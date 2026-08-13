Minisforum Intel Коре i9 процессорига эга янги мини-ПК тақдим этди
Minisforum M1 сериясига Intel Коре i9-13900HX процессорига эга янги мини-ПКни қўшди. Қурилманинг база версияси 400 АҚШ долларидан бошланади, 16 GB тезкор хотира ва 500 GB SSDга эга модели 600 доллар, 32 GB оператив хотира ҳамда 1 TB ҳажмли тезкор хотирали модификацияси эса 797 доллар туради. Mini-ПК иккита DDR4 СО-ДИММ слоти, иккита PCIe Gen4 ×4 M.2 2280 SSD улаш жойи, Wi-Fi 6E ва Bluetooth 5.2 технологиялари билан жиҳозланган.
Minisforum компанияси ўзининг ихчам компьютерлар туркумини юқори унумдорликка эга янги қурилма билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, M1 сериясига қўшилган ушбу янги версия замонавий мобил процессор ҳамда кенгайтирилган уланиш имкониятлари билан фойдаланувчиларга тақдим этилмоқда. Мазкур мини-компьютер ихчам корпусда юқори қувватни қадрловчи мутахассислар ва ўйинқароқ фойдаланувчилар учун мўлжалланган бўлиб, ўзининг нарх сиёсати билан ҳам эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг "дили" бўлган Intel Коре i9-13900HX процессоридир. Ушбу чип аввалги M1-1295 моделида қўлланилган Коре i9-12950HX процессорига нисбатан энергия тежамкор ядро архитектураси ва оширилган частота кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Бу эса қурилмага оғир ҳажмли дастурлар билан ишлашда барқарор ва тезкор ишлаш имконини беради.
Техник имкониятлар ва хотира конфигурациясиИшлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга ўз эҳтиёжлари ва бюджетидан келиб чиқиб танлаш учун бир нечта хотира конфигурацияларини таклиф этмоқда. Хусусан, оператив хотира ва доимий дискдан холи бўлган база версиясининг нархи 400 АҚШ долларидан бошланади. Бу фойдаланувчиларга ўз хоҳишига кўра қисмларни танлаб ўрнатиш эркинлигини беради.
Тайёр ечимларни афзал кўрадиганлар учун эса 16 GB тезкор хотира ва 500 GB ҳажмли SSD дискка эга версия 600 долларга баҳоланган. Энг илғор ва тўлиқ тўпламдаги модификация эса 32 GB оператив хотира ҳамда 1 TB ҳажмли тезкор хотира билан жиҳозланиб, 797 долларни ташкил этади.
Ички тузилма ва симсиз тармоқларMini-ПК корпуси ичида иккита DDR4 СО-ДИММ оператив хотира учун слотлар ҳамда PCIe Gen4 ×4 интерфейсига эга иккита M.2 2280 SSD улаш жойлари мавжуд. Бу эса келгусида қурилма хотирасини сезиларли даражада кенгайтириш имконини беради. Симсиз уланишлар борасида ҳам қурилма замонавий талабларга тўла жавоб беради: унга Wi-Fi 6E ва Bluetooth 5.2 технологиялари ўрнатилган.
Интерфейслар ва портлар тўплами ҳам жуда бой бўлиб, фойдаланувчиларга турли периферик қурилмаларни улашда қулайлик яратади. Жумладан, тармоққа уланиш учун 2,5 Гбит/с тезликдаги RJ45 порти, 10 Гбит/с тезликда ишлайдиган тўлақонли USB-C ҳамда бир нечта USB-А портлари мавжуд.
Мониторларни улаш учун ДисплайПорт 1.4 ва HDMI 2.1 ТМДС чиқишлари кўзда тутилган бўлиб, бу юқори аниқликдаги тасверни узатиш имконини беради. Шунингдек, қурилма корпусида учта 3,5 миллиметрли аудио-коннектор ўрнатилгани уни турли акустик тизимлар билан фойдаланишда янада қулайлаштиради.
…