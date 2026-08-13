Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқда

·0·Спорт
Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқда

Лондоннинг Тоттенхем клуби ўз сардори ва марказий ҳимоячиси Кристиан Ромерони сотиш бўйича Атлетико Мадрид билан дастлабки келишувга эришди. Sky Sports хабар қилишича, трансфер суммаси 34,2 миллион фунт стерлингни ташкил этиб, унга қўшимча равишда натижаларга боғлиқ бонуслар ҳам кўзда тутилган. Бу келишув Шимолий Лондон жамоаси учун муҳим ўзгаришларни келтириб чиқармоқда, чунки жамоа ўзининг етакчи ўйинчиларидан бирини таркибдан чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер шартларига кўра, Тоттенхем келгусида футболчини бошқа клубга сотиш вақтида тушадиган маблағнинг 15 фоизини олиш ҳуқуқини ҳам таъминлаб қўйган. Испания гранди аргентиналик ҳимоячининг хизматларига узоқ вақтдан бери қизиқиш билдириб келаётган эди. Трансфер ойнаси давомида муносиб таклиф тушса, инглиз клуби ўз сардорини қўйиб юборишга қарши эмаслиги ойдинлашиб борганди.

Трансфер тафсилотлари ва рақобат

Goal.com маълумотига кўра, Кристиан Ромеро Европанинг бошқа топ-клубларидан жиддий таклифлар олганига қарамай, фаолиятини айнан Атлетико Мадрид сафида давом эттиришни афзал кўрган. Хусусан, Италиянинг Интер клуби ва Тоттенхемнинг ашаддий рақиби Арсенал ҳам футболчини ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилганди. Бироқ Диего Симеоне ниҳоят ўзи истаган футболчини ўз жамоасига жалб қилишга муваффақ бўлди.

Эслатиб ўтамиз, Кристиан Ромеро Тоттенхем сафига дастлаб 2021-йилнинг ёзида Аталанта клубидан ижара асосида келиб қўшилган, кейинги йили эса Лондон клуби унинг трансферини тўлиқ сотиб олган эди. Ҳимоячининг клуб билан амалдаги шартномаси 2029-йилнинг ёзигача мўлжалланган бўлишига қарамамай, у фаолиятида янги саҳифа очишга қарор қилди.

Лондонликлар сафидаги ютуқлар ва қийинчиликлар

Аргентиналик футболчи Тоттенхем сафида ўтказган беш мавсум давомида жами 124 та учрашувда майдонга тушиб, 12 та гол муаллифи бўлди. Унинг Лондон клубидаги фаолияти 2024–2025-йилги мавсумда Европа лигаси кубогини қўшиб киритган ҳолда жамоанинг соврин ютишига катта ёрдам бергани билан ёдда қолади.

Шу билан бирга, Ромеронинг Премер-лигадаги фаолияти юқори техник маҳорати ва ўзига хос кескин ўйини билан бир қаторда, интизомий муаммолари билан ҳам ажралиб турди. Ўтган мавсумда чемпионатда қизил карточка олганига қарамай, 28 ёшли ҳимоячи жамоанинг қийин дамларида 32 та ўзбекча айтганда асосий ўйинларда майдонга тушиб, 6 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилган эди. Унинг муросасиз ва шиддатли услуби кўпчилик мухлислар меҳрини қозонган бўлса-да, айрим вазиятларда жамоага қийинчиликлар туғдиргани ҳам сир эмас.

Кристиан РомероАтлетико МадридТоттенхемТрансферПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Де Зерби Сандро Тонали трансфери тафсилотларини очиқладиРоберто Де Зерби Сандро Тонали трансфери тафсилотларини очиқладиБугун, 01:59Арсенал Эзри Конса трансферини яна кун тартибига олиб чиқдиАрсенал Эзри Конса трансферини яна кун тартибига олиб чиқдиБугун, 00:18«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!Бугун, 00:02Душан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиДушан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиКеча, 23:54Европа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиЕвропа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 23:22Galatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юбордиGalatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юбордиКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди