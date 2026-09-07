Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?
Англиялик 39 ёшли машҳур жангчи, Bellator собиқ чемпиони Майкл «Venom» Пейж (26-3) шанба оқшомида ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоев устидан очколар ҳисобида ғалаба қозониб, UFC билан тузилган амалдаги шартномаси доирасидаги сўнгги жангини ўтказди. Дунёнинг энг кучли лигасида ўтказган олтита баҳсида бешинчи ғалабасини тантана қилган тажрибали спортчи ижобий натижага қарамай, ўз чиқишининг зерикарли бўлиб қолгани ва UFC раҳбарияти у билан шартномани узайтирмаслиги эҳтимолидан жиддий хавотирда эканини очиқлади.
Рўзибоев устидан ғалаба ва UFC шартномасининг тугаши
Англиялик юлдузнинг октагондаги чиқиши бир вақтнинг ўзида ҳам муваффақият, ҳам ноаниқлик билан якунланди:
Шартномадаги охирги жанг: Нурсултон Рўзибоевга қарши кечган қарама-қаршилик Пейжнинг ташкилот билан амалдаги келишуви бўйича охирги баҳси бўлди;
Ҳакамлар қарори билан ютуқ: Тўлиқ давом этган беллашувда инглиз жангчиси ҳакамлар баҳосига кўра устун келди ва промоушендаги 6 та учрашувнинг 5 тасида зафар қучган ҳолда умумий ҳисобини бойитди;
Томошабопликнинг етишмаслиги: Жангда мухлислар кутган шиддатли нокаут ва ёрқин лаҳзаларнинг кам бўлгани ташкилот раҳбариятининг янги битим бўйича қарорига салбий таъсир қилиши мумкин.
«Бор кучим билан уришмадим»: Пейжнинг ўз-ўзини танқид қилиши
Жангчи баҳс якунланганидан сўнг берилган интервьюда октагондаги хатоларини рўй-рост тан олди:
Чарчоқнинг йўқлиги — кам куч сарфлангани белгиси: «Ўзимни жуда яхши ҳис қиляпман, бу эса баъзида бор кучим билан ҳаракат қилмаганимни англатиши мумкин ва натижалар ҳам шуни тасдиқламоқда», — деди Пейж;
Ортиқча эҳтиёткорлик ва таваккалнинг йўқлиги: Жангчи ҳаддан зиёд тоза ва аниқ ҳаракат қилишга интилиб, ўзини тийиб тургандек ҳис қилганини ҳамда жангда таваккалчилик етишмаганини таъкидлади;
Рақибларнинг «омон қолиши»: Унинг фикрича, техник маҳорат жиҳатидан ҳеч бир рақиб у билан тенглаша олмаса-да, жанг суръатини оширмаслиги кўпчиликка нокаутга учрамасдан омон қолиш имконини бермоқда.
Лигада қолиш учун услубни ўзгартириш зарурати
UFC президенти Дана Уайт ва лига мутасаддилари томошабопликни биринчи ўринга қўйиши сир эмас:
Лиганинг қатъий талаби: UFC’да шунчаки очко тўплаб прагматик ғалаба қозониш эмас, балки мухлисларни оёққа турғизувчи ҳаяжонли шоу кўрсатиш қадрланади;
Ёш ва янги битим интригаси: 39 ёшли фахрий спортчининг юқори гонорар олиши ва томошабинларни жалб эта олмаслиги янги келишув тузилишига тўсиқ бўлиши мумкин;
Фаолроқ жанг қилиш мажбурияти: Пейж бу вазиятни тубдан ўзгартириш, анча кўпроқ таваккал қилиш ва октагонда агрессив ҳаракатланиш кераклигини очиқ англаб турибди.
Сизнингча, Майкл Пейж ва Нурсултон Рўзибоев ўртасидаги баҳсда ҳамюртимизга ғалаба учун нима етишмади? UFC 39 ёшли инглиз жангчиси билан янги шартнома имзолайдими ёки унинг зерикарли жанг услуби сабаб ташкилотдан кетишига йўл қўйиб берадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…