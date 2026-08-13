Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқда
Лондоннинг Тоттенхем клуби ўз сардори ва марказий ҳимоячиси Кристиан Ромерони сотиш бўйича Атлетико Мадрид билан дастлабки келишувга эришди. Sky Sports хабар қилишича, трансфер суммаси 34,2 миллион фунт стерлингни ташкил этиб, унга қўшимча равишда натижаларга боғлиқ бонуслар ҳам кўзда тутилган. Бу келишув Шимолий Лондон жамоаси учун муҳим ўзгаришларни келтириб чиқармоқда, чунки жамоа ўзининг етакчи ўйинчиларидан бирини таркибдан чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер шартларига кўра, Тоттенхем келгусида футболчини бошқа клубга сотиш вақтида тушадиган маблағнинг 15 фоизини олиш ҳуқуқини ҳам таъминлаб қўйган. Испания гранди аргентиналик ҳимоячининг хизматларига узоқ вақтдан бери қизиқиш билдириб келаётган эди. Трансфер ойнаси давомида муносиб таклиф тушса, инглиз клуби ўз сардорини қўйиб юборишга қарши эмаслиги ойдинлашиб борганди.
Трансфер тафсилотлари ва рақобатGoal.com маълумотига кўра, Кристиан Ромеро Европанинг бошқа топ-клубларидан жиддий таклифлар олганига қарамай, фаолиятини айнан Атлетико Мадрид сафида давом эттиришни афзал кўрган. Хусусан, Италиянинг Интер клуби ва Тоттенхемнинг ашаддий рақиби Арсенал ҳам футболчини ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилганди. Бироқ Диего Симеоне ниҳоят ўзи истаган футболчини ўз жамоасига жалб қилишга муваффақ бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Кристиан Ромеро Тоттенхем сафига дастлаб 2021-йилнинг ёзида Аталанта клубидан ижара асосида келиб қўшилган, кейинги йили эса Лондон клуби унинг трансферини тўлиқ сотиб олган эди. Ҳимоячининг клуб билан амалдаги шартномаси 2029-йилнинг ёзигача мўлжалланган бўлишига қарамамай, у фаолиятида янги саҳифа очишга қарор қилди.
Лондонликлар сафидаги ютуқлар ва қийинчиликларАргентиналик футболчи Тоттенхем сафида ўтказган беш мавсум давомида жами 124 та учрашувда майдонга тушиб, 12 та гол муаллифи бўлди. Унинг Лондон клубидаги фаолияти 2024–2025-йилги мавсумда Европа лигаси кубогини қўшиб киритган ҳолда жамоанинг соврин ютишига катта ёрдам бергани билан ёдда қолади.
Шу билан бирга, Ромеронинг Премер-лигадаги фаолияти юқори техник маҳорати ва ўзига хос кескин ўйини билан бир қаторда, интизомий муаммолари билан ҳам ажралиб турди. Ўтган мавсумда чемпионатда қизил карточка олганига қарамай, 28 ёшли ҳимоячи жамоанинг қийин дамларида 32 та ўзбекча айтганда асосий ўйинларда майдонга тушиб, 6 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилган эди. Унинг муросасиз ва шиддатли услуби кўпчилик мухлислар меҳрини қозонган бўлса-да, айрим вазиятларда жамоага қийинчиликлар туғдиргани ҳам сир эмас.
…