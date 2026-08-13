Виргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирди

·1·Техно
Виргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирди

Хусусий космик туризм соҳасида етакчи бўлган Виргин Галактик компанияси ўзининг янги авлодимдаги Дельта суборбитал кема синовлари ва илк тижорий парвозини кейинга сурди. ixbt.com маълумотига кўра, аввалроқ келгуси ойларда синовларни бошлаб, туризм миссиясини 2026 йилнинг тўртинчи чорагида амалга ошириш режалаштирилган эди, бироқ энди бу муддат 2027 йилнинг февралидан барвақт бўлмаган вақтга кўчирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания раҳбари Майкл Колглейзернинг тушунтиришича, парвоз вақтининг ўзгаришига йиғиш жараёнидаги техник мураккабликлар сабаб бўлган. Мутахассислар йиғув босқичида юзлаб кичик, аммо муҳим камчиликларга дуч келишган. Айрим ҳолларда деталларнинг ўлчами талаб қилинган параметрлардан атиги бир неча минг улуши дюймга фарқ қилгани аниқланган.

Техник муаммолар ва қўшимча текширувлар

Аниқланган барча камчиликларни бартараф этиш ҳамда кема тайёргарлигини тўлиқ текшириб чиқиш учун муҳандисларга қўшимча вақт керак бўлади. Шунга қарамай, режадаги ер устки синовлари жорий йилнинг август ойи охирида бошланиши кўзда тутилган. Ушбу эҳтиёткорона ёндашув келгусидаги парвозлар хавфсизлигини таъминлашда муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Юзага келган кечикишларга қарамаганда, Виргин Галактик келгуси туристик парвозлар учун чипталарни сотишда давом этмоқда. Жорий йилнинг март ойидан буён ҳар бири 750 минг АҚШ долларидан баҳоланган 50 тадан ортиқ чипта харидорларни топди. Натижада, умумий брон қилиш суммаси 50 миллион доллардан ошиб кетди, бу эса космик саёҳатларга бўлган қизиқиш юқорилигича қолаётганини кўрсатади.

Иккинчи кема ва келажакдаги режалар

Асосий ишлар билан бир қаторда, компания айни пайтда иккинчи космик кемани ҳам қурмоқда. Ушбу иккинчи аппаратни 2027 йилнинг иккинчи чорагида тижорий рейларга жалб этиш режалаштирилган. Шу давр охирига бориб эса Виргин Галактик ойига ўнтагача парвозни амалга ошириш даражасига чиқишни ният қилган.

Ҳозирча янги турдаги аппаратнинг расмий номи йўқ. Шу муносабат билан компания жамоатчилик ўртасида овоз бериш жараёнини ўтказмоқда. Қизиқувчиларга Ҳоризон, Эхплорер, Ascend ёки Апеирон каби тўртта ном вариантидан бирини танлаш таклиф қилинмоқда.

Виргин ГалактикКосмик туризмДельта ракетопланиМайкл КолглейзерКосмик парвозлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат бердиАҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат бердиБугун, 19:28Xiaomi компанияси янги буклама экранли смартфонини тайёрламоқдаXiaomi компанияси янги буклама экранли смартфонини тайёрламоқдаБугун, 18:58Илон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқдаИлон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқдаБугун, 18:22Россия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқдаРоссия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқдаБугун, 17:52Xiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиXiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиБугун, 16:57Honor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиHonor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиБугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди