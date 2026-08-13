Minisforum Intel Коре i9 процессорига эга янги мини-ПК тақдим этди

·18·Техно
Minisforum Intel Коре i9 процессорига эга янги мини-ПК тақдим этди
Қисқача

Minisforum M1 сериясига Intel Коре i9-13900HX процессорига эга янги мини-ПКни қўшди. Қурилманинг база версияси 400 АҚШ долларидан бошланади, 16 GB тезкор хотира ва 500 GB SSDга эга модели 600 доллар, 32 GB оператив хотира ҳамда 1 TB ҳажмли тезкор хотирали модификацияси эса 797 доллар туради. Mini-ПК иккита DDR4 СО-ДИММ слоти, иккита PCIe Gen4 ×4 M.2 2280 SSD улаш жойи, Wi-Fi 6E ва Bluetooth 5.2 технологиялари билан жиҳозланган.

Minisforum компанияси ўзининг ихчам компьютерлар туркумини юқори унумдорликка эга янги қурилма билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, M1 сериясига қўшилган ушбу янги версия замонавий мобил процессор ҳамда кенгайтирилган уланиш имкониятлари билан фойдаланувчиларга тақдим этилмоқда. Мазкур мини-компьютер ихчам корпусда юқори қувватни қадрловчи мутахассислар ва ўйинқароқ фойдаланувчилар учун мўлжалланган бўлиб, ўзининг нарх сиёсати билан ҳам эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг "дили" бўлган Intel Коре i9-13900HX процессоридир. Ушбу чип аввалги M1-1295 моделида қўлланилган Коре i9-12950HX процессорига нисбатан энергия тежамкор ядро архитектураси ва оширилган частота кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Бу эса қурилмага оғир ҳажмли дастурлар билан ишлашда барқарор ва тезкор ишлаш имконини беради.

Техник имкониятлар ва хотира конфигурацияси

Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларга ўз эҳтиёжлари ва бюджетидан келиб чиқиб танлаш учун бир нечта хотира конфигурацияларини таклиф этмоқда. Хусусан, оператив хотира ва доимий дискдан холи бўлган база версиясининг нархи 400 АҚШ долларидан бошланади. Бу фойдаланувчиларга ўз хоҳишига кўра қисмларни танлаб ўрнатиш эркинлигини беради.

Тайёр ечимларни афзал кўрадиганлар учун эса 16 GB тезкор хотира ва 500 GB ҳажмли SSD дискка эга версия 600 долларга баҳоланган. Энг илғор ва тўлиқ тўпламдаги модификация эса 32 GB оператив хотира ҳамда 1 TB ҳажмли тезкор хотира билан жиҳозланиб, 797 долларни ташкил этади.

Ички тузилма ва симсиз тармоқлар

Mini-ПК корпуси ичида иккита DDR4 СО-ДИММ оператив хотира учун слотлар ҳамда PCIe Gen4 ×4 интерфейсига эга иккита M.2 2280 SSD улаш жойлари мавжуд. Бу эса келгусида қурилма хотирасини сезиларли даражада кенгайтириш имконини беради. Симсиз уланишлар борасида ҳам қурилма замонавий талабларга тўла жавоб беради: унга Wi-Fi 6E ва Bluetooth 5.2 технологиялари ўрнатилган.

Интерфейслар ва портлар тўплами ҳам жуда бой бўлиб, фойдаланувчиларга турли периферик қурилмаларни улашда қулайлик яратади. Жумладан, тармоққа уланиш учун 2,5 Гбит/с тезликдаги RJ45 порти, 10 Гбит/с тезликда ишлайдиган тўлақонли USB-C ҳамда бир нечта USB-А портлари мавжуд.

Мониторларни улаш учун ДисплайПорт 1.4 ва HDMI 2.1 ТМДС чиқишлари кўзда тутилган бўлиб, бу юқори аниқликдаги тасверни узатиш имконини беради. Шунингдек, қурилма корпусида учта 3,5 миллиметрли аудио-коннектор ўрнатилгани уни турли акустик тизимлар билан фойдаланишда янада қулайлаштиради.

MinisforumMini-ПКIntelТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Twitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиTwitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиБугун, 01:27Астрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиАстрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиБугун, 01:27Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусGoogle Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусКеча, 23:59Google сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиGoogle сунъий интеллект хизмати Gemini фойдаланувчилари сони 1 миллиарддан ошдиКеча, 23:52Grubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиGrubhub компаниясининг 24 миллион долларлик жаримаси фойдаланувчиларга етиб бордиКеча, 23:52Google компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиGoogle компанияси Apple AirTag рақобатчиси Pixel Таг қурилмасини тақдим этдиКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди