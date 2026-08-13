Google Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархи
Google Pixel 11 расман тақдим этилди, унинг асосий янгилиги TSMC қувватларида 2 нм технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган Тенсор G6 чипидир. Смартфоннинг бошланғич нархи 900 доллар бўлиб, доимий хотираси 256 гигабайт, оператив хотираси эса 12 гигабайтни ташкил этади. Қурилма 6,3 дюймли Фулл ҲД+ дисплей, 128 Гс янгиланиш частотаси, 4970 мА/с батарея, 30 В симли ва 15 В симсиз қувватлаш имкониятларига эга.
Технология оламида узоқ кутилган янгилик юз берди: ixbt.com маълумотига кўра, Google компанияси ўзининг янги авлодидаги флагман смартфонлар қаторига кирувчи Google Pixel 11 қурилмасини расман тақдим этди. Гарчи гаджетнинг асосий хусусиятлари тақдимотгача ҳам ошкор бўлиб улгурган бўлса-да, қурилманинг аниқ нархи ва техник имкониятлари расман тасдиқланди. Дастлабки босқичда фақат базавий модел эътиборга лойиқ бўлиб, у ўзидан олдинги авлодга нисбатан қисман янгиланди ва шартли равишда нарх ўзгаришига учради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Нарх сиёсати ва хотира имкониятлариЯнги Google Pixel 11 смартфонининг бошланғич нархи 900 долларни ташкил этиб, бу Pixel 10 моделига қараганда 100 долларга қимматроқ эканини билдиради. Бироқ компания базавий версиядаги доимий хотира ҳажмини икки бараварга ошириб, 128 гигабайтдан 256 гигабайтгача етказди. Бу шуни англатадики, замонавий бозордаги қимматлашув шароитида қурилманинг ўзи амалда қимматлашмаган, деб ҳисоблаш мумкин. Оператив хотира ҳажми эса ўзгаришсиз қолиб, 12 гигабайтни ташкил қилмоқда.
Қурилманинг экрани аввалги авлодникидан деярли фарқ қилмайди. У 6,3 дюймли диагонал, Фулл ҲД+ рухсат ва 128 Гс янгиланиш частотасини сақлаб қолган, бироқ у ҳамон ЛТПО технологиясига эга эмас. Шунингдек, дисплейнинг ШИМ частотаси оширилгани ҳақида ҳозирча аниқ маълумот берилмаган. Қизиғи шундаки, батарея ҳажми 4970 мА/с га тушиб қолган (олдинги моделда 4985 мА/с эди), лекин Google автономлик кўрсаткичи бироз яхшиланганини вада қилмоқда. Қувватлаш имкониятлари ўзгармаган: симли усулда 30 В ва симсиз режимда 15 В қувватни қўллаб-қувватлайди.
Энг муҳим ўзгариш — Тенсор G6 процессориСмартфоннинг энг асосий янгилиги бу унинг ички қисмидаги процессор бўлиб, барча янги моделларга TSMC қувватларида 2 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган Тенсор G6 чипи ўрнатилган. Бозордаги смартфонлар орасида бу турдаги илк платформалардан бири ҳисобланади. СоК конфигурацияси еттита процессор ядросини ўз ичига олиб, битта Кортех-C1 Ultra, 3,38 ГГс частотали тўртта Кортех-C1 Pro ва яна иккита ядродан иборат. График процессор сифатида Имагинатион ПоверВР К-Сериес дан фойдаланилган.
Google компаниясининг таъкидлашича, янги Тенсор G6 браузерда ишлаш тезлигини камида 25 фоизга, иловаларни юклашни эса 15 фоизгача тезлаштиради. Шу билан бирга, янги чип ўтмишдоши Тенсор G5 билан солиштирганда 20 фоизга юқори энергия самарадорлигини намойиш этади. Ушбу кўрсаткичлар кундалик фойдаланишда сезиларли даражада қулайлик яратиши кутилмоқда.
Смартфоннинг камера тизими ҳам қисман яхшиланди. Ультракенг бурчакли ва телефото камералар ўзгаришсиз қолган бўлса-да, асосий камера энди 1/1,56 дюймли йирикроқ 48 мегапикселли датчикка таянади. Бошқа техник имкониятлар қаторига Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 порти, сувдан ҳимоя ва Android тизимининг етти йиллик янгиланишлари киритилган. Харидорлар учун қурилма қора, қорамтир-сиёҳранг, пистали ва малинали каби тўртта рангда тақдим этилади.
…