Астрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратди
Халқаро олимлар гуруҳи башарият тарихидаги энг йирик ва энг батафсил коинот харитасини тақдим этди. Ушбу улкан лойиҳа доирасида қарийб 4 миллиардга яқин юлдузлар, галактикалар ва бошқа осмон жисмлари қамраб олинган бўлиб, унинг умумий ҳажми 5,6 триллион пиксични ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур кўлами кенг илмий иш ДEСИ Легакй Имагинг Сурвейс жамоаси томонидан амалга оширилди. Мутахассислар ўн уч йил давомида телескоплар ёрдамида олинган 263 мингдан ортиқ суратларни ягона тизимга жамлаган ҳолда мазкур ноёб базани ҳосил қилишган.
Коинотнинг янги қирралари намоён бўлмоқдаТўпланган маълумотлар кўринадиган ва яқин инфрақизил диапазонларни ўз ичига олади. Бу эса осмон жисмларини юқори аниқликда ва деталларигача кузатиш имконини беради. Илмий жамоатчилик учун бу каби йирик маълумотлар базаси олам сирларини чуқурроқ ўрганишда муҳим қадам ҳисобланади.
Дастлаб бу кузатувлар галактикалар ва квазарларнинг спектрларини ўрганувчи ДEСИ воситаси учун асос сифатида яратилган эди. Олимлар нурларнинг қизил силжишига қараб объектларгача бўлган масофани аниқлайди ва текис осмон тасвирини уч ўлчамли коинот харитасига айлантиради.
Илмий аҳамияти ва келажакдаги тадқиқотларЯнги харита фақат ДEСИ лойиҳаси доирасида чекланиб қолмайди, балки кенг қамровли тадқиқотлар учун пойдевор бўлади. Маълумотларнинг аввалги версиялари аллақачон 1800 дан ортиқ илмий ишлар ва мақолаларда ўз аксини топган эди.
Эндиликда астрономлар ушбу улкан массив ёрдамида ноёб космик объектларни излаш, галактикалар эволюциясини таҳлил қилиш ва сунъий интеллект тизимларини ўқитиш имкониятига эга бўладилар. Сунъий интеллект технологияларининг бундай маълумотлар базасидан фойдаланиши келгусида коинотшуносликда янги кашфиётларга йўл очиши кутилмоқда.
Таъкидлаш жоизки, ДEСИ лойиҳаси уч ўлчамли коинот харитасини кенгайтиришда давом этмоқда. Жорий йилнинг апрель ойига қадар мазкур лойиҳа доирасида 47 миллиондан ортиқ галактика ва квазарлар харитага муваффақиятли киритиб бўлинди.
…