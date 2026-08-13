Anthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлди

·26·Техно
Anthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлди
Қисқача

Anthropic Claude чатботи яратган матнларга Европа Иттифоқининг сунъий интеллект бўйича қонуни (ЭУ AI Акт) талабларига мувофиқ, компютер тизимлари аниқлай оладиган рақамли сув белгиларини қўша бошлади. Бу қарор айрим фойдаланувчиларнинг норозилигига сабаб бўлиб, Redditда шахсий ҳаёт ва эркинликларга таҳдид ҳақидаги фикрлар билдирилди.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг Claude чатбот яратган матнларига махфий кодлар — рақамли сув белгиларини қўшишни бошлади. Ушбу янги сиёсат Европа Иттифоқининг сунъий интеллект бўйича қонуни (ЭУ AI Акт) доирасидаги Шаффофлик кодексига мувофиқ жорий этилган бўлиб, у технология компанияларидан сунъий интеллект ёрдамида яратилган ёки таҳрирланган контентни компьютер тизимлари учун аниқлаш мумкин бўлган тарзда белгилашни талаб қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Европа регуляторлари ушбу талаб бажарилишидан мамнун бўлган бир пайтда, айрим сунъий интеллект фойдаланувчилари мазкур қарордан кескин норозилигини билдирмоқда. Хусусан, Reddit платформасида бу борадаги мунозаралар қизғин тус олиб, фойдаланувчилар ўртасида турли қарама-қарши фикрлар илгари сурилмоқда. Баъзилар бу қадамни шахсий ҳаёт ва эркинликларга таҳдид сифатида баҳолаётган бўлса, бошқалар уни табиий ҳолат сифатида қабул қилмоқда.

Ижтимоий тармоқлардаги норозиликлар

ixbt.com ва бошқа технологик манбалар тарқатган маълумотларга кўра, хусусан, висионоде лақабли фойдаланувчи бу тизимни глобал миқёддаги оддий фойдаланувчиларни нишонга олувчи чоралар деб атаган. Унинг фикрича, илғор фойдаланувчилар Claude жавобларини бошқа сунъий интеллект хизматлари орқали қайта ишлаб ёки парафраз қилиб, изларни яшириши мумкин, бироқ ўртача даражадаги фойдаланувчилар қиёфасини яшира олмайди.

Танқидчиларнинг таъкидлашича, ушбу рақамли тамға туфайли ўқишда ёки ишда Claude ёрдамидан фойдаланадиган оддий кишилар фош бўлиб қолиши мумкин. Жумладан, матн парчасини қайта ташкил этиш учун чатботдан фойдаланган талаба ёки ижодий турғунлик вақтида синоним қидирган ёзувчилар бу жараёнда қийинчиликка учраши тахмин қилинмоқда.

Мутахассислар муносабати ва этик масала

Бироқ мазкур норозиликларга нисбатан бошқа интернет фойдаланувчилари ва кузатувчиларнинг муносабати унчалик ижобий эмас. Мутахассисларнинг фикрича, икки юз саҳифали транскриптни сунъий интеллект ёрдамида умумлаштирган журналист учун бу сув белгилари ҳеч қандай муаммо туғдирмайди, башарти у хулосани ўз мақоласига кўр-кўрона, сўзма-сўз кўчириб ўтказмаса.

Айнан шундай ёндашув ўқиш ва иш жараёнларида ҳам ўринли ҳисобланади. Claude жавобларини ҳеч қандай таҳрир ёки шахсий ёндашувсиз тўғридан-тўғри ўз ишига нусхалаб қўйиш аслида этика қоидаларига зид келади. Шу боисдан ҳам Reddit фойдаланувчиларининг аксарияти норозилик билдирган шахсларга вазминроқ бўлишни ва технологиядан тўғри фойдаланишни тавсия қилган.

Сунъий интеллектClaudeAnthropicТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиРоскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиБугун, 03:53Сунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танладиСунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танладиБугун, 03:21Google Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумGoogle Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумБугун, 02:58Орбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқдаОрбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқдаБугун, 01:57Twitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиTwitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиБугун, 01:27Астрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиАстрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди