Зебо Рахимова “Студент”нинг 2-фасли учун ноодатий таклифномалар тарқатди
Актриса ва блогер Зебо Рахимова санъаткорларга “Стюдент 2” комедик сериалининг ёпиқ премераси учун қизил диплом кўринишидаги ноодатий таклифномаларни тарқатди. “Стюдент” сериалининг 2-фасли 14 август куни соат 18:00 да намойиш этилади. Сериалнинг 1- ва 2-қисмлари шу вақтда YouTubeда, кейинги қисмлари эса ИТВ каналида эълон қилинади.
Актриса ва блогер Зебо Рахимованинг санъаткорларга янги “Студент 2” комедик сериали ёпиқ премьерасига ноодатий қизил диплом кўринишидаги таклифномаларни топшираётгани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалмоқда.
Маълум қилинишича, “Студент” сериалининг 2-фасли 14 август куни соат 18:00 да премьера қилинади. Зебо Рахимова сериални томоша қилишни истаганлар учун унинг илк қисмлари айнан шу вақтда YouTube платформасида ҳам намойиш этилишини таъкидлаган.
Сериалнинг 1- ва 2-қисмлари YouTube'да эълон қилинади. Кейинги қисмлар эса ITV каналида намойиш этилиши айтилган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган таклифнома топшириш жараёни эса томошабинларда сериалнинг янги мавсумига нисбатан қизиқишни янада оширди.
…