Зебо Рахимова “Студент”нинг 2-фасли учун ноодатий таклифномалар тарқатди

·27·Маданият
Зебо Рахимова “Студент”нинг 2-фасли учун ноодатий таклифномалар тарқатди
Қисқача

Актриса ва блогер Зебо Рахимова санъаткорларга “Стюдент 2” комедик сериалининг ёпиқ премераси учун қизил диплом кўринишидаги ноодатий таклифномаларни тарқатди. “Стюдент” сериалининг 2-фасли 14 август куни соат 18:00 да намойиш этилади. Сериалнинг 1- ва 2-қисмлари шу вақтда YouTubeда, кейинги қисмлари эса ИТВ каналида эълон қилинади.

Актриса ва блогер Зебо Рахимованинг санъаткорларга янги “Студент 2” комедик сериали ёпиқ премьерасига ноодатий қизил диплом кўринишидаги таклифномаларни топшираётгани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалмоқда.

Маълум қилинишича, “Студент” сериалининг 2-фасли 14 август куни соат 18:00 да премьера қилинади. Зебо Рахимова сериални томоша қилишни истаганлар учун унинг илк қисмлари айнан шу вақтда YouTube платформасида ҳам намойиш этилишини таъкидлаган.

Сериалнинг 1- ва 2-қисмлари YouTube'да эълон қилинади. Кейинги қисмлар эса ITV каналида намойиш этилиши айтилган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган таклифнома топшириш жараёни эса томошабинларда сериалнинг янги мавсумига нисбатан қизиқишни янада оширди.

Зебо РахимоваYouTubeITV
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аҳад Қаюм: “Мен шу қизларнинг мухлисиман”Аҳад Қаюм: “Мен шу қизларнинг мухлисиман”Бугун, 15:04Дурдона Қурбонова ўзига ўзи орзу қилган камёб рангдаги iPhone харид қилди! (видео)Дурдона Қурбонова ўзига ўзи орзу қилган камёб рангдаги iPhone харид қилди! (видео)Бугун, 14:43Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетдиРаъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетдиБугун, 14:202 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)2 ёшли қиз куйлай бошлади — кўчадагилар ҳайратдан тўхтаб қолди (видео)Бугун, 13:13JONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирдиJONY мухлисининг тўйига кутилмаганда кириб бориб, уни ҳайратда қолдирдиБугун, 09:06Роналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотларРоналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотларКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади
“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади