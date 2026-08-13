Роберто Де Зерби Сандро Тонали трансфери тафсилотларини очиқлади
Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби Арсенал ва Манчестер Сити жамоаларини ортда қолдириб, 100 миллион фунт стерлинг (тахминан 115 миллион евро) эвазига Сандро Тоналини ўз жамоасига қўшиб олгани ҳақида гапириб берди. 26 ёшли Сандро Тонали 2023-йилнинг ёзидан буён Нюкасл сафида 110 та ўйинда 10 та гол уриб, 2024–2025-йилги мавсумда ЭФЛ кубогини қўлга киритган эди.
Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби италиялик яримҳимоячи Сандро Тонали учун курашда Арсенал ва Манчестер Сити жамоаларини ортда қолдириб, уни қандай қилиб ўз жамоасига қўшиб олгани ҳақида гапириб берди. Goal.com хабар қилишича, 100 миллион фунт стерлинг (тахминан 115 миллион евро) эвазига амалга оширилган бу трансфер Лондон клуби учун янги лойиҳанинг асосий тамал тошига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
26 ёшли Сандро Тонали Нюкасл сафида 2023-йилнинг ёзидан буён ҳаракат қилиб, 110 та ўйинда 10 та гол уришга муваффақ бўлган эди. Шунингдек, у 2024–2025-йилги мавсумда ЭФЛ кубогини қўлга киритган. Унинг Тоттенхем билан тузган узоқ йиллик шартномаси 2032-йилгача мўлжалланган бўлиб, бу трансфер Роберто Де Зербининг келажакдаги тактик режаларида марказий ўрин тутади.
Трансфер ортидаги шахсий ёндашувSky Sport Италиа нашрига берган интервюсида Роберто Де Зерби футболчини кўндириш жараёни шаффоф ва самимий бўлганини таъкидлади. Мураббийнинг айтишича, у ҳар доим футболчиларга ўз фикрини очиқ айтади ва Тоналининг ҳар қандай жамоада етакчи бўла олишига ишонган. Де Зерби ватандошини у ҳали ўзининг туғилиб ўсган шаҳри бўлмиш Брешия сафида 18 ёшида тўп суриб юрган пайтлариданоқ кузатиб келганини эсга олди.
Ушбу трансфернинг амалга ошишида мураббийнинг шахсий эътибори ва Тоттенхем таклиф қилаётган спорт лойиҳаси ҳал қилувчи рол ўйнади. Де Зерби жамоани қайтадан қуриш жараёнида Тоналига муҳим лидерлик вазифаси юклатилишини очиқ-ойдин тушунтирган ва айнан шу ёндашув бошқа рақобатбардош клублар қизиқишидан устун келган.
Тоттенхемда янги давр бошланишиРоберто Де Зерби 2026-йилнинг март ойида қийин вазиятда Тоттенхем бошқарувини қабул қилиб олганди. Ўша пайтда жамоа Англия Премер-лигасида қолиш учун курашаётган эди. Аввалроқ Брайтон жамоасини ўз тарихида илк бор еврокубокларга олиб чиққан 47 ёшли мутахассис Лондон клубини ҳам қуйи лигага тушиб кетишдан сақлаб қолган эди.
Мутахассиснинг фикрича, ўтган мавсум фақат омон қолиш учун кураш бўлган бўлса, жорий мавсум Европадаги энг мураккаб чемпионатда пойдевор яратиш учун қулай имкониятдир. Брайтон ва Марселььдаги тажрибаси унга Англия футболидаги босимга бардош беришда кўмаклашган, бироқ Тоттенхемда у ўзига хос ноёб вазифани бажармоқда.
Жамоавий руҳ ва келажак режалариДе Зерби ўзининг тактик фалсафасида футболчилар ўртасидаги жамоавий бирдамликка катта эътибор қаратади. Унинг таъкидлашича, инглиз футбол маданиятида Италиядагидек кўп қўшма йиғинлар ўтказилмайди, бироқ футболчилар биргаликда вақт ўтказиб, ўзаро алоқаларни мустаҳкамласагина фундаментал натижаларга эришиш мумкин.
Мисол тариқасида Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятини келтириб ўтган мураббий, ўйин услуби қанчалик муҳим бўлса, жамоадаги бирдамлик руҳи ҳам шунчалик аҳамиятли эканини қайд этди. Сандро Тонали сингари тажрибали ва характерли футболчининг келиши Тоттенхемнинг майдондаги ва кийиниш хонасидаги етишмаётган хусусиятларини тўлдириши кутилмоқда.
…