартномасининг якунланишига икки йил қолганига қарамай, ҳозирча фаол равишда клубни тарк этишни талаб қилмаяпти. Жаҳон чемпионатидан кейинги узоқ таътилда бўлгани сабабли у UEFA Суперкубоги учрашувини ўтказиб юборди. Астон Вилла бош мураббийи Унаи Эмерй агар муносиб таклиф тушса, етакчи ўйинчиларни қўйиб юборишга тайёрлигини ёзда Морган Роджерсни Челси клубига, Юри Тилемансни Манчестер Юнайтедга ва Лукас Динни PSJга сотиб юборгани орқали кўрсатиб қўйган эди.

Ҳозирги вазиятда Арсенал раҳбарияти дастлабки таклифини сезиларли даражада ошириши талаб этилади. Трансфернинг тақдири тўлиқлигича Астон Вилла клубининг қарорига боғлиқ бўлиб турибди. Агар томонлар келишувга эриша олмаса, бирмингемликлар кейинчалик футболчининг трансфер қиймати тушиб кетишидан хавотирда, бу эса трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини ошириши мумкин.

АрсеналЭзри КонсаАстон ВиллаМикел АртетаAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!Бугун, 00:02Душан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиДушан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиКеча, 23:54Европа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиЕвропа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 23:22Galatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юбордиGalatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юбордиКеча, 22:54Майлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятидаМайлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятидаКеча, 22:34Жулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтдиЖулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтдиКеча, 21:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди