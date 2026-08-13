Google Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархи

·22·Техно
Google Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархи
Қисқача

Google Pixel 11 расман тақдим этилди, унинг асосий янгилиги TSMC қувватларида 2 нм технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган Тенсор G6 чипидир. Смартфоннинг бошланғич нархи 900 доллар бўлиб, доимий хотираси 256 гигабайт, оператив хотираси эса 12 гигабайтни ташкил этади. Қурилма 6,3 дюймли Фулл ҲД+ дисплей, 128 Гс янгиланиш частотаси, 4970 мА/с батарея, 30 В симли ва 15 В симсиз қувватлаш имкониятларига эга.

Технология оламида узоқ кутилган янгилик юз берди: ixbt.com маълумотига кўра, Google компанияси ўзининг янги авлодидаги флагман смартфонлар қаторига кирувчи Google Pixel 11 қурилмасини расман тақдим этди. Гарчи гаджетнинг асосий хусусиятлари тақдимотгача ҳам ошкор бўлиб улгурган бўлса-да, қурилманинг аниқ нархи ва техник имкониятлари расман тасдиқланди. Дастлабки босқичда фақат базавий модел эътиборга лойиқ бўлиб, у ўзидан олдинги авлодга нисбатан қисман янгиланди ва шартли равишда нарх ўзгаришига учради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нарх сиёсати ва хотира имкониятлари

Янги Google Pixel 11 смартфонининг бошланғич нархи 900 долларни ташкил этиб, бу Pixel 10 моделига қараганда 100 долларга қимматроқ эканини билдиради. Бироқ компания базавий версиядаги доимий хотира ҳажмини икки бараварга ошириб, 128 гигабайтдан 256 гигабайтгача етказди. Бу шуни англатадики, замонавий бозордаги қимматлашув шароитида қурилманинг ўзи амалда қимматлашмаган, деб ҳисоблаш мумкин. Оператив хотира ҳажми эса ўзгаришсиз қолиб, 12 гигабайтни ташкил қилмоқда.

Қурилманинг экрани аввалги авлодникидан деярли фарқ қилмайди. У 6,3 дюймли диагонал, Фулл ҲД+ рухсат ва 128 Гс янгиланиш частотасини сақлаб қолган, бироқ у ҳамон ЛТПО технологиясига эга эмас. Шунингдек, дисплейнинг ШИМ частотаси оширилгани ҳақида ҳозирча аниқ маълумот берилмаган. Қизиғи шундаки, батарея ҳажми 4970 мА/с га тушиб қолган (олдинги моделда 4985 мА/с эди), лекин Google автономлик кўрсаткичи бироз яхшиланганини вада қилмоқда. Қувватлаш имкониятлари ўзгармаган: симли усулда 30 В ва симсиз режимда 15 В қувватни қўллаб-қувватлайди.

Энг муҳим ўзгариш — Тенсор G6 процессори

Смартфоннинг энг асосий янгилиги бу унинг ички қисмидаги процессор бўлиб, барча янги моделларга TSMC қувватларида 2 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган Тенсор G6 чипи ўрнатилган. Бозордаги смартфонлар орасида бу турдаги илк платформалардан бири ҳисобланади. СоК конфигурацияси еттита процессор ядросини ўз ичига олиб, битта Кортех-C1 Ultra, 3,38 ГГс частотали тўртта Кортех-C1 Pro ва яна иккита ядродан иборат. График процессор сифатида Имагинатион ПоверВР К-Сериес дан фойдаланилган.

Google компаниясининг таъкидлашича, янги Тенсор G6 браузерда ишлаш тезлигини камида 25 фоизга, иловаларни юклашни эса 15 фоизгача тезлаштиради. Шу билан бирга, янги чип ўтмишдоши Тенсор G5 билан солиштирганда 20 фоизга юқори энергия самарадорлигини намойиш этади. Ушбу кўрсаткичлар кундалик фойдаланишда сезиларли даражада қулайлик яратиши кутилмоқда.

Смартфоннинг камера тизими ҳам қисман яхшиланди. Ультракенг бурчакли ва телефото камералар ўзгаришсиз қолган бўлса-да, асосий камера энди 1/1,56 дюймли йирикроқ 48 мегапикселли датчикка таянади. Бошқа техник имкониятлар қаторига Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 порти, сувдан ҳимоя ва Android тизимининг етти йиллик янгиланишлари киритилган. Харидорлар учун қурилма қора, қорамтир-сиёҳранг, пистали ва малинали каби тўртта рангда тақдим этилади.

GooglePixel 11Тенсор G6СмартфонларAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиРоскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиБугун, 03:53Anthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиAnthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиБугун, 03:26Сунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танладиСунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танладиБугун, 03:21Google Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумGoogle Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумБугун, 02:58Орбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқдаОрбитал механика: Northrop Grumman сунъий йўлдошлар умрини узайтирмоқдаБугун, 01:57Twitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиTwitch стримерлар контентидан сунъий интеллектни ўқитишда фойдаланадиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди