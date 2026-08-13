Николас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёр
Лондоннинг Челси клуби ҳужумчиси Николас Джексон ёзги трансфер ойнаси вақтида бошқа жамоалардан тушаётган таклифларга қарамай, Стамфорд Бридгеда қолишга ва ўз ўрни учун курашишга қатъий қарор қилди. Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, сенегаллик футболчи жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо қўл остида ўзини кўрсатишга интилмоқда ва фаолиятини айнан шу ерда давом эттирмоқчи. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Яқинда якунланган Осиё бўйлаб ўтказилган мавсумолди сафаридан қайтган 25 ёшли ҳужумчи янги мураббийнинг машғулот услублари ва тактик ёндашувидан жуда катта таассурот олган. Трансфер бозори ўз якунига етиб бораётган бир пайтда, футболчининг бу қарори Челси раҳбарияти учун ҳам муҳим сигнал бўлиб хизмат қилмоқда. Ўтган мавсумларда таркибдаги рақобат сабабли асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган бўлса-да, у бу сафар ўзининг асосий фигуралардан бирига айлана олишига ишонмоқда.
Астон Вилла ва Испания клубларининг қизиқишиФутболчининг Лондонда қолиш истагига қарамай, Англия Премер-лигасининг бошқа вакили Астон Вилла унинг трансфери учун курашни давом эттирмоқда. Бирмингемликлар устози Унаи Эмерй ўз вақтида футболчига Европа футболида илк имкониятни берган мураббий сифатида унинг маҳоратини юқори баҳолайди ва ўз жамоасида кўрмоқчи. Шунингдек, Испаниянинг номи ошкор этилмаган юқори даражадаги клубларидан бири ҳам ҳужумчининг хизматларига қизиқиш билдириб, расмий сўровлар юборган.
Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашгани сайин, даъвогар клублар вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Агар Челси раҳбарияти футболчини сотиш борасида бошқачароқ қарорга келса, улар дарҳол ҳаракат бошлашга тайёр турибди. Шунга қарамай, Джексоннинг ўзи фаолиятини айнан Англия пойтахти клубида давом эттиришни афзал кўрмоқда.
Фаолиятидаги асосий босқичларНиколас Джексон Челси сафига 2023 йилнинг ёзида Испаниянинг Вилярреал клубидан 32 миллион фунт стерлинг эвазига келиб қўшилган эди. Клуб билан саккиз йиллик шартнома имзолаган ҳужумчи шу вақтгача кўк-анорранглилар сафида 81 та учрашувда майдонга тушиб, 30 та гол урган ва 12 та голли узатмага муаллифлик қилган. Бироқ у жамоада барқарор ўрин эгаллашда маълум қийинчиликларга дуч келган эди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган ёзда у Бавария клубига ижара асосида йўл олган эди. Германиядаги фаолияти давомида у 34 та ўйинда қатнашиб, 11 та гол киритди ва 4 та голли узатмани амалга оширди. Бу натижалар унгамюнхенликлар билан ички чемпионат ҳамда кубокни қўлга киритишда ёрдам берди, бироқ Бавария мавсум якунида футболчининг трансферини тўлиқ сотиб олмасликка қарор қилганди.
…