Николас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёр

·0·Спорт
Николас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёр

Лондоннинг Челси клуби ҳужумчиси Николас Джексон ёзги трансфер ойнаси вақтида бошқа жамоалардан тушаётган таклифларга қарамай, Стамфорд Бридгеда қолишга ва ўз ўрни учун курашишга қатъий қарор қилди. Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, сенегаллик футболчи жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо қўл остида ўзини кўрсатишга интилмоқда ва фаолиятини айнан шу ерда давом эттирмоқчи. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Яқинда якунланган Осиё бўйлаб ўтказилган мавсумолди сафаридан қайтган 25 ёшли ҳужумчи янги мураббийнинг машғулот услублари ва тактик ёндашувидан жуда катта таассурот олган. Трансфер бозори ўз якунига етиб бораётган бир пайтда, футболчининг бу қарори Челси раҳбарияти учун ҳам муҳим сигнал бўлиб хизмат қилмоқда. Ўтган мавсумларда таркибдаги рақобат сабабли асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган бўлса-да, у бу сафар ўзининг асосий фигуралардан бирига айлана олишига ишонмоқда.

Астон Вилла ва Испания клубларининг қизиқиши

Футболчининг Лондонда қолиш истагига қарамай, Англия Премер-лигасининг бошқа вакили Астон Вилла унинг трансфери учун курашни давом эттирмоқда. Бирмингемликлар устози Унаи Эмерй ўз вақтида футболчига Европа футболида илк имкониятни берган мураббий сифатида унинг маҳоратини юқори баҳолайди ва ўз жамоасида кўрмоқчи. Шунингдек, Испаниянинг номи ошкор этилмаган юқори даражадаги клубларидан бири ҳам ҳужумчининг хизматларига қизиқиш билдириб, расмий сўровлар юборган.

Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашгани сайин, даъвогар клублар вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Агар Челси раҳбарияти футболчини сотиш борасида бошқачароқ қарорга келса, улар дарҳол ҳаракат бошлашга тайёр турибди. Шунга қарамай, Джексоннинг ўзи фаолиятини айнан Англия пойтахти клубида давом эттиришни афзал кўрмоқда.

Фаолиятидаги асосий босқичлар

Николас Джексон Челси сафига 2023 йилнинг ёзида Испаниянинг Вилярреал клубидан 32 миллион фунт стерлинг эвазига келиб қўшилган эди. Клуб билан саккиз йиллик шартнома имзолаган ҳужумчи шу вақтгача кўк-анорранглилар сафида 81 та учрашувда майдонга тушиб, 30 та гол урган ва 12 та голли узатмага муаллифлик қилган. Бироқ у жамоада барқарор ўрин эгаллашда маълум қийинчиликларга дуч келган эди.

Эслатиб ўтамиз, ўтган ёзда у Бавария клубига ижара асосида йўл олган эди. Германиядаги фаолияти давомида у 34 та ўйинда қатнашиб, 11 та гол киритди ва 4 та голли узатмани амалга оширди. Бу натижалар унгамюнхенликлар билан ички чемпионат ҳамда кубокни қўлга киритишда ёрдам берди, бироқ Бавария мавсум якунида футболчининг трансферини тўлиқ сотиб олмасликка қарор қилганди.

ЧелсеаНиколас ЖакксонХаби АлонсоАстон ВиллаПремиер Леагуе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБарселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБугун, 19:35Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирдиФил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирдиБугун, 19:14Осиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлариОсиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлариБугун, 19:12Даниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очдиДаниэль Кормье Хабиб ва Макгрегор ўртасидаги адоват сирини очдиБугун, 19:09 «Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритди «Реал Мадрид» клуби 2026 йилдаги илк совринини қўлга киритдиБугун, 19:01Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?Бугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача