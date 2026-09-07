Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?

·4·Спорт
Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?

Англиялик 39 ёшли машҳур жангчи, Bellator собиқ чемпиони Майкл «Venom» Пейж (26-3) шанба оқшомида ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоев устидан очколар ҳисобида ғалаба қозониб, UFC билан тузилган амалдаги шартномаси доирасидаги сўнгги жангини ўтказди. Дунёнинг энг кучли лигасида ўтказган олтита баҳсида бешинчи ғалабасини тантана қилган тажрибали спортчи ижобий натижага қарамай, ўз чиқишининг зерикарли бўлиб қолгани ва UFC раҳбарияти у билан шартномани узайтирмаслиги эҳтимолидан жиддий хавотирда эканини очиқлади.

Рўзибоев устидан ғалаба ва UFC шартномасининг тугаши

Англиялик юлдузнинг октагондаги чиқиши бир вақтнинг ўзида ҳам муваффақият, ҳам ноаниқлик билан якунланди:

  • Шартномадаги охирги жанг: Нурсултон Рўзибоевга қарши кечган қарама-қаршилик Пейжнинг ташкилот билан амалдаги келишуви бўйича охирги баҳси бўлди;

  • Ҳакамлар қарори билан ютуқ: Тўлиқ давом этган беллашувда инглиз жангчиси ҳакамлар баҳосига кўра устун келди ва промоушендаги 6 та учрашувнинг 5 тасида зафар қучган ҳолда умумий ҳисобини бойитди;

  • Томошабопликнинг етишмаслиги: Жангда мухлислар кутган шиддатли нокаут ва ёрқин лаҳзаларнинг кам бўлгани ташкилот раҳбариятининг янги битим бўйича қарорига салбий таъсир қилиши мумкин.

«Бор кучим билан уришмадим»: Пейжнинг ўз-ўзини танқид қилиши

Жангчи баҳс якунланганидан сўнг берилган интервьюда октагондаги хатоларини рўй-рост тан олди:

  • Чарчоқнинг йўқлиги — кам куч сарфлангани белгиси: «Ўзимни жуда яхши ҳис қиляпман, бу эса баъзида бор кучим билан ҳаракат қилмаганимни англатиши мумкин ва натижалар ҳам шуни тасдиқламоқда», — деди Пейж;

  • Ортиқча эҳтиёткорлик ва таваккалнинг йўқлиги: Жангчи ҳаддан зиёд тоза ва аниқ ҳаракат қилишга интилиб, ўзини тийиб тургандек ҳис қилганини ҳамда жангда таваккалчилик етишмаганини таъкидлади;

  • Рақибларнинг «омон қолиши»: Унинг фикрича, техник маҳорат жиҳатидан ҳеч бир рақиб у билан тенглаша олмаса-да, жанг суръатини оширмаслиги кўпчиликка нокаутга учрамасдан омон қолиш имконини бермоқда.

Лигада қолиш учун услубни ўзгартириш зарурати

UFC президенти Дана Уайт ва лига мутасаддилари томошабопликни биринчи ўринга қўйиши сир эмас:

  • Лиганинг қатъий талаби: UFC’да шунчаки очко тўплаб прагматик ғалаба қозониш эмас, балки мухлисларни оёққа турғизувчи ҳаяжонли шоу кўрсатиш қадрланади;

  • Ёш ва янги битим интригаси: 39 ёшли фахрий спортчининг юқори гонорар олиши ва томошабинларни жалб эта олмаслиги янги келишув тузилишига тўсиқ бўлиши мумкин;

  • Фаолроқ жанг қилиш мажбурияти: Пейж бу вазиятни тубдан ўзгартириш, анча кўпроқ таваккал қилиш ва октагонда агрессив ҳаракатланиш кераклигини очиқ англаб турибди.

Сизнингча, Майкл Пейж ва Нурсултон Рўзибоев ўртасидаги баҳсда ҳамюртимизга ғалаба учун нима етишмади? UFC 39 ёшли инглиз жангчиси билан янги шартнома имзолайдими ёки унинг зерикарли жанг услуби сабаб ташкилотдан кетишига йўл қўйиб берадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонг“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонгБугун, 12:23“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчи“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчиБугун, 12:17Маҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиМаҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиБугун, 06:29Отасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиОтасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиБугун, 06:17Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаЯнги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 06:07“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марселььььььь” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлди“Велодром”даги 5 та голли драма: “Марселььььььь” ўз уйида “Париж”га мағлуб бўлдиБугун, 05:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди