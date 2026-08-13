Микел Артета Майлз Люис-Скеллининг трансфер миш-мишларига муносабат билдирди

·0·Спорт
Микел Артета Майлз Люис-Скеллининг трансфер миш-мишларига муносабат билдирди

Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета ёш иқтидор эгаси Майлз Люис-Скеллининг Комо жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувидаги ишончли ўйини ва трансфер миш-мишларига нисбатан муносабати ҳақида фикр билдирди. Стандард Sport нашри тарқатган хабарларга кўра, сўнгги пайтларда академиянинг тарбияланувчиси бўлган футболчига Челси ва Манчестер Юнайтед каби клублардан қизиқишлар билдирилган ва унинг хизматларини сотиб олиш имконияти таклиф қилинган эди. Бироқ, ёш ярим ҳимоячи майдондаги ҳаракатлари ҳамда эмоционал нишонлаши билан барча шубҳаларга барҳам берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал мавсумолди тайёргарлигининг сўнгги учрашувида Сескк Фабрегас бошқарувидаги Комо жамоаси билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Мазкур баҳсда ҳисобни очган Майлз Люис-Скеллй рақиб дарвозабони Жан Бютеснинг хатосидан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозага киритди. Голни урибоқ, футболчи трибуналар томон юрак шаклини кўрсатиб, кўксидаги клуб нишонини ўпди. Ушбу самимий имо-ишора саккиз ёшидан бери фақат шу жамоа шарафини ҳимоя қилиб келаётган йигитнинг Арсеналда қолишга тайёр эканини яққол кўрсатиб берди.

Артета ёшларнинг ҳиссиётлари ва академия ишини юқори баҳолади

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Микел Артета жамоанинг ёш ярим ҳимоячиси кўрсатган ўйин ва унинг ҳиссиётларига алоҳида тўхталиб ўтди. Мутахассиснинг таъкидлашича, бундай ёндашув футболчининг ўз ишига қай даражада садоқатли эканини билдиради ва ўз тарбияланувчиларига эътибор қаратиш ҳар доим муҳим аҳамият касб этади.

Артета ўз интервюсида шундай деди: «Эмоциями? Гол уриш ҳар доим ёқимли. У жуда эмоционал ўйинчи. Майдондаги ҳаракатини яхши эслайман. Бизнинг ўйинчимизга қизиқиш билдирилиши — бу яхши белги». Шунингдек, мураббий Ҳале Энд академиясининг самарали фаолиятига алоҳида тўхталиб, ёш иқтидорларга имконият бериш ва уларга ишонч билдириш клуб сиёсатининг асосий қисми эканини қўшимча қилди.

Бруно Гимараес Арсенал сафида дебют қилди

Мазкур учрашув лондонлик мухлислар учун яна бир муҳим воқеа билан ёдда қолди. Жамоанинг йирик трансферларидан бири бўлган Бруно Гимараес 75 миллион фунт стерлинг эвазига таркибга қўшилгач, илк бор майдонга тушиб, ўз дебютини ўтказди. Микел Артета бразилиялик ярим ҳимоячини иккинчи бўлим бошида Мартин Эдегор ва Виктор Дёкерес билан биргаликда майдонга туширди.

Янги футболчиларнинг қўшилиши ва ёш тарбияланувчиларнинг асосий таркибда ўзини кўрсатаётгани Арсеналнинг келгуси мавсумдаги мақсадлари нақадар жиддийлигидан далолат беради. Артета ёшларга ишонч билдириш орқалигина катта натижаларга эришиш мумкинлигини яна бир бор тасдиқлади ва жамоа янги мавсумга тўлиқ тайёргарлик кўрганини кўрсатди.

АрсеналМикел АртетаМайлз Люис-СкеллйБруно ГимараесAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқдаТоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқдаБугун, 02:33Роберто Де Зерби Сандро Тонали трансфери тафсилотларини очиқладиРоберто Де Зерби Сандро Тонали трансфери тафсилотларини очиқладиБугун, 01:59Арсенал Эзри Конса трансферини яна кун тартибига олиб чиқдиАрсенал Эзри Конса трансферини яна кун тартибига олиб чиқдиБугун, 00:18«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!Бугун, 00:02Душан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиДушан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиКеча, 23:54Европа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиЕвропа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди