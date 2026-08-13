Роберто Де Зерби Сандро Тонали трансфери тафсилотларини очиқлади

·29·Спорт
Роберто Де Зерби Сандро Тонали трансфери тафсилотларини очиқлади
Қисқача

Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби Арсенал ва Манчестер Сити жамоаларини ортда қолдириб, 100 миллион фунт стерлинг (тахминан 115 миллион евро) эвазига Сандро Тоналини ўз жамоасига қўшиб олгани ҳақида гапириб берди. 26 ёшли Сандро Тонали 2023-йилнинг ёзидан буён Нюкасл сафида 110 та ўйинда 10 та гол уриб, 2024–2025-йилги мавсумда ЭФЛ кубогини қўлга киритган эди.

Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби италиялик яримҳимоячи Сандро Тонали учун курашда Арсенал ва Манчестер Сити жамоаларини ортда қолдириб, уни қандай қилиб ўз жамоасига қўшиб олгани ҳақида гапириб берди. Goal.com хабар қилишича, 100 миллион фунт стерлинг (тахминан 115 миллион евро) эвазига амалга оширилган бу трансфер Лондон клуби учун янги лойиҳанинг асосий тамал тошига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

26 ёшли Сандро Тонали Нюкасл сафида 2023-йилнинг ёзидан буён ҳаракат қилиб, 110 та ўйинда 10 та гол уришга муваффақ бўлган эди. Шунингдек, у 2024–2025-йилги мавсумда ЭФЛ кубогини қўлга киритган. Унинг Тоттенхем билан тузган узоқ йиллик шартномаси 2032-йилгача мўлжалланган бўлиб, бу трансфер Роберто Де Зербининг келажакдаги тактик режаларида марказий ўрин тутади.

Трансфер ортидаги шахсий ёндашув

Sky Sport Италиа нашрига берган интервюсида Роберто Де Зерби футболчини кўндириш жараёни шаффоф ва самимий бўлганини таъкидлади. Мураббийнинг айтишича, у ҳар доим футболчиларга ўз фикрини очиқ айтади ва Тоналининг ҳар қандай жамоада етакчи бўла олишига ишонган. Де Зерби ватандошини у ҳали ўзининг туғилиб ўсган шаҳри бўлмиш Брешия сафида 18 ёшида тўп суриб юрган пайтлариданоқ кузатиб келганини эсга олди.

Ушбу трансфернинг амалга ошишида мураббийнинг шахсий эътибори ва Тоттенхем таклиф қилаётган спорт лойиҳаси ҳал қилувчи рол ўйнади. Де Зерби жамоани қайтадан қуриш жараёнида Тоналига муҳим лидерлик вазифаси юклатилишини очиқ-ойдин тушунтирган ва айнан шу ёндашув бошқа рақобатбардош клублар қизиқишидан устун келган.

Тоттенхемда янги давр бошланиши

Роберто Де Зерби 2026-йилнинг март ойида қийин вазиятда Тоттенхем бошқарувини қабул қилиб олганди. Ўша пайтда жамоа Англия Премер-лигасида қолиш учун курашаётган эди. Аввалроқ Брайтон жамоасини ўз тарихида илк бор еврокубокларга олиб чиққан 47 ёшли мутахассис Лондон клубини ҳам қуйи лигага тушиб кетишдан сақлаб қолган эди.

Мутахассиснинг фикрича, ўтган мавсум фақат омон қолиш учун кураш бўлган бўлса, жорий мавсум Европадаги энг мураккаб чемпионатда пойдевор яратиш учун қулай имкониятдир. Брайтон ва Марселььдаги тажрибаси унга Англия футболидаги босимга бардош беришда кўмаклашган, бироқ Тоттенхемда у ўзига хос ноёб вазифани бажармоқда.

Жамоавий руҳ ва келажак режалари

Де Зерби ўзининг тактик фалсафасида футболчилар ўртасидаги жамоавий бирдамликка катта эътибор қаратади. Унинг таъкидлашича, инглиз футбол маданиятида Италиядагидек кўп қўшма йиғинлар ўтказилмайди, бироқ футболчилар биргаликда вақт ўтказиб, ўзаро алоқаларни мустаҳкамласагина фундаментал натижаларга эришиш мумкин.

Мисол тариқасида Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятини келтириб ўтган мураббий, ўйин услуби қанчалик муҳим бўлса, жамоадаги бирдамлик руҳи ҳам шунчалик аҳамиятли эканини қайд этди. Сандро Тонали сингари тажрибали ва характерли футболчининг келиши Тоттенхемнинг майдондаги ва кийиниш хонасидаги етишмаётган хусусиятларини тўлдириши кутилмоқда.

Роберто Де ЗербиСандро ТоналиТоттенхемПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Эзри Конса трансферини яна кун тартибига олиб чиқдиАрсенал Эзри Конса трансферини яна кун тартибига олиб чиқдиБугун, 00:18«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!Бугун, 00:02Душан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиДушан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиКеча, 23:54Европа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиЕвропа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 23:22Galatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юбордиGalatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юбордиКеча, 22:54Майлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятидаМайлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятидаКеча, 22:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди