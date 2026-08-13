Anthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлди
Anthropic Claude чатботи яратган матнларга Европа Иттифоқининг сунъий интеллект бўйича қонуни (ЭУ AI Акт) талабларига мувофиқ, компютер тизимлари аниқлай оладиган рақамли сув белгиларини қўша бошлади. Бу қарор айрим фойдаланувчиларнинг норозилигига сабаб бўлиб, Redditда шахсий ҳаёт ва эркинликларга таҳдид ҳақидаги фикрлар билдирилди.
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг Claude чатбот яратган матнларига махфий кодлар — рақамли сув белгиларини қўшишни бошлади. Ушбу янги сиёсат Европа Иттифоқининг сунъий интеллект бўйича қонуни (ЭУ AI Акт) доирасидаги Шаффофлик кодексига мувофиқ жорий этилган бўлиб, у технология компанияларидан сунъий интеллект ёрдамида яратилган ёки таҳрирланган контентни компьютер тизимлари учун аниқлаш мумкин бўлган тарзда белгилашни талаб қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Европа регуляторлари ушбу талаб бажарилишидан мамнун бўлган бир пайтда, айрим сунъий интеллект фойдаланувчилари мазкур қарордан кескин норозилигини билдирмоқда. Хусусан, Reddit платформасида бу борадаги мунозаралар қизғин тус олиб, фойдаланувчилар ўртасида турли қарама-қарши фикрлар илгари сурилмоқда. Баъзилар бу қадамни шахсий ҳаёт ва эркинликларга таҳдид сифатида баҳолаётган бўлса, бошқалар уни табиий ҳолат сифатида қабул қилмоқда.
Ижтимоий тармоқлардаги норозиликларixbt.com ва бошқа технологик манбалар тарқатган маълумотларга кўра, хусусан, висионоде лақабли фойдаланувчи бу тизимни глобал миқёддаги оддий фойдаланувчиларни нишонга олувчи чоралар деб атаган. Унинг фикрича, илғор фойдаланувчилар Claude жавобларини бошқа сунъий интеллект хизматлари орқали қайта ишлаб ёки парафраз қилиб, изларни яшириши мумкин, бироқ ўртача даражадаги фойдаланувчилар қиёфасини яшира олмайди.
Танқидчиларнинг таъкидлашича, ушбу рақамли тамға туфайли ўқишда ёки ишда Claude ёрдамидан фойдаланадиган оддий кишилар фош бўлиб қолиши мумкин. Жумладан, матн парчасини қайта ташкил этиш учун чатботдан фойдаланган талаба ёки ижодий турғунлик вақтида синоним қидирган ёзувчилар бу жараёнда қийинчиликка учраши тахмин қилинмоқда.
Мутахассислар муносабати ва этик масалаБироқ мазкур норозиликларга нисбатан бошқа интернет фойдаланувчилари ва кузатувчиларнинг муносабати унчалик ижобий эмас. Мутахассисларнинг фикрича, икки юз саҳифали транскриптни сунъий интеллект ёрдамида умумлаштирган журналист учун бу сув белгилари ҳеч қандай муаммо туғдирмайди, башарти у хулосани ўз мақоласига кўр-кўрона, сўзма-сўз кўчириб ўтказмаса.
Айнан шундай ёндашув ўқиш ва иш жараёнларида ҳам ўринли ҳисобланади. Claude жавобларини ҳеч қандай таҳрир ёки шахсий ёндашувсиз тўғридан-тўғри ўз ишига нусхалаб қўйиш аслида этика қоидаларига зид келади. Шу боисдан ҳам Reddit фойдаланувчиларининг аксарияти норозилик билдирган шахсларга вазминроқ бўлишни ва технологиядан тўғри фойдаланишни тавсия қилган.
…