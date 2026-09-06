Зангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштиради

·2·Техно
Зангламайдиган пўлатни ўзгартириш сувдан водород олишни арзонлаштиради

Гонгконг университети олимлари денгиз сувида 1700 мВ гача бўлган электрокимёвий потенциалга бардош бера оладиган янги СС-Ҳ₂ (стаинлесс стеел фор ҳйдроген) қотишмасини яратдилар. Ixbt.com маълумотига кўра, бу кўрсаткич сувнинг оксидланиш чегарасидан юқори бўлиб, энг чидамли одатдаги зангламайдиган пўлат имкониятларидан ҳам сезиларли даражада устун келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, анъанавий зангламайдиган пўлат материаллар фақат 1000 мВ гача бўлган потенциалларга доц. берувчи хром оксидига таянади. Янги ихтиро қилинган СС-Ҳ₂ қотишмасида эса бутунлай бошқача ёндашув қўлланилган бўлиб, у саноатда катта бурилиш ясаши мумкин.

Икки карра ҳимоя механизми сири

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги материалнинг асосий сири «кетма-кет қўшалоқ пассивация» механизмида ётади. СС-Ҳ₂ қотишмасида тахминан 720 мВ белгиларида марганец элементи хром қатлами устидан иккинчи ҳимоя қатламини ҳосил қилади. Анъанавий тушунчаларга кўра марганец коррозияга чидамлиликни ёмонлаштиради деб ҳисобланган, бироқ бу ерда у муҳим ҳимоя вазифасини бажаради.

Хром ҳимояси ўз ишини тўхтатган пайтда, марганец қатлами бутун юкни ўз зиммасига олади. Тадқиқотнинг бош муаллифи доктор Кайпин Ю аввалига бу натижага ўзлари ҳам ишонмаганини, чунки фан бу элементнинг хусусиятларини бошқача баҳолаб келганини эътироф этган.

Водород энергетикасига иқтисодий таъсири

Ўтказилган синовлар давомида СС-Ҳ₂ тузли электролизерда замонавий водород олиш ускуналарида ишлатиладиган титан элементларига тенг келадиган унумдорликни кўрсатди. Бугунги кунда 10 мегаваттли протон-алмашинувчи мембранали электролиз тизими қарийб 2,3 миллион долларни ташкил этиб, унинг ярмидан кўпи конструктив компонентлар улушига тўғри келади.

Олтин ёки платина қопламали титанни янги СС-Ҳ₂ материали билан алмаштириш конструктив материал таннархини тахминан 40 баробарга қисқартириш имконини беради. Албатта, бу водороднинг ўзини дарҳол 40 марта арзонлаштирмайди, чунки электр энергияси, катализаторлар ва мембраналар нархи сақланиб қолади. Шунга қарамай, асосий харажатлардан бирининг кескин тушиб кетиши «яшил» водород иқтисодиётига жиддий туртки беради.

Ҳозирги кунда тадқиқотчилар саноат ишлаб чиқарувчиси билан ҳамкорликда СС-Ҳ₂ симидан тонналаб ҳажмда ишлаб чиқаришни йўлга қўйдилар. Бироқ лаборатория синовидан ўтган симдан реал электролизерлар учун тижорий жиҳатдан тасдиқланган ғовакли тўрлар ва кўпикли материаллар яратишгача бўлган йўлни босиб ўтиш талаб этилади.

Водород энергетикасиЗангламайдиган пўлатИлмий тадқиқотЯнги материалларЭкология технологиялари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиБугун, 18:56АҚШда ГПСъсиз авиация навигацияси синовдан ўтказилдиАҚШда ГПСъсиз авиация навигацияси синовдан ўтказилдиБугун, 18:24Apple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашдиApple Полишинг Клот нархини икки баравар туширди, аммо сифати ёмонлашдиБугун, 17:55Google Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирдиGoogle Ресеарч олимлари мевали чивин миясини тўлиқ карталаштирдиБугун, 16:53Lenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиLenovo ўта юпқа ва енгил ТинкБоок 14x Ген 2 ноутбукини тақдим этдиБугун, 15:51ChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилдиChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилдиБугун, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди