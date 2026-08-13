Астрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратди

·0·Техно
Астрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратди

Халқаро олимлар гуруҳи башарият тарихидаги энг йирик ва энг батафсил коинот харитасини тақдим этди. Ушбу улкан лойиҳа доирасида қарийб 4 миллиардга яқин юлдузлар, галактикалар ва бошқа осмон жисмлари қамраб олинган бўлиб, унинг умумий ҳажми 5,6 триллион пиксични ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур кўлами кенг илмий иш ДEСИ Легакй Имагинг Сурвейс жамоаси томонидан амалга оширилди. Мутахассислар ўн уч йил давомида телескоплар ёрдамида олинган 263 мингдан ортиқ суратларни ягона тизимга жамлаган ҳолда мазкур ноёб базани ҳосил қилишган.

Коинотнинг янги қирралари намоён бўлмоқда

Тўпланган маълумотлар кўринадиган ва яқин инфрақизил диапазонларни ўз ичига олади. Бу эса осмон жисмларини юқори аниқликда ва деталларигача кузатиш имконини беради. Илмий жамоатчилик учун бу каби йирик маълумотлар базаси олам сирларини чуқурроқ ўрганишда муҳим қадам ҳисобланади.

Дастлаб бу кузатувлар галактикалар ва квазарларнинг спектрларини ўрганувчи ДEСИ воситаси учун асос сифатида яратилган эди. Олимлар нурларнинг қизил силжишига қараб объектларгача бўлган масофани аниқлайди ва текис осмон тасвирини уч ўлчамли коинот харитасига айлантиради.

Илмий аҳамияти ва келажакдаги тадқиқотлар

Янги харита фақат ДEСИ лойиҳаси доирасида чекланиб қолмайди, балки кенг қамровли тадқиқотлар учун пойдевор бўлади. Маълумотларнинг аввалги версиялари аллақачон 1800 дан ортиқ илмий ишлар ва мақолаларда ўз аксини топган эди.

Эндиликда астрономлар ушбу улкан массив ёрдамида ноёб космик объектларни излаш, галактикалар эволюциясини таҳлил қилиш ва сунъий интеллект тизимларини ўқитиш имкониятига эга бўладилар. Сунъий интеллект технологияларининг бундай маълумотлар базасидан фойдаланиши келгусида коинотшуносликда янги кашфиётларга йўл очиши кутилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, ДEСИ лойиҳаси уч ўлчамли коинот харитасини кенгайтиришда давом этмоқда. Жорий йилнинг апрель ойига қадар мазкур лойиҳа доирасида 47 миллиондан ортиқ галактика ва квазарлар харитага муваффақиятли киритиб бўлинди.

АстронавтикаКоинотИлмийКашфиётСунийИнтеллектАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Twitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиTwitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиБугун, 01:27Minisforum Intel Коре i9 процессорига эга янги мини-ПК тақдим этдиMinisforum Intel Коре i9 процессорига эга янги мини-ПК тақдим этдиБугун, 00:55Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусGoogle Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусКеча, 23:59Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:52Grubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиGrubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиКеча, 23:52Google компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиGoogle компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди