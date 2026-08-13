Виргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирди
Хусусий космик туризм соҳасида етакчи бўлган Виргин Галактик компанияси ўзининг янги авлодимдаги Дельта суборбитал кема синовлари ва илк тижорий парвозини кейинга сурди. ixbt.com маълумотига кўра, аввалроқ келгуси ойларда синовларни бошлаб, туризм миссиясини 2026 йилнинг тўртинчи чорагида амалга ошириш режалаштирилган эди, бироқ энди бу муддат 2027 йилнинг февралидан барвақт бўлмаган вақтга кўчирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания раҳбари Майкл Колглейзернинг тушунтиришича, парвоз вақтининг ўзгаришига йиғиш жараёнидаги техник мураккабликлар сабаб бўлган. Мутахассислар йиғув босқичида юзлаб кичик, аммо муҳим камчиликларга дуч келишган. Айрим ҳолларда деталларнинг ўлчами талаб қилинган параметрлардан атиги бир неча минг улуши дюймга фарқ қилгани аниқланган.
Техник муаммолар ва қўшимча текширувларАниқланган барча камчиликларни бартараф этиш ҳамда кема тайёргарлигини тўлиқ текшириб чиқиш учун муҳандисларга қўшимча вақт керак бўлади. Шунга қарамай, режадаги ер устки синовлари жорий йилнинг август ойи охирида бошланиши кўзда тутилган. Ушбу эҳтиёткорона ёндашув келгусидаги парвозлар хавфсизлигини таъминлашда муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
Юзага келган кечикишларга қарамаганда, Виргин Галактик келгуси туристик парвозлар учун чипталарни сотишда давом этмоқда. Жорий йилнинг март ойидан буён ҳар бири 750 минг АҚШ долларидан баҳоланган 50 тадан ортиқ чипта харидорларни топди. Натижада, умумий брон қилиш суммаси 50 миллион доллардан ошиб кетди, бу эса космик саёҳатларга бўлган қизиқиш юқорилигича қолаётганини кўрсатади.
Иккинчи кема ва келажакдаги режаларАсосий ишлар билан бир қаторда, компания айни пайтда иккинчи космик кемани ҳам қурмоқда. Ушбу иккинчи аппаратни 2027 йилнинг иккинчи чорагида тижорий рейларга жалб этиш режалаштирилган. Шу давр охирига бориб эса Виргин Галактик ойига ўнтагача парвозни амалга ошириш даражасига чиқишни ният қилган.
Ҳозирча янги турдаги аппаратнинг расмий номи йўқ. Шу муносабат билан компания жамоатчилик ўртасида овоз бериш жараёнини ўтказмоқда. Қизиқувчиларга Ҳоризон, Эхплорер, Ascend ёки Апеирон каби тўртта ном вариантидан бирини танлаш таклиф қилинмоқда.
…