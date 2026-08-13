Барселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқда

·0·Спорт
Барселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқда

Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашгани сари «Барселона» клуби трансфер бозорида жиддий фаоллик кўрсатишга тайёргарлик кўрмоқда. Каталонияликлар таркибдаги ортиқча ўйинчиларни сотиб юбориш, молиявий маошлар чегарасини кенгайтириш ҳамда рўйхатдан ўтказилиши қолган футболчиларни тезроқ расмийлаштириш мақсадида бир қатор трансферларни якунлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

«Sport» нашрининг хабар беришича, «Барселона» раҳбариятининг асосий мақсади аниқ бўлиб турибди. Клуб жамоага янги ҳужумчи олиб келишни истайди ва бу борадаги устувор вазифа сифатида Жулиан Алварес, шунингдек Родри ва Канцелу номзодлари кўриб чиқилмоқда. Бироқ спорт бошқармаси трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларида яна бир муҳим битимни амалга оширишни кўзламоқда.

Деку марказий ҳимоячи қидирмоқда

Клуб спорт директори Деку ёзги трансферлар мавсуми бошланганидан бери марказий ҳимоя чизиғини кучайтириш устида жиддий иш олиб бормоқда. Унинг асосий истаги — юқори савиядаги ва имкон қадар чап оёқда ўйнайдиган марказий ҳимоячини жамоага жалб қилишдир. Агар молиявий имкониятлар йўл қўйса, бу трансфер ойнанинг охирги кунларидаёқ амалга ошиши мумкин.

Дастлаб спорт директори «Интер» ҳимоячиси Алессандро Бастонини трансфер қилишга ҳаракат қилган эди. Бироқ томонлар спорт жиҳатидан келиша олмагани ҳамда миланликлар белгилаган нарх жуда баланд бўлгани сабабли бу вариант барбод бўлган. Шундан сўнг ҳимоя чизиғи бўйича музокаралар вақтинча тинчиганди.

Роналд Араухонинг кетиши режалами ўзгартирди

Бироқ Роналд Араухонинг жамоани тарк этиши «Барселона» учун ҳимоячи излаш жараёнини яна долзарб қилиб қўйди. Натижада клуб янги футболчи сотиб олишга қатъий қарор қилди. Бош мураббий Ханси Флик Пау Кубарси ва Жерар Мартин жуфтлигининг ўйинидан ҳозирча мамнун, бироқ мураббий ҳам қулай имконият туғилса, юқори савиядаги футболчи билан таркибни кучайтириш муҳимлигини яхши тушунади.

Шунингдек, таркибда Андреас Кристенсен ва Эрик Гарсия ҳам мавжуд бўлиб, улардан бири мавсум давомида қанот ҳимоясида ҳам кўп дақиқалар ҳаракат қилиши кутилмоқда. Каталония клубининг трансфер бозоридаги сўнгги ҳаракатлари ва молиявий ҳолат қандай якун топиши яқин кунларда маълум бўлади.

БарселонаТрансферларДекуХанси ФликЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Николас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрНиколас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрБугун, 19:35Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирдиФил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирдиБугун, 19:14Осиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлариОсиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлариБугун, 19:12Даниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очдиДаниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очдиБугун, 19:09 «Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритди «Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритдиБугун, 19:01Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?Бугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача