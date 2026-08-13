Микел Артета Майлз Люис-Скеллининг трансфер миш-мишларига муносабат билдирди
Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета ёш иқтидор эгаси Майлз Люис-Скеллининг Комо жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувидаги ишончли ўйини ва трансфер миш-мишларига нисбатан муносабати ҳақида фикр билдирди. Стандард Sport нашри тарқатган хабарларга кўра, сўнгги пайтларда академиянинг тарбияланувчиси бўлган футболчига Челси ва Манчестер Юнайтед каби клублардан қизиқишлар билдирилган ва унинг хизматларини сотиб олиш имконияти таклиф қилинган эди. Бироқ, ёш ярим ҳимоячи майдондаги ҳаракатлари ҳамда эмоционал нишонлаши билан барча шубҳаларга барҳам берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал мавсумолди тайёргарлигининг сўнгги учрашувида Сескк Фабрегас бошқарувидаги Комо жамоаси билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Мазкур баҳсда ҳисобни очган Майлз Люис-Скеллй рақиб дарвозабони Жан Бютеснинг хатосидан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозага киритди. Голни урибоқ, футболчи трибуналар томон юрак шаклини кўрсатиб, кўксидаги клуб нишонини ўпди. Ушбу самимий имо-ишора саккиз ёшидан бери фақат шу жамоа шарафини ҳимоя қилиб келаётган йигитнинг Арсеналда қолишга тайёр эканини яққол кўрсатиб берди.
Артета ёшларнинг ҳиссиётлари ва академия ишини юқори баҳоладиЎйиндан кейинги матбуот анжуманида Микел Артета жамоанинг ёш ярим ҳимоячиси кўрсатган ўйин ва унинг ҳиссиётларига алоҳида тўхталиб ўтди. Мутахассиснинг таъкидлашича, бундай ёндашув футболчининг ўз ишига қай даражада садоқатли эканини билдиради ва ўз тарбияланувчиларига эътибор қаратиш ҳар доим муҳим аҳамият касб этади.
Артета ўз интервюсида шундай деди: «Эмоциями? Гол уриш ҳар доим ёқимли. У жуда эмоционал ўйинчи. Майдондаги ҳаракатини яхши эслайман. Бизнинг ўйинчимизга қизиқиш билдирилиши — бу яхши белги». Шунингдек, мураббий Ҳале Энд академиясининг самарали фаолиятига алоҳида тўхталиб, ёш иқтидорларга имконият бериш ва уларга ишонч билдириш клуб сиёсатининг асосий қисми эканини қўшимча қилди.
Бруно Гимараес Арсенал сафида дебют қилдиМазкур учрашув лондонлик мухлислар учун яна бир муҳим воқеа билан ёдда қолди. Жамоанинг йирик трансферларидан бири бўлган Бруно Гимараес 75 миллион фунт стерлинг эвазига таркибга қўшилгач, илк бор майдонга тушиб, ўз дебютини ўтказди. Микел Артета бразилиялик ярим ҳимоячини иккинчи бўлим бошида Мартин Эдегор ва Виктор Дёкерес билан биргаликда майдонга туширди.
Янги футболчиларнинг қўшилиши ва ёш тарбияланувчиларнинг асосий таркибда ўзини кўрсатаётгани Арсеналнинг келгуси мавсумдаги мақсадлари нақадар жиддийлигидан далолат беради. Артета ёшларга ишонч билдириш орқалигина катта натижаларга эришиш мумкинлигини яна бир бор тасдиқлади ва жамоа янги мавсумга тўлиқ тайёргарлик кўрганини кўрсатди.
…